Cómo activar el modo Haaland en WhatsApp en pocos pasos

La popularidad de Haaland a incentivado a varios fanáticos a adaptar la interfaz de WhatsApp al estilo del deportista. (Fotocomposición Infobae)

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 ubicó a Erling Haaland y a la selección de Noruega en el centro de la conversación. La actuación del delantero, sumada a la celebración al estilo vikingo realizada junto a sus compañeros, incrementó el interés por el jugador del Manchester City.

En este contexto, seguidores de Haaland pueden aplicar en la interfaz de WhatsApp unos ajustes conocidos como “modo Haaland”, que consiste en adaptar la aplicación de Meta con imágenes, nombres y funciones alusivas al jugador.

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Esta personalización, que no requiere instalaciones externas ni modificaciones complejas, se vale de herramientas ya integradas en la aplicación y permite transformar la experiencia mediante cambios visuales.

Qué es el modo Haaland en WhatsApp

EL modo Haaland no es una única opción en WhatsApp, es la unión de varios ajustes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El llamado modo Haaland no corresponde a una función exclusiva ni a una actualización oficial de la aplicación. Se trata de una serie de pasos que combinan funcionalidades ya disponibles, como la personalización de foto de perfil, nombre de usuario y fondos de pantalla en los chats, con referencias directas a Erling Haaland.

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Esta tendencia busca que cada interacción dentro de WhatsApp refleje la admiración por el delantero noruego y la identidad vikinga del combinado nórdico.

Cuáles son los primeros pasos para personalizar la cuenta de WhatsApp

El proceso inicia al actualizar la foto y el nombre de usuario en WhatsApp. Muchos eligen imágenes emblemáticas de Haaland, el escudo de Noruega o símbolos vikingos. Este paso no requiere permisos adicionales ni afecta la privacidad del usuario, porque la edición de perfil es una función integrada en la aplicación estándar.

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Es clave contar con fotos de Haaland durante el Mundial 2026 descargadas en el dispositivo. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

Para modificar estos elementos, solo hay que acceder a la configuración de perfil, seleccionar la opción de editar foto y nombre, y cargar la imagen o escribir el texto deseado.

De qué forma modificar el fondo de pantalla en los chats en la app de WhatsApp

La aplicación permite cambiar el fondo de pantalla de los chats individuales y grupales, lo que facilita ambientar la conversación con imágenes de Haaland, banderas noruegas o escenas de celebración de la selección.

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Las imágenes pueden descargarse de bancos gratuitos o generarse con inteligencia artificial, una opción disponible en la versión más reciente de la plataforma.

Cualquier chat se puede adaptar al estilo Haaland. (Foto: WhatsApp)

Para personalizar el fondo, es necesario descargar primero una imagen relacionada con el jugador o la selección, ingresar al menú de chat y seleccionar la opción “fondo de pantalla”. El usuario puede elegir entre las imágenes propias o las sugeridas por la aplicación, manteniendo siempre el control sobre la configuración visual.

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Cómo es posible añadir funciones especiales o reacciones temáticas del Mundial

La última versión de WhatsApp incluye la opción de reaccionar a mensajes con nuevos íconos, entre ellos pelotas de fútbol y banderas, como la de Noruega.

Al mantener pulsado un mensaje, el usuario accede a los emojis tradicionales y puede seleccionar los símbolos mundialistas, lo que añade un toque diferencial en las conversaciones sobre fútbol y el rendimiento de Haaland. Estas funciones no implican costos adicionales ni requieren instalaciones externas.

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WhatsApp tiene reacciones temáticas de fútbol e inteligencia artificial para adaptar la identidad de la cuenta. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)

Asimismo, el acceso a la inteligencia artificial integrada permite crear ilustraciones personalizadas con temáticas vikingas o futboleras. Solo es necesario escribir una breve descripción en el chat para que la aplicación genere imágenes de camisetas, banderas o celebraciones alusivas al delantero y a su selección.

Qué considerar al activar el modo Haaland en WhatsApp

Todas las opciones para personalizar WhatsApp bajo el concepto de modo Haaland se encuentran disponibles en la versión estándar y gratuita de la aplicación.

No es necesario descargar programas adicionales ni pagar por servicios premium. La plataforma integra estas funciones en su menú principal y garantiza que la privacidad y seguridad de los datos se mantengan intactas durante el proceso.

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La integración de elementos visuales inspirados en Erling Haaland y en la selección noruega no se limita a los chats escritos. Durante las videollamadas, los usuarios pueden mostrar camisetas, accesorios o fondos con motivos vikingos, reforzando la identidad digital en cada interacción.