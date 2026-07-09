Capturan a dos de los más buscados en Panamá mientras continúa la búsqueda de 10 evadidos de La Joyita

Abraham Antolín Andrade Morales fue capturado en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde concluyó su búsqueda por un caso de homicidio ocurrido en 2024. Tomada de la PN

La captura de dos personas que figuraban entre las más buscadas por las autoridades panameñas marcó una nueva jornada de operativos policiales dirigidos a ubicar a prófugos vinculados con delitos de alto impacto. Los procedimientos realizados provincias de Panamá y Chiriquí, forman parte de la estrategia de la Policía Nacional para localizar personas requeridas por homicidio otros delitos graves.

Uno de los casos corresponde a Abraham Antolín Andrade Morales, quien fue aprehendido en el sector de Los Cántaros, corregimiento de 24 de Diciembre. El hombre era uno de los más buscados por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.

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Según informó la Policía Nacional Andrade Morales era requerido por un hecho ocurrido agosto de 2024, en el que perdió la vida un menor edad Las investigaciones lo señalan como el principal sospechoso del crimen.

Tras su captura fue puesto disposición de la Fiscalía Homicidio y Femicidio del distrito de San Miguelito para continuar diligencias correspondientes.

La segunda captura se produjo en los predios de la Personería San Lorenzo en Horconcito, provincia de Chiriquí, donde unidades policiales aprehendieron a un ciudadano de 34 años que también figuraba en la lista de los más buscados.

La captura en Chiriquí permitió ubicar a un hombre requerido por hurto pecuario, delito que continúa afectando al sector ganadero del país. Tomada de la PN

En este caso, el hombre era requerido por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto pecuario y mantenía orden de captura y conducción emitida por la Personería Municipal.

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Las autoridades indicaron que el sospechoso estaba directamente vinculado a investigaciones abiertas por el robo ganado uno de los delitos que continúa afectando a productores agropecuarios en distintas regiones del país.

A estas capturas se sumó otro caso registrado en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Luego de reportarse un homicidio cometido con arma blanca, la Policía Nacional activó diversos operativos de búsqueda e investigación para ubicar al presunto responsable.

Como resultado de estas acciones, la persona presuntamente involucrada se entregó voluntariamente a las autoridades y posteriormente fue aprehendida para quedar a órdenes del Ministerio Público.

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El hacinamiento en las cárceles de Panamá sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema penitenciario, con una población privada de libertad que supera ampliamente la capacidad instalada de los centros penales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución no reveló la identidad sospechoso ni mayores detalles sobre las circunstancias crimen al señalar que las investigaciones continúan bajo la dirección de las autoridades judiciales.

En otra acción desarrollada en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid unidades policiales capturaron a un ciudadano que mantenía condena vigente de 12 años de prisión por los delitos de homicidio doloso agravado y robo agravado.

La aprehensión se produjo durante labores de seguimiento dirigidas a ubicar personas condenadas que permanecían fuera del alcance justicia.

El hombre fue remitido autoridades competentes para hacer efectiva sentencia impuesta por los tribunales.

Mientras continúan las capturas de personas requeridas por homicidio, el Sistema Penal Acusatorio también registró una nueva condena en la provincia de Chiriquí.

La evasión de 195 privados de libertad de La Joyita derivó en cambios dentro del Sistema Penitenciario Nacional y en un refuerzo de las medidas de seguridad en las cárceles. Tomada de X

El juez de garantías Erick Javier Polanco González validó un acuerdo de pena mediante cual un ciudadano de 25 años fue condenado veinte años de prisión por homicidio agravado y robo agravado.

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La sentencia establece una pena de 14 años por el delito homicidio y seis años por robo agravado. Además, el condenado tendrá prohibido portar armas durante cinco años una vez cumpla pena principal.

La causa se originó por un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2021 en la barriada Loma Colorada distrito de David.

De acuerdo con la investigación Ministerio Público, la víctima fue atacada con arma fuego frente a su residencia y posteriormente despojada bolso que contenía dinero en efectivo y billetes lotería premiados.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta de la Sección de Homicidios, Lourdes Sánchez representó al Ministerio Público, mientras que el sancionado estuvo asistido por su defensor particular.

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Chanan Singh asumió la dirección del Sistema Penitenciario Nacional con el compromiso de fortalecer el control de los centros penitenciarios y evitar nuevas fugas. Tomada del Sistema Penitenciario

Continúa la búsqueda de los fugados de La Joyita

Las capturas ocurren mientras las autoridades mantienen activos los operativos para localizar a los 10 privados libertad que aún permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada el 1 de junio en el centro penitenciario La Joyita uno de los episodios más graves ocurridos en el sistema carcelario panameño en los últimos años.

En aquella fuga escaparon 195 reclusos, de los cuales la mayoría ha sido recapturada. Sin embargo, la operación también dejó tres privados de libertad muertos durante los operativos búsqueda y desencadenó fuertes cuestionamientos sobre las fallas seguridad que permitieron la evasión masiva.

Hasta la fecha, las autoridades no han explicado con claridad cómo fue posible que se produjera una fuga de esa magnitud.

La crisis derivó además en cambios dentro del Sistema Penitenciario Nacional. El entonces director Jorge Torregroza dejó el cargo y fue reemplazado por Chanan Singh quien asumió la dirección con la misión de fortalecer seguridad en los centros penitenciarios.

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Singh, con experiencia en el ámbito militar y de seguridad, ha anunciado una reorganización sistema penitenciario enfocada en recuperar el control de las cárceles reforzar los protocolos de vigilancia y restringir las actividades ilícitas dentro de los penales.