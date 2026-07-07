Costa Rica

Nuevas tasas máximas de interés para créditos y microcréditos en Costa Rica

El Banco Central de Costa Rica oficializó los nuevos límites para tasas anuales aplicables a préstamos y microcréditos en colones, dólares y otras monedas, vigentes para operaciones que se realicen en el segundo semestre de 2026

Guardar
Google icon
Siluetas de personas, billetes de Costa Rica, monedas, calculadora, documento de tasas de interés y gráfico con porcentajes frente a un edificio.
La entidad financiera publicó los valores actualizados que regularán el costo del financiamiento, con porcentajes diferenciados para créditos generales y microcréditos según el tipo de moneda utilizada en cada contrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció las nuevas tasas de interés anuales máximas para créditos y microcréditos en colones, dólares estadounidenses y otras monedas. Las tasas, que regirán durante el segundo semestre de 2026, marcan un ajuste respecto a los parámetros anteriores y buscan regular el costo del financiamiento para consumidores y pequeñas empresas en el país.

De acuerdo con información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la tasa máxima para créditos en colones se fijó en 36.48 % anual, mientras que para créditos en dólares estadounidenses el límite se estableció en 30.11 % anual. En el caso de los microcréditos, los topes ascienden a 51.51 % para operaciones en colones y 42.65 % para microcréditos en dólares. Para créditos pactados en otras monedas, la tasa máxima anual será de 7.27 %.

PUBLICIDAD

El ajuste de las tasas responde a un mandato legal contenido en el artículo 36 bis de la Ley N° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, modificado por la Ley N° 9859 en 2020. Según esta normativa, el BCCR debe calcular y publicar las tasas máximas en la primera semana de enero y julio de cada año, tanto en el diario oficial La Gaceta como en su sitio web institucional.

La metodología de cálculo establece que, para créditos generales, la tasa máxima anual resulta de la suma del promedio simple de los promedios ponderados de las tasas activas de los últimos doce meses, más 12.8 puntos porcentuales.

PUBLICIDAD

Este resultado se multiplica por 1.5. Para los microcréditos, la suma se realiza con un adicional de 13.18 puntos porcentuales y se multiplica por 2.085. El promedio utilizado corresponde a las tasas de interés activas negociadas del grupo Otras Sociedades de Depósito, calculadas por el propio Banco Central de Costa Rica.

Fachada principal del Banco Central de Costa Rica en San José, sede de la regulación financiera nacional. REUTERS / Juan Carlos Ulate
Fachada principal del Banco Central de Costa Rica en San José, sede de la regulación financiera nacional. REUTERS / Juan Carlos Ulate

El periodo de referencia para la actualización de las tasas abarca de julio de 2025 a junio de 2026. Según el BCCR, “la tasa de interés de cada mes se obtiene del promedio ponderado de todas las operaciones nuevas de crédito realizadas durante ese periodo, ponderándose por el monto de cada transacción”.

La publicación de estos parámetros tiene un impacto directo en la banca comercial, las cooperativas, las financieras y demás entidades reguladas, así como en los consumidores y empresas que recurren al crédito local. El objetivo principal, según el Banco Central de Costa Rica, es “brindar transparencia y proteger a los usuarios del sistema financiero frente a tasas excesivas”.

La normativa también contempla que, para contratos en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense, se debe utilizar el promedio simple del promedio ponderado de las tasas activas negociadas en dólares durante los últimos doce meses. De este modo, se procura mantener criterios uniformes y comparables en la aplicación de los topes máximos.

Las tasas publicadas serán de aplicación obligatoria para todos los contratos, negocios y transacciones de crédito que se acuerden en el semestre siguiente a su publicación. Esto incluye préstamos personales, de consumo, hipotecarios, comerciales y microcréditos, entre otros productos financieros.

Primer plano de un gráfico de barras descendente y el logo del BCCR en un documento, con una bandera de Costa Rica y una calculadora desenfocadas al fondo.
Según la información divulgada por el Banco Central, las tasas máximas establecidas buscarán resguardar a los usuarios frente a cobros excesivos y regirán en todas las nuevas operaciones de crédito formalizadas a partir de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades financieras deben ajustar sus ofertas y contratos a estos nuevos límites y proporcionar información clara a los usuarios sobre los costos asociados a los créditos. Ante posibles dudas o controversias, los consumidores pueden consultar las tasas oficiales a través del portal del Banco Central de Costa Rica, en la sección de indicadores económicos.

La próxima actualización de las tasas máximas se realizará en enero de 2027, conforme al calendario legal establecido. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) supervisa el cumplimiento de esta normativa en el sistema bancario y financiero nacional.

Temas Relacionados

Costa Ricatasas máximas de interéscréditosmicrocréditosBanco Central de Costa Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

510 minutos de gloria: El histórico récord de Costa Rica en los Mundiales que EE. UU. no logra alcanzar

Mientras Estados Unidos procesa la dura realidad de su reciente eliminación ante Bélgica en este Mundial, el eterno debate sobre quién ha firmado la campaña más brillante en la historia de la CONCACAF se ha encendido nuevamente

510 minutos de gloria: El histórico récord de Costa Rica en los Mundiales que EE. UU. no logra alcanzar

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

La combinación de monitoreo satelital, infraestructura protegida y sistemas de riego ha permitido a agricultores y ganaderos salvadoreños asegurar mejores cosechas y precios estables frente a escenarios climáticos adversos, aseguró el viceministro de Agricultura y Ganadería

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala

El reporte semanal del instituto prevé nubosidad variable, humedad elevada y tormentas vespertinas y nocturnas entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio por ondas del este e inestabilidad en el Pacífico

El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala

Esposa denunció la desaparición y un mes después confesó el asesinato junto a un empresario: ambos fueron condenados en El Salvador.

La resolución judicial estableció que el dueño de una empresa de repuestos participó junto a Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga en el asesinato ocurrido el 7 de junio de 2025 y en su ocultamiento

Esposa denunció la desaparición y un mes después confesó el asesinato junto a un empresario: ambos fueron condenados en El Salvador.

La pena máxima vuelve a imponerse en Panamá por un crimen cometido a balazos

La legislación panameña establece que ninguna persona puede cumplir más de 50 años efectivos de prisión, aunque un tribunal imponga penas acumulativas superiores.

La pena máxima vuelve a imponerse en Panamá por un crimen cometido a balazos

TECNO

Mucho cuidado si recibes este mensaje de texto sobre un supuesto corte de servicio en tu casa: nueva modalidad de fraude

Mucho cuidado si recibes este mensaje de texto sobre un supuesto corte de servicio en tu casa: nueva modalidad de fraude

Jugar Mario Kart en YouTube y sin una consola es posible gracias a este experimento

Epic Games regala dos juegos por tiempo limitado para PC: pasos para descargarlos

Un error en Windows 11 está robándote 500 GB de almacenamiento: cómo saber si tu PC está afectado

Así puedes conseguir Dragon Ball Xenoverse 2 casi gratis en Steam por tiempo limitado

ENTRETENIMIENTO

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Tilly Norwood, la actriz generada por IA, tendrá su primera película

La última aparición de Rob Reiner en televisión fue filmada un mes antes de su muerte

La película “Toy Story 5″ recauda USD 764 millones y consolida su éxito en la taquilla mundial

“Parece que a todos les gusta”, Mick Jagger sobre la recepción de Foreign Tongues, el nuevo disco de los Rolling Stones

MUNDO

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

La OTAN anunció inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia

Italia desarticuló una red de espionaje que operaba a favor de Rusia

La Justicia francesa condenó a Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación, pero podrá ser candidata a presidenta