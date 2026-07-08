La semana del Challenger Tour tiene presencia nacional en todo el mundo: todos los resultados de los argentinos

Destacada actuación de los tenistas argentinos en el circuito Challenger

A pesar de que todas las miradas están puestas en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, el Challenger Tour no detiene su marcha: esta semana se disputan siete torneos diferentes, con más de una decena de argentinos que avanzan en los respectivos cuadros.

Facundo Díaz Acosta, quien atraviesa una de sus mejores temporadas luego de un ciclo marcado por lesiones e incertidumbre, sigue de racha: avanzó a octavos de final en Braunschweig, Alemania, tras sumar su cuarto trofeo en 2026 el último domingo, en Milán.

PUBLICIDAD

Díaz Acosta, 120 en el ranking ATP (figura 109 en la clasificación en vivo), superó en el debut al local Rudolf Molleker (484°) por 6-3, 3-6 y 6-4. En la siguiente ronda, el ganador del Argentina Open 2024 se medirá ante el letón Vilius Gaubas (129°).

Lautaro Midón (230°), quien sigue en la búsqueda de su primer título en la categoría, se clasificó para los cuartos de final en el torneo de Iasi, Rumania, al vencer sucesivamente al local Radu Mihai Papoe (358°) por un doble 6-2 y al ruso Ilia Simakin (304°) por 7-5 y 6-3. Por un lugar en las semifinales, el correntino enfrentará al vencedor del duelo entre el experimentado bosnio Damir Dzumhur (105°) y el húngaro Zsombor Piros (169°).

PUBLICIDAD

En los octavos de final, en la altura de Bogotá, cuatro tenistas nacionales buscarán continuar por la senda de la victoria. Santiago Rodríguez Taverna (384°) derrotó en el debut al local Samuel Alejandro Linde Palacios (656°) por 7-6(1) y 6-3. Ahora espera a otro jugador colombiano, Nicolás Mejía (165°), primer cabeza de serie, quien superó al argentino Fermín Tenti (478°) por 6-3 y 6-2.

Hernán Casanova (409°), a quien el último fin de semana se le negó su primer título Challenger en Quito, comenzó su estadía en Colombia con un triunfo sobre su compatriota Ignacio Monzón (693°), proveniente de la clasificación, por 7-5 y 7-5. En la fase de 16 también enfrentará a otro jugador nacional, Luciano Ambrogi (320°), quien viene de ganarle al local Sergio Luis Hernández Ramírez (1348°) por 7-5 y 6-4.

PUBLICIDAD

El rosarino, de 22 años, levantó su primer trofeo de la categoría el mes pasado al consagrarse campeón en el AAT Challenger de Tucumán, tras vencer en la final al tenista de Colombia Johan Alexander Rodríguez (560°).

Mientras tanto, Facundo Mena (354°) avanzó a los octavos de final al vencer al estadounidense Alafia Ayeni (234°) por 6-3, 3-6 y 7-5. Ahora espera a otro tenista de Estados Unidos, Tristan McCormick (604°), verdugo del brasileño Pedro Sakamoto (496°) por 7-6(2) y retiro.

PUBLICIDAD

En Trieste, dos jugadores albicelestes van por los cuartos de final. Alex Barrena (253°), quien derrotó al tenista de Macedonia Oleg Prihodko (428°) por 6-4 y 6-4, jugará con el español Nikolás Sánchez Izquierdo (214°), quien le ganó al suizo Dylan Dietrich (694°) por 7-6(7), 2-6 y 6-3.

Alex Barrena jugará los octavos de final del Challenger de Trieste ante el español Nikolás Sánchez Izquierdo

Además, Federico Gómez (212°) debutó con un triunfo al vencer al italiano Enrico Dalla Valle (359°) por 6-4, 4-6 y 6-4. En la próxima ronda espera al suizo Henry Bernet (458°), quien viene de superar al local Juan Cruz Martín Manzano (494°) por 6-7(10), 6-4 y 6-3.

PUBLICIDAD

En Lieja, Bélgica, Federico Coria (889°) venció al francés Geoffrey Blancaneaux (390°) por 7-6 (4) y 1-0, antes del retiro del galo. En los octavos de final aguarda por el neerlandés Guy Den Ouden (244°), quien fue más que el chino Tsung-Hao Huang (174°) por un doble 6-2.

En el tradicional certamen de Newport, que se desarrolla sobre césped, se espera por el debut de Juan Pablo Ficovich (197°) frente al canadiense Alexis Galarneau (179°).

PUBLICIDAD

Por último, en el cuadro principal de Nottingham no se presentó ningún tenista nacional.