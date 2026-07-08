Crimen y Justicia

"Dale, tirate al piso": así detuvieron a los ladrones que le robaron al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín

Los delincuentes fueron arrestados en Grand Bourg durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad. Le habían robado la camioneta al familiar del ex futbolista. El video de su captura

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La localidad bonaerense de Grand Bourg fue escenario de la persecución que terminó con el arresto de los dos delincuentes que le robaron a punta de pistola a Fernando Higuaín, primo hermano del ex futbolista Gonzalo “Pipita” Higuaín.

La víctima -que a su vez es hijo de Miguel Ángel Higuaín, funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- había sido asaltada en el barrio porteño de Saavedra, cuando dos sospechosos lo amenazaron para sustraerle su camioneta. Lo que ignoraban los ladrones era que el vehículo contaba con un sistema de rastreo satelital, que permitió seguirles el recorrido hasta interceptarlos en el norte del Gran Buenos Aires.

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Ambos terminaron detenidos en una maniobra similar a la que ellos usaron para robar: apuntados con armas. Los agentes de la fuerza bonaerense -que actuaron en conjunto con la Policía de la Ciudad- les cortaron el paso de la camioneta robada, les abrieron la puerta y los obligaron a descender.

ROBO PRIMO DE GONZALO HIGUAÍN
La camioneta sustraída y recuperada

“Dale, tirate al piso”, le decía un oficial a uno de los delincuentes mientras bajaba de la camioneta de Higuaín con la cabeza gacha. Todo el operativo quedó grabado por los agentes que participaron del procedimiento.

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Las tareas que permitieron dar con ellos fueron realizadas por la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad luego de que el primo del ex futbolista de la Selección Argentina radicara la denuncia en la Comisaría Vecinal 13 B.

Tras los arrestos, la camioneta fue secuestrada y los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Grand Bourg. El caso quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 51, a cargo de Angulo de Quinn.

El robo

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió en la noche del lunes 6 de julio en el domicilio ubicado en la calle Ramallo, donde también se encontraba Sofía, de 20 años, acompañante de Fernando al momento del asalto. Tras apuntarles con un arma, los delincuentes se llevaron una camioneta BYD color gris y se dieron a la fuga en dirección hacia la provincia de Buenos Aires.

Lo que no sabían los delincuentes era que el vehículo contaba con el sistema de seguimiento. Con esa información, personal de la Superintendencia AMBA Norte II de la Policía Bonaerense montó un operativo junto con efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de las calles Seguí y Ricardo Rojas, en Grand Bourg, a escasos 200 metros de la seccional local.

Gonzalo Higuaín al Inter Miami
Gonzalo Higuaín junto con Lionel Messi

Allí interceptaron la camioneta y detuvieron a sus dos ocupantes: Alan Nicolás Cardozo, de 29 años, quien conducía la camioneta, y a Daniela Avelina Rodríguez, de 33, que viajaba como acompañante.

Según los investigadores, ambos vestían prendas que coincidían con las utilizadas por los autores del robo registrado horas antes en la Ciudad de Buenos Aires. Los dos quedaron a disposición de la Justicia tras una requisa realizada en presencia de testigos.

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