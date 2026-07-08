Capturaron a seis acusados de contrabandear celulares y consolas desde Estados Unidos en El Salvador

La PNC de El Salvador capturó a seis personas acusadas de integrar una red de contrabando de celulares de alta gama y consolas de videojuegos provenientes de Estados Unidos./ (Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este miércoles la captura de seis personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama y consolas de videojuegos provenientes de Estados Unidos.

La operación, realizada en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), constituye uno de los golpes más recientes contra las redes de comercio ilícito de tecnología en el país, según informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba desde 2023 y estaba compuesta por individuos que cumplían diversos roles para asegurar el éxito del contrabando. Uno de los grupos se encargaba de viajar al extranjero para traer la mercadería, evadiendo los controles aduaneros al no declarar los productos y, en caso de ser detectados, presentaban documentación alterada para justificar el ingreso al país.

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Otro grupo tenía la tarea de movilizar las ganancias obtenidas, realizando viajes cortos a Estados Unidos y transportando sumas de dinero en efectivo por debajo del límite legal permitido, lo que dificultaba su rastreo por parte de las autoridades.

La investigación detalló que algunos de los detenidos administraban comercios dedicados a la venta de equipos electrónicos. Estos comercios servían como puntos de distribución para la mercadería ingresada de manera ilegal, facilitando así la colocación de los productos en el mercado salvadoreño.

La Fiscalía añadió que la estructura también es señalada de movilizar sumas millonarias de dinero mediante una compleja red de operaciones financieras, que incluía abonos, retiros, transferencias, depósitos y compras de mercadería declarada o facturada, así como pagos de impuestos, multas y diferencias aduaneras.

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El monto total de dinero movilizado por la red superó los 10 millones de dólares, según el informe oficial. Las autoridades indicaron que los implicados utilizaron diversas maniobras para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar el rastreo de las transacciones, lo que evidencia un nivel de organización elevado y una operación sostenida durante un periodo considerable.

Los capturados enfrentarán cargos por contrabando, lavado de dinero y otros delitos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes divulgadas por la FGR muestran a varios de los detenidos en sus residencias, bajo custodia de agentes fiscales y policiales. En las fotografías es posible observar a mujeres y hombres en diferentes espacios de viviendas y en compañía de agentes identificados con chaquetas de la Fiscalía.

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Otro operativo reciente: desarticulación de red que desviaba fondos con canjes ilegales

La lucha contra el contrabando y el desvío de fondos vinculados a equipos tecnológicos ha sido una prioridad para las instituciones de seguridad salvadoreñas.

En días recientes, la Fiscalía y la PNC ejecutaron un operativo paralelo para desarticular otra red acusada de desviar fondos mediante canjes ilegales. Según el informe oficial, esta estructura aprovechaba mecanismos de canje para transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, simulando operaciones comerciales que en realidad encubrían movimientos ilícitos.

El operativo permitió realizar varias capturas y decomisar documentos contables, dispositivos electrónicos y registros bancarios que servirán como evidencia en los procesos judiciales. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el crimen organizado y proteger la economía formal del país.

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El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó recientemente que “la coordinación con la PNC y el trabajo de inteligencia han sido claves para identificar y desarticular estructuras”. Según Delgado, el objetivo es “evitar que organizaciones criminales continúen aprovechando debilidades en los controles aduaneros y financieros para lucrarse de manera ilícita”.

El pasado 3 de julio, las autoridades incautaron $57,811 en efectivo, seis celulares, documentos bancarios y cuatro tarjetas micro SD durante un operativo para desarticular una estructura que habría desviado más de $500,000 a través de canjes ilegales de puntos promocionales./ (FGR)

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones e identificar a posibles colaboradores tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a todos los implicados, así como fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos para evitar el ingreso irregular de mercadería.

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Impacto y contexto

El comercio ilegal de tecnología representa un desafío para la economía salvadoreña, ya que no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también fomenta la competencia desleal y puede estar vinculado a otros delitos como el lavado de dinero. Las recientes capturas y operativos reflejan los esfuerzos de las instituciones para frenar estas actividades y garantizar que la comercialización de dispositivos electrónicos se realice bajo los parámetros legales establecidos.

Las autoridades han hecho un llamado a la población y al sector comercial para denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las investigaciones. Mientras tanto, los procesados enfrentarán cargos por contrabando, lavado de dinero y otros delitos relacionados, en lo que se anticipa será un proceso judicial de alto perfil.

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