Nuevos préstamos con garantías: ingresaron los dólares para el pago del vencimiento del 9 de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende conseguir USD 4.000 millones por prestamos con garantías de organismos internacionales.

Tal como lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, en la previa del pago a los bonistas, este miércoles se oficializaron los préstamos por USD 3.200 millones base a la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y a pesar de la baja del riesgo país, en la Secretaría de Finanzas insistieron en destacar que no se trata de deuda nueva, sino de refinanciamiento en condiciones más favorables que una colocación en el mercado internacional.

Por medio del Boletín Oficial, este miércoles se confirmó un préstamo de USD 2.000 millones otorgado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. y el Banco Santander S.A., ambos sucursales de Nueva York, bajo garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Al que se sumó un segundo préstamo por USD 1.200 millones con el Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado parcialmente por el BID con una garantía de USD 550 millones.

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Fuentes del Ministerio de Economía explicaron a Infobae que Deutsche prestó USD 1.200 millones a Argentina y arregló una garantía de USD 550 millones con el BID. “El préstamo es de los bancos y ellos tienen esas garantías”, sostuvieron. De esta manera, los bancos internacionales ofrecieron el financiamiento y los organismos multilaterales brindaron el respaldo necesario para concretar la operación.

Estas operaciones ya habían sido confirmadas por el ministro de Economía, Caputo durante la conferencia de prensa del lunes. “Nosotros trabajamos para que el riesgo país baje, claramente no controlamos los mercados. Tratamos de dar las mayores certezas posibles para que entiendan que vamos a seguir siempre por esta línea de ir reduciendo riesgos y de no salir de la ortodoxia fiscal y monetaria. La reacción la veremos. El pago de ahora, USD 3.900 millones, está en la cuenta y va a entrar la plata de las garantías antes del pago. Va a haber exceso de reservas”, sostuvo ante la consulta de este medio.

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El martes, las reservas internacionales brutas subieron más de USD 1.200 millones por los prestamos en base a las garantías del BID.

Lo que explicó la suba que tuvieron las reservas internacionales brutas el martes a USD 49.536 millones. En la jornada se incrementaron más USD 1.200 millones cuando la entidad que conduce Santiago Bausili apenas compró USD 25 millones. Como adelantó Infobae la suba se debió al impacto de los prestamos en base a las garantías del BID.

El equipo económico necesitaba que se concreten los prestamos con garantías antes del vencimiento del 9 de julio. Es que si bien los depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA) sumaban cerca de USD 3.900 millones al inicio de esta semana y prácticamente el pago con bonistas estaba garantizado, las tenencias de Economía iban a bajar a cero.

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Más conveniente

A pesar de la baja que tuvo el riesgo país en las últimas jornadas, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, resaltó que estos préstamos constituyen una fuente de refinanciamiento a costo y plazo más convenientes para el estado argentino. Y que no implican nueva deuda ya que los fondos obtenidos servirán para refinanciar parte de los vencimientos de capital de 2027, en línea con la política de mantener un perfil de deuda ordenado y evitar un incremento en el stock total de pasivos públicos.

El programa financiero 2026 contempla préstamos con garantía de organismos internacionales por hasta USD 4.000 millones. Esta herramienta, junto a otras fuentes de financiamiento relevadas por el Ministerio, permitirá formar un colchón de USD 3.700 millones que se utilizará para afrontar las necesidades del año próximo. De acuerdo con lo informado oficialmente, hasta el momento se aseguraron las garantías del BID y del Banco Mundial, y resta la aprobación de la garantía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que el directorio debatirá el 22 de julio.

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La Secretaría de Finanzas subrayó que la estrategia financiera mantiene como ejes la extensión de plazos, la reducción del costo de la deuda y la preservación de la solvencia fiscal. “Esta fuente de refinanciamiento será utilizada para refinanciar parte de los vencimientos de capital del año 2027, por lo que no constituye un incremento de la deuda”, precisó Furiase.

Según el secretario de Finanzas, en base a dato del Ministerio de Economía, el stock de deuda pública consolidada con privados y organismos internacionales, neta de depósitos del Tesoro en el Banco Central (BCRA), bajó de 56% del PIB en noviembre de 2023 (99% del PIB en diciembre de 2023) a un nivel actual de 39,7% del PIB.

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La agenda financiera del Ministerio de Economía prevé sumar nuevos avales multilaterales, como el de la CAF, para completar el esquema de financiamiento diseñado para 2026 y 2027. La expectativa también esta en la evolución del riesgo país, que el martes alcanzó un nuevo mínimo en la gestión de Javier Milei al ubicarse en 405 puntos básicos (p.b.). Es que si bien el programa financiero que presentó Caputo un monto por una salida al mercado internacional, no la descartan como una opción en caso de que las condiciones sean favorables.