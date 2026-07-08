Agricultura de Guatemala inspeccionó 247,741 animales y revisó 10,169 transportes en 2026 para contener el gusano barrenador

El MAGA inspeccionó 247.741 animales y verificó 10.169 unidades de transporte en 2026 para prevenir la propagación del gusano barrenador en Guatemala. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala inspeccionó 247,741 animales y verificó 10,169 unidades de transporte durante el primer semestre de 2026 para contener la propagación del gusano barrenador en Guatemala, una plaga que volvió a ingresar al país en octubre de 2024 tras 30 años de ausencia y que ya registra presencia en animales y humanos.

El alcance del problema aparece en los datos acumulados por las autoridades: al cierre de febrero de este año había 4,117 casos positivos en distintas especies animales, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y 262 personas afectadas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Izabal y Suchitepéquez concentraban la mayor cantidad de detecciones, con 770 y 690 casos, respectivamente.

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Las inspecciones incluyeron además 89,880 tratamientos preventivos. El ministerio indicó que los operativos se desplegaron en puestos de control, rutas de movilización y establecimientos pecuarios de distintas regiones del país.

Personal técnico evaluó el estado sanitario de los animales, aplicó tratamientos cuando fue necesario y supervisó el cumplimiento de medidas de bioseguridad. El control del transporte pecuario ocupó un lugar central dentro de la estrategia, porque la movilización de ganado es considerada uno de los principales factores de riesgo para la dispersión de la plaga entre regiones.

El MAGA inspeccionó 247.741 animales y verificó 10.169 unidades de transporte en 2026 para prevenir la propagación del gusano barrenador en Guatemala. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El transporte de ganado quedó bajo vigilancia como eje de la contención

La verificación de 10,169 vehículos dedicados al traslado de animales buscó reforzar los controles sanitarios asociados al movimiento pecuario. La supervisión de esas unidades forma parte de los protocolos para asegurar que el traslado se realice bajo normas sanitarias y para reducir la posibilidad de expansión del gusano barrenador en el territorio nacional.

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Estas acciones integran el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador, ejecutado por la Dirección de Sanidad Animal y el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. Según el ministerio, la estrategia es permanente y está orientada a detectar casos de forma oportuna y a reducir la probabilidad de dispersión.

El cuadro sanitario se agravó desde el reingreso de la plaga. Un médico veterinario del programa de control y erradicación del gusano barrenador del ganado del Maga advirtió que “ya es una enfermedad endémica, porque está distribuida en todo el país”, y agregó que amenaza a todos los animales de sangre caliente, incluidos animales de producción, de trabajo, mascotas y humanos.

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Petén y Escuintla concentraron acciones veterinarias y comunitarias

En la comunidad de Carmelita, en San Andrés, Petén, el MAGA realizó visitas casa por casa como parte de la vigilancia y atención veterinaria. Durante la jornada recorrió toda la comunidad, atendió animales de distintas especies en 44 familias, curó heridas y trató dos casos de miasis por gusano barrenador, de los que tomó muestras para análisis y registro oficial.

Las familias recibieron orientación sobre prevención y control de la enfermedad. La intervención fue desarrollada por profesionales y técnicos del programa nacional, con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

En esa misma comunidad también se entregó un kit de insumos a un líder local para fortalecer la atención de posibles nuevos casos y apoyar la vigilancia epidemiológica en la Reserva de la Biosfera Maya, donde la interacción entre animales domésticos y fauna silvestre incrementa el riesgo de dispersión.

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En el sur del país, el despliegue técnico se concentró en el parcelamiento Cun Cun, en La Democracia, Escuintla, con una jornada profiláctica bovina dirigida a pequeños y medianos productores. La actividad fue ejecutada de forma conjunta por extensionistas de la Agencia Municipal de Extensión Rural y médicos veterinarios del VISAR.

Durante esa intervención se capacitó a ganaderos sobre sanidad animal y prácticas de bioseguridad. También se aplicaron tratamientos inyectables para el control de parásitos internos en bovinos y se entregaron insumos sanitarios para baños de aspersión periódicos contra parásitos externos.

El ministerio documentó además la preparación y dosificación de las fórmulas farmacológicas para asegurar la inocuidad y la efectividad del tratamiento pecuario. Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por el acompañamiento técnico, la asistencia veterinaria y el suministro gratuito de insumos.

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El riesgo no se limita al ganado. De acuerdo con registros citados en el texto oficial, en mayo de 2025 el Ministerio de Salud reportó en Guatemala el primer caso humano de infección por gusano barrenador. Las autoridades también advirtieron que las altas temperaturas favorecen la proliferación de la mosca Cochliomyia hominivorax, cuya larva causa la plaga.

Si se detectan gusaneras en animales o personas, el MAGA indicó que los reportes pueden hacerse al número de WhatsApp 3570-7727.