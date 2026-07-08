República Dominicana

Entra en vigencia el plan de pensiones complementarias para fiscales de carrera en República Dominicana

La Procuraduría General de la República informó que el reglamento permitirá una renta adicional a quienes tengan 60 años o más y 25 años de servicio, y garantiza la continuidad de la cobertura médica tras dejar funciones

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La normativa permite que los integrantes del Ministerio Público se retiren desde los 60 años con 25 años de labor acumulada, e incorpora a quienes ya tramitaban renta vitalicia o jubilación adelantada (Foto cortesía Procuraduría General)
La normativa permite que los integrantes del Ministerio Público se retiren desde los 60 años con 25 años de labor acumulada, e incorpora a quienes ya tramitaban renta vitalicia o jubilación adelantada (Foto cortesía Procuraduría General)

La Procuraduría General de la República anunció la entrada en vigencia del reglamento del plan de pensiones complementarias para fiscales de carrera, que permitirá el retiro de miembros del Ministerio Público con 60 años o más y al menos 25 años de servicio, con conservación del seguro de salud después de dejar funciones.

El esquema también incluye a fiscales que ya habían iniciado procesos de renta vitalicia o pensión anticipada, según informó el organismo. El reglamento queda adscrito al Fondo de Retiro creado mediante la Ley 133-11.

La procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso presentó la medida este martes y la vinculó con un compromiso asumido al inicio de su gestión al frente del Ministerio Público. Durante el acto de lanzamiento afirmó: “El día llegó, es hoy... hoy, después de décadas de espera; meses de consultas, asesorías técnicas y del trabajo de muchos compañeros fiscales... el día anhelado llegó”.

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Requisitos y alcance del retiro complementario

Podrán acceder quienes tengan 60 años o más y acumulen 25 años o más de labor en la administración pública. Según Reynoso, el Consejo Superior del Ministerio Público acogió esa propuesta y la incorporó al reglamento. Ese órgano también aprobó una resolución para garantizar que todos los fiscales conserven su seguro de salud tras el retiro. La disposición define la cobertura posterior a la salida del servicio activo.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso presenta el reglamento que habilita el retiro a fiscales con 60 años (Foto cortesía Procuraduría General)
La procuradora Yeni Berenice Reynoso presenta el reglamento que habilita el retiro a fiscales con 60 años (Foto cortesía Procuraduría General)

Reynoso explicó que el fondo tendrá un patrimonio integrado por aportes de los miembros de la carrera del Ministerio Público y por contribuciones de la Procuraduría General de la República como empleador. La procuradora sostuvo que se trata de un “esfuerzo compartido por un mejor mañana”.

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Documentación y beneficios mencionados en el acto

Los fiscales que reúnan las condiciones deberán completar y firmar el formulario de solicitud de pensión complementaria. También tendrán que presentar copia de la cédula de identidad vigente y la constancia de otorgamiento de la pensión base emitida por la AFP o por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, además de los documentos de soporte de esa pensión.

En el acto, Reynoso dijo: “Ministerio Público, a ustedes que son garantes del Estado de derecho, hoy, la institución les dice que le vamos a garantizar su derecho a un retiro digno. Que este fondo de pensiones sea el símbolo permanente de que su trabajo importa, de que su sacrificio tiene valor y de que su retiro estará dignamente garantizado”.

La procuradora también recordó que el Ministerio Público ha incorporado en los últimos años otros beneficios para los fiscales: bono vacacional, bono de aniversario, aporte escolar para empleados con hijos menores de 18 años, seguro médico de amplia cobertura y el Premio al Mérito del Ministerio Público. Según la publicación, en la actividad también mencionó los esfuerzos por reforzar la identidad institucional con la aprobación del himno del Ministerio Público.

La resolución acompañará el régimen previsional adscrito al Fondo de Retiro creado por la Ley 133-11 y fija la cobertura luego de la salida del servicio activo para quienes cumplan los requisitos establecidos. (Europa Press/Contacto/Lev Radin)
La resolución acompañará el régimen previsional adscrito al Fondo de Retiro creado por la Ley 133-11 y fija la cobertura luego de la salida del servicio activo para quienes cumplan los requisitos establecidos. (Europa Press/Contacto/Lev Radin)

Al lanzamiento asistieron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, representantes de la Superintendencia de Pensiones, jueces, legisladores y asociaciones de fiscales.

También participaron la procuradora adjunta Isis de la Cruz, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Dennis Silvestre y el fiscalizador Merlín Mateo, integrantes del órgano de gobernanza de la institución. Se sumaron Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Isaura Suárez, directora general de Carrera; Claribel Mejía, directora general Administrativa y Financiera, y Marien Montero Beard, rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.

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