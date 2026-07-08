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La publicación de Wimbledon que comparó a Novak Djokovic con Lionel Messi: “Grandeza”

Luego de que el serbio avanzara a las semifinales tras más de cinco horas de batalla, la organización del torneo publicó una imagen junto al astro argentino y destacó una coincidencia que despertó miles de reacciones en las redes sociales

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Lionel Messi y Novak Djokovic
Lionel Messi y Novak Djokovic en uno de sus encuentros

Tras la clasificación de Novak Djokovic a las semifinales de Wimbledon, la organización del Grand Slam británico sorprendió con una publicación en sus redes sociales que unió al tenista serbio con Lionel Messi y rápidamente se volvió viral.

La cuenta oficial del torneo compartió una imagen dividida en dos. En la parte superior aparece Djokovic celebrando su victoria por tres sets a dos frente al canadiense Felix Auger-Aliassime en los cuartos de final. Debajo, una fotografía de Messi festejando el triunfo de Selección argentina frente a Egipto en el Mundial.

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Acto seguido, un breve mensaje: “Novak Djokovic 🤝 Lionel Messi. 39 años. Ganando 3-2 en el escenario más grande. Grandeza”, publicó Wimbledon.

La comparación no fue casual. En menos de 24 horas, ambos protagonizaron victorias épicas en las máximas competencias de sus respectivos deportes.

La publicación de Wimbledon que unió a Djokovic con Messi
La publicación de Wimbledon que unió a Djokovic con Messi

Djokovic, actual número 8 del ranking de varones, necesitó 5 horas y 14 minutos a lo largo de cinco sets para superar al 4° del mundo por 7-6 (1), 3-6, 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-3. El triunfo le permitió avanzar por decimocuarta vez a las semifinales del All England Club y fue el más largo de la historia del torneo en esta instancia, según los registros de la ATP.

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Con este resultado, Djokovic alcanzó 107 victorias sobre el césped londinense, cifra récord en la prueba masculina del torneo, con la que supera las 105 de Roger Federer. Llegó además a su decimoquinta semifinal en Wimbledon -la octava de forma consecutiva, una más que el propio Federer- y disputó su partido número 50 a cinco sets en Grand Slams, la marca más alta para cualquier tenista en la Era Abierta. El serbio acumula ahora 55 semifinales de Grand Slam en toda su carrera y persigue un 25° título en este nivel, así como un octavo en el All England, que igualaría el récord del suizo.

El festejo de Novak Djokovic tras su épica victoria ante Felix Auger-Aliassime (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
El festejo de Novak Djokovic tras su épica victoria ante Felix Auger-Aliassime (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Un rato antes, Messi había liderado a la Selección argentina en el triunfo 3-2 sobre Egipto en una de las series de octavos de final del Mundial. El astro rosarino anotó el empate parcial para el vigente campeón con un zurdazo que venció la resistencia del arquero africano, quien le había atajado un penal en el primer tiempo.

La nueva conquista permitió a Messi convertirse, con ocho tantos, en el máximo goleador del torneo en soledad, por encima del francés Kylian Mbappé y del noruego Erling Haaland, quienes suman siete.

Hasta el momento, Leo es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 21 gritos. Disputa su sexta Copa del Mundo y busca revalidar el título conseguido en Qatar 2022.

“Sería bueno jugar 90 minutos como lo hace Messi”

En la conferencia de prensa posterior a su victoria, Djokovic fue consultado sobre las similitudes con el capitán argentino y respondió con humor. “Sería bueno jugar 90 minutos como lo hace él”, bromeó.

Este viernes, en busca de un lugar en la final, el serbio enfrentará al italiano Jannik Sinner, actual número 1 del mundo y campeón de la edición anterior en la Catedral del Tenis. "He ganado con mi raqueta y con mucho corazón, manejando muy bien los nervios y la enorme tensión que se siente en este tipo de partidos“, dijo Djokovic al término del encuentro con Auger Aliassime.

Y agregó: “Me habría encantado que fuera la final. No sé cómo va a estar mi cuerpo mañana por la mañana, pero este ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera aquí”.

Lionel Messi festeja su gol ante Egipto. Detrás se suma Julián Álvarez (Fuente: Reuters)
Lionel Messi festeja su gol ante Egipto. Detrás se suma Julián Álvarez (Fuente: Reuters)

Este miércoles, el posteo de Wimbledon puso el foco en un dato que atraviesa a Messi y a Djokovic: pese a transitar el tramo final de sus carreras, los dos siguen siendo protagonistas en los escenarios más importantes del deporte mundial.

En pocas horas, la publicación acumuló cientos de miles de visualizaciones y miles de interacciones, con usuarios de todo el mundo celebrando el paralelismo entre dos leyendas que siguen escribiendo capítulos dorados de sus respectivas historias.

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