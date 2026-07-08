Deportes

“Otro milagro de Messi” y “Es un mito”: las portadas de los diarios del mundo tras el épico triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial

La prensa internacional elogió otra memorable actuación del astro albiceleste

Guardar
Google icon
Victoria selección argentina portadas mundo portada
Los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi y la selección argentina tras superar a Egipto (Photo by Thomas COEX / AFP)

La clasificación de la selección de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta generó un impacto inmediato en la prensa internacional. La figura de Lionel Messi y la manera en que el conjunto sudamericano revirtió el marcador ocuparon las portadas de los principales diarios impresos del mundo, que subrayaron el carácter épico del partido y la capacidad del capitán argentino para reescribir la historia del torneo.

En España, la prensa deportiva dedicó sus primeras planas a la actuación de Messi y a la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El diario Sport tituló: “Messi lidera una épica remontada”, acompañado del concepto “Otro Milagro”, en clara referencia a la seguidilla de actuaciones decisivas del rosarino en campeonatos internacionales. Por su parte, As destacó la resistencia del conjunto albiceleste con una sola palabra: “¡Viven!”, mientras que Mundo Deportivo optó por el apodo “Faraón Messi”, en alusión al rival egipcio y el dominio del astro argentino en el partido.

PUBLICIDAD

La repercusión también llegó a Estados Unidos, donde The Washington Post llevó a su portada la frase: “Otro milagro de Messi”. El periódico estadounidense recalcó el asombro y la admiración que despiertan las actuaciones del capitán argentino, especialmente después de una remontada lograda en los minutos finales, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

En Brasil, los principales diarios coincidieron en la magnitud del episodio. O Estado de S.Paulo eligió el término “Sobrenatural” para definir la actuación de la selección argentina y su capitán. Folha de S.Paulo subrayó el carácter electrizante del duelo: “Argentina renace con Messi en partido electrizante”, mientras que O Globo puso en relieve la vigencia del jugador: “Messi prolonga la era Messi”. Estos medios remarcaron la capacidad de la selección sudamericana para sobreponerse a una situación límite y el peso específico de su capitán en momentos decisivos.

PUBLICIDAD

La prensa francesa también utilizó referencias históricas y geográficas para describir el encuentro. L’Équipe tituló en su tapa: “Los milagros del Nilo”, articulando la gesta de la selección argentina con el escenario y el rival africano.

En Italia, los principales diarios deportivos hicieron foco en el impacto emocional de la victoria. Corriere della Sera publicó: “Argentina bate a Egipto por 3-2 en un gran partido”. La Gazzetta dello Sport sintetizó la sensación colectiva con la frase: “El éxtasis de Messi”. Por su parte, el Corriere dello Sport dedicó espacio a la figura del capitán argentino con títulos como “Messi es un mito” y “Oh, mi Dios”. El mismo medio jugó con la fusión de los nombres de Diego Maradona y Lionel Messi en la expresión “MaraLeo encanta al mundo con 39 años”, destacando la longevidad y la capacidad de asombro del delantero argentino.

La prensa mexicana también reflejó la magnitud del triunfo. El Universal tituló: “Messi manda a volar a los Faraones”, mientras que el diario Esto resumió la actuación en dos palabras: “Siempre Messi”. En la bajada, Esto puntualizó: “Con gol y asistencia de la Pulga, Argentina levanta de un 2-0 en contra para firmar una remontada épica y dejar fuera a Egipto, que se queja del arbitraje”.

Los principales medios coincidieron en destacar la capacidad de reacción del combinado sudamericano y el magnetismo que ejerce su capitán en los escenarios de máxima exigencia. La actuación de Argentina y la conducción de Messi volvieron a instalar al seleccionado entre los grandes candidatos, según analizó la prensa mundial.

Con este resultado, la Albiceleste logró sacar su pasaje a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El partido se disputará el sábado desde las 22:00 horas en el Arrowhead Stadiumde Kansas City. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del compromiso que protagonizarán Inglaterra y Noruega.

LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL MUNDO, SOBRE LA VICTORIA DE ARGENTINA DE LA MANO DE LIONEL MESSI:

Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Victoria selección argentina portadas mundo
Lionel Messi sonríe levantado en el aire por sus compañeros de la Selección Argentina, quienes lo sostienen con los brazos en alto durante una celebración
Victoria selección argentina portadas mundo
Portada de periódico con logo 'Trome', un avión militar F-15 sobre una explosión en el mar, un buque de guerra, y el futbolista Lionel Messi celebrando
Victoria selección argentina portadas mundo
Portada de periódico con el logotipo 'El Comercio', la fecha 3 de julio de 2024, titulares y fotografías de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Volodymyr Zelensky
Victoria selección argentina portadas mundo

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Selección Egipto Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final: el recorrido que lo llevó a eliminar a Colombia por penales

El conjunto europeo llega invicto a la definición tras liderar su grupo y eliminar a Colombia en una dramática definición por penales

Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final: el recorrido que lo llevó a eliminar a Colombia por penales

“Le voy a sacar el poco pelo que le queda”: el risueño comentario de Cuti Romero a Leandro Paredes tras el singular festejo

El defensor de la selección argentina le envió una advertencia al hombre de Boca Juniors

“Le voy a sacar el poco pelo que le queda”: el risueño comentario de Cuti Romero a Leandro Paredes tras el singular festejo

El ataque de ira de un ayudante de Egipto contra Lionel Messi: intentó increparlo de forma violenta y recibió la tarjeta roja

El tenso episodio, filmado desde la tribuna, se dio después del gol de Enzo Fernández

El ataque de ira de un ayudante de Egipto contra Lionel Messi: intentó increparlo de forma violenta y recibió la tarjeta roja

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

La programación de la Copa del Mundo continúa luego de la definición de todas las llaves de los cuartos de final. Este miércoles no hay encuentros programados

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

La imagen de la jugada salvadora se grabó en la piel y el volante sorprendió al joven. Los detalles

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

DEPORTES

Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final: el recorrido que lo llevó a eliminar a Colombia por penales

Cómo juega Suiza, el rival de Argentina en cuartos de final: el recorrido que lo llevó a eliminar a Colombia por penales

“Le voy a sacar el poco pelo que le queda”: el risueño comentario de Cuti Romero a Leandro Paredes tras el singular festejo

El ataque de ira de un ayudante de Egipto contra Lionel Messi: intentó increparlo de forma violenta y recibió la tarjeta roja

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada

Un fanático se tatuó el quite de Paredes ante Egipto: la reacción del jugador de la Selección

TELESHOW

El ruego viral de la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera en el partido de Argentina: “¡Quebranten ese muro!”

El ruego viral de la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera en el partido de Argentina: “¡Quebranten ese muro!”

La salida de Adrián Suar y Rocío Robles en la noche porteña: dos motivos para celebrar su amor

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay prepara una jubilación anticipada a los 60 años pero define una limitación al beneficio

Uruguay prepara una jubilación anticipada a los 60 años pero define una limitación al beneficio

Misión del Vaticano llegó a Uruguay por la visita de León XIV: buscan sumar una ciudad fronteriza con Argentina

Cesar Vallejo, escritor peruano: “¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe?”

Bolivia: la Defensoría del Pueblo registró 22 fallecidos, 88 heridos y 583 arrestados durante los conflictos

El Salvador: Condenan a hombre por estafa con venta ficticia de motores en Santa Tecla