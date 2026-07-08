Del lienzo a la cancha: El artista guatemalteco que retrata a Messi y Cristiano Ronaldo, y exporta su arte a 36 países

Alejandro Requena, originario de Jalapa, Guatemala, ha logrado enviar sus obras hiperrealistas a más de 36 países (Cortesía: Alejandro Requema).

El arte verdadero posee la misteriosa capacidad de manifestarse en los momentos más tempranos de la vida, casi como un impulso biológico irreversible. Para Alejandro Requena, un talentoso joven originario del departamento de Jalapa, en Guatemala, la aventura comenzó a la temprana edad de tres años.

En la actualidad, las miradas del mundo están puestas sobre sus espectaculares retratos de futbolistas históricos. Alejandro ha causado revuelo con sus piezas dedicadas a figuras icónicas como Pelé a quien homenajeó tras su fallecimiento en 2023, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Las obras son ejecutadas utilizando papel especial Strathmore Toned Tan y una combinación de lápices de colores de alta gama.

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La meticulosidad de su trabajo demanda entre cuatro y cinco horas de labor diaria, acumulando un promedio de dos a tres días de dedicación por cada retrato. Lo más asombroso de este proceso es que Alejandro prefiere trabajar completamente en vivo a través de transmisiones en directo en TikTok, permitiendo que su audiencia comparta con él cada trazo, sombra y detalle hiperrealista.

Los retratos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son trabajados minuciosamente por el artista guatemalteco durante extensas jornadas de 4 a 5 horas diarias.

El éxito comercial de estas piezas corre a la par de su impacto visual: el retrato de Lionel Messi fue adquirido recientemente por un coleccionista privado por la suma de doce mil quetzales (aproximadamente 1,574 dólares americanos).

Como una primicia exclusiva para Infobae, el artista compartió los nombres de las figuras que ya están en su agenda, que son:

Neymar Jr.

Vozinha, el histórico portero de Cabo Verde

El delantero de Noruega, Erling Haaland

Lamine Yamal, la joven joya del fútbol español.

Lo que para cualquier padre de familia habría sido un dolor de cabeza, paredes manchadas y pisos pintados por toda la casa, para sus progenitores fue la primera e inequívoca señal de que se encontraban ante un talento innato extraordinario. Lejos de reprenderlo, decidieron brindarle todo el apoyo y los materiales necesarios para que aquel niño pudiera plasmar libremente su visión del mundo.

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Hoy, a sus 24 años, Alejandro no solo vive plenamente de su pasión, sino que se ha convertido en un referente del hiperrealismo en Centroamérica. Con obras distribuidas en 36 países de todos los continentes, su nombre resuena con fuerza en las plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde miles de personas se conectan diariamente para presenciar en tiempo real el meticuloso proceso detrás de sus creaciones.

Durante su infancia, el joven pasaba horas perfeccionando su técnica por cuenta propia, impulsado por una prolífica producción diaria: “Yo practicaba todos los días en mi casa y hacía muchos dibujos al día. Recuerdo que hacía de tres a cuatro dibujos diarios”, relató con nostalgia a Infobae.

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Le dijeron que no era bueno para las matemáticas, pero Alejandro demostró que su verdadera vocación estaba en el arte. Sé testigo del increíble talento de este artista guatemalteco que transforma lienzos y paredes en obras maestras.

A los ocho años, buscando pulir sus habilidades, asistió durante aproximadamente un año a una academia local de arte en Jalapa, bajo la tutela del maestro Giovanni Llanes.

Tras absorber los conocimientos fundamentales de la academia, decidió continuar su camino de manera autodidacta, recurriendo a tutoriales de YouTube y practicando de forma exhaustiva para descubrir nuevas vertientes y dominar múltiples soportes y materiales.

“Mi mayor inspiración es Dios. Soy una persona de mucha fe y soy consciente de que el talento que tengo es dado por Él. En segundo lugar está mi familia, quienes han estado conmigo dándome ánimos en todo momento, y por supuesto, el amor profundo que le tengo a mi arte. Cuando pinto, pierdo la noción del tiempo”.

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El gran salto internacional a los once años

La transición de Alejandro hacia el ámbito profesional ocurrió de forma meteórica a la edad de once años. Mientras que la mayoría de los niños de esa edad se dedican exclusivamente al juego y los estudios, Alejandro concretó su primera venta internacional con un nivel de éxito sin precedentes: un cliente de Australia le encargó dos piezas por las cuales recibió mil dólares.

Este hito no solo validó su destreza, sino que marcó el inicio de una ascendente carrera comercial.

A sus 24 años, Requena no solo vive de su arte, sino que dirige su propia academia para formar a las nuevas generaciones de artistas (Cortesía: Alejandro Requena).

Desde aquel primer envío a Oceanía, el portafolio de clientes de Requena se expandió globalmente a través del poder de las redes sociales y el infalible “boca a boca”. Al día de hoy, sus obras descansan en hogares y colecciones privadas de países tan distantes y diversos como:

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Japón

La India

Suecia

Jerusalén

España

Estados Unidos

América Latina.

Incluso figuras públicas de gran renombre han sido cautivadas por su trabajo; el famoso streamer español AuronPlay posee en su colección un emotivo dibujo realizado por Alejandro en memoria de su recordada mascota, “Don Gato”, fallecida en 2021.

El streamer Auronplay se quedó completamente sorprendido al ver el espectacular dibujo a lápiz de Don Gato, realizado por Alejandro. Su reacción es tan positiva que lo compartió al instante.

El artista realiza murales, paisajes e incluso se está preparando para incursionar en la pintura en vivo en bodas para el año 2027.

Para concluir su diálogo con Infobae, Alejandro compartió un potente mensaje dirigido a las nuevas generaciones que sufren la incomprensión de su entorno respecto a las carreras artísticas:

“Muchos me decían que del arte no se podía vivir, que dejara de perder el tiempo. Uno no debe escuchar comentarios negativos de personas que no han logrado sus sueños. Si hacen las cosas por amor y no por ambición material, el éxito es inevitable. Pero antes de ser grandes artistas, hay que ser grandes seres humanos; de nada vale el talento sin humildad”.

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