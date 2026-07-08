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Descuentos en PlayStation de hasta el 80% por tiempo limitado: EA FC 26, Call of Duty y más

Los jugadores pueden encontrar descuentos en títulos como The Last of Us, The Forest, Ghost of Tsushima, Gears of War, entre otros

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PlayStation Store activó más de 5.000 descuentos en videojuegos, paquetes y complementos hasta el 15 de julio de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation Store activó más de 5.000 descuentos en videojuegos, paquetes y complementos hasta el 15 de julio de 2026. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation Store lanzó sus Ofertas de julio con más de 5.000 artículos en descuento: videojuegos, paquetes y complementos disponibles hasta el 15 de julio de 2026.

Entre los títulos destacados, EA SPORTS FC 26 Edición Estándar para PS4 y PS5 registra una rebaja del 80% y pasa de USD 69,99 a USD 13,99.

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La Edición The World’s Game del mismo título aplica el mismo porcentaje de descuento y queda en USD 17,99 frente a su precio original de USD 89,99. Call of Duty: Black Ops 7 — Edición Bóveda tiene un 40% de descuento, mientras que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Elite Edition se consigue con el 50% de rebaja.

Captura de pantalla de PlayStation Store. Anuncio de EA Sports FC 26 con jugadores de fútbol digitalizados y público, precio de US$13.99 y 80% de descuento
La tienda PlayStation Store presenta la edición Estándar de EA Sports FC 26 para PS4 y PS5 a un precio de US$13.99. (PlayStation)

Otros descuentos disponibles en la tienda

La selección de ofertas incluye títulos de distintos géneros y generaciones de consola. God of War Ragnarök Edición Digital Deluxe para PS5 y PS4 bajó 50%, de USD 79,99 a USD 39,99.

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Ghost of Tsushima: Versión del Director tiene un descuento del 58% y cuesta USD 29,39. Call of Duty: Modern Warfare para PS4 bajó 75%, de USD 59,99 a USD 14,99, y Mortal Kombat X también recortó su precio en 75%, de USD 19,99 a USD 4,99.

Otros juegos con descuento son The Last of Us Remastered (50%, USD 9,99), The Forest (70%, USD 5,99), Gears of War: Reloaded para PS5 (50%, USD 19,99) y Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Deluxe (60%, USD 39,99).

Captura de pantalla de PlayStation Store con el videojuego Call of Duty: Black Ops 7, su precio de 59.99 US dólares, descuento del 40% y requisitos
La página de PlayStation Store ofrece el videojuego Call of Duty: Black Ops 7 - Edición Bóveda con un descuento del 40% y sus requisitos en diversas plataformas. (PlayStation)

Cómo acceder a las ofertas

Los descuentos están disponibles directamente en PlayStation Store, en la sección de ofertas del sitio oficial. Los usuarios pueden ingresar desde la consola o desde el navegador.

La tienda también organiza el catálogo por categorías: juegos de PS5, juegos de PS4, títulos Free-to-Play, experiencias para PlayStation VR2 y complementos por título. Los suscriptores de PlayStation Plus pueden acceder a descuentos adicionales sobre los precios ya rebajados.

PlayStation se despide de los discos físicos para los juegos

Sony dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, según confirmó la compañía en un comunicado. La medida convierte a Sony en la primera gran fabricante de consolas en abandonar por completo los medios físicos.

Sony dejará de fabricar discos físicos para nuevos juegos de PlayStation desde enero de 2028. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Sony dejará de fabricar discos físicos para nuevos juegos de PlayStation desde enero de 2028. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Desde esa fecha, los títulos estarán disponibles únicamente en formato digital: a través de la PlayStation Store o en tiendas físicas mediante códigos de descarga. Los juegos lanzados antes de enero de 2028 no se ven afectados y conservarán su edición en disco.

La empresa justificó la decisión al señalar que la preferencia de los consumidores por los juegos digitales “supera con creces” la demanda de discos.

“Esta es una evolución natural para Sony Interactive Entertainment, que busca adaptarse a las tendencias de consumo”, indicó la compañía.

El fin de tres décadas de juegos en disco

La venta de videojuegos en disco fue el modelo dominante de la industria desde los años noventa. Con este anuncio, Sony redefine la relación entre los jugadores y la propiedad de sus bibliotecas, ya que el formato digital no permite la reventa ni el préstamo de títulos.

Desde enero de 2028, las tiendas físicas venderán los nuevos títulos únicamente en formato digital. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Desde enero de 2028, las tiendas físicas venderán los nuevos títulos únicamente en formato digital. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Las cadenas minoristas también se verán afectadas: a partir de enero de 2028, los establecimientos físicos solo podrán vender los nuevos lanzamientos en formato digital. Para los coleccionistas de ediciones físicas, la ventana de lanzamientos en disco se cierra con los títulos confirmados antes de esa fecha.

Otros cambios en la plataforma

En paralelo, PlayStation Store cerrará en PS3 y PS Vita en distintas etapas desde agosto de 2026. México, Honduras y Nicaragua serán los primeros mercados afectados. El resto de América Latina y Oriente Medio seguirán a finales del mismo año, y el cierre global de ambas plataformas se completará en julio de 2027.

Sid Shuman, director sénior de comunicaciones de contenido de Sony Interactive Entertainment, explicó que “la PS3 y la PS Vita ya no pueden incorporar estas actualizaciones al nivel requerido” por los sistemas modernos de comercio digital.

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