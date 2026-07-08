“Otro milagro de Messi” y “Es un mito”: las portadas de los diarios del mundo tras el épico triunfo de Argentina sobre Egipto en el Mundial

Los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi y la selección argentina tras superar a Egipto (Photo by Thomas COEX / AFP)

La clasificación de la selección de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta generó un impacto inmediato en la prensa internacional. La figura de Lionel Messi y la manera en que el conjunto sudamericano revirtió el marcador ocuparon las portadas de los principales diarios impresos del mundo, que subrayaron el carácter épico del partido y la capacidad del capitán argentino para reescribir la historia del torneo.

En España, la prensa deportiva dedicó sus primeras planas a la actuación de Messi y a la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El diario Sport tituló: “Messi lidera una épica remontada”, acompañado del concepto “Otro Milagro”, en clara referencia a la seguidilla de actuaciones decisivas del rosarino en campeonatos internacionales. Por su parte, As destacó la resistencia del conjunto albiceleste con una sola palabra: “¡Viven!”, mientras que Mundo Deportivo optó por el apodo “Faraón Messi”, en alusión al rival egipcio y el dominio del astro argentino en el partido.

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La repercusión también llegó a Estados Unidos, donde The Washington Post llevó a su portada la frase: “Otro milagro de Messi”. El periódico estadounidense recalcó el asombro y la admiración que despiertan las actuaciones del capitán argentino, especialmente después de una remontada lograda en los minutos finales, con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

En Brasil, los principales diarios coincidieron en la magnitud del episodio. O Estado de S.Paulo eligió el término “Sobrenatural” para definir la actuación de la selección argentina y su capitán. Folha de S.Paulo subrayó el carácter electrizante del duelo: “Argentina renace con Messi en partido electrizante”, mientras que O Globo puso en relieve la vigencia del jugador: “Messi prolonga la era Messi”. Estos medios remarcaron la capacidad de la selección sudamericana para sobreponerse a una situación límite y el peso específico de su capitán en momentos decisivos.

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La prensa francesa también utilizó referencias históricas y geográficas para describir el encuentro. L’Équipe tituló en su tapa: “Los milagros del Nilo”, articulando la gesta de la selección argentina con el escenario y el rival africano.

En Italia, los principales diarios deportivos hicieron foco en el impacto emocional de la victoria. Corriere della Sera publicó: “Argentina bate a Egipto por 3-2 en un gran partido”. La Gazzetta dello Sport sintetizó la sensación colectiva con la frase: “El éxtasis de Messi”. Por su parte, el Corriere dello Sport dedicó espacio a la figura del capitán argentino con títulos como “Messi es un mito” y “Oh, mi Dios”. El mismo medio jugó con la fusión de los nombres de Diego Maradona y Lionel Messi en la expresión “MaraLeo encanta al mundo con 39 años”, destacando la longevidad y la capacidad de asombro del delantero argentino.

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La prensa mexicana también reflejó la magnitud del triunfo. El Universal tituló: “Messi manda a volar a los Faraones”, mientras que el diario Esto resumió la actuación en dos palabras: “Siempre Messi”. En la bajada, Esto puntualizó: “Con gol y asistencia de la Pulga, Argentina levanta de un 2-0 en contra para firmar una remontada épica y dejar fuera a Egipto, que se queja del arbitraje”.

Los principales medios coincidieron en destacar la capacidad de reacción del combinado sudamericano y el magnetismo que ejerce su capitán en los escenarios de máxima exigencia. La actuación de Argentina y la conducción de Messi volvieron a instalar al seleccionado entre los grandes candidatos, según analizó la prensa mundial.

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Con este resultado, la Albiceleste logró sacar su pasaje a los cuartos de final, instancia en la que se medirá contra Suiza, que eliminó a Colombia por penales. El partido se disputará el sábado desde las 22:00 horas en el Arrowhead Stadiumde Kansas City. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del compromiso que protagonizarán Inglaterra y Noruega.

LOS PRINCIPALES DIARIOS DEL MUNDO, SOBRE LA VICTORIA DE ARGENTINA DE LA MANO DE LIONEL MESSI:

Victoria selección argentina portadas mundo

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