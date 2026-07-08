A 55 se elevan los casos de panameños afectados por el gusano barrenador del ganado en lo que va de este año

Larvas del gusano barrenador en el laboratorio de la Comisión Panamá- Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG). (Mida)

Al menos 55 personas en Panamá han sido afectadas por larvas del gusano barrenador del ganado en lo que va de 2026, según reportes recientes de autoridades sanitarias y organismos científicos.

El brote ha reavivado la preocupación en la región centroamericana por una plaga que, tradicionalmente asociada al sector pecuario, también impacta la salud humana y requiere respuestas urgentes de los sistemas de salud pública.

La cifra coloca a Panamá en el centro de la atención regional por su alta incidencia, tanto en animales como en personas.

De acuerdo con datos recopilados, la miasis causada por el gusano barrenador del ganado se origina cuando la mosca parasitaria deposita sus huevos en heridas abiertas de animales o seres humanos.

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Las larvas emergen y penetran el tejido vivo, alimentándose de la carne y generando lesiones que pueden derivar en infecciones severas si no se tratan a tiempo.

Ciclo de vida de las moscas transmisoras del gusano barrenador. (Copeg)

En los seres humanos se han detectado síntomas como dolor intenso, inflamación local, secreción purulenta y, en casos avanzados, necrosis del tejido afectado.

La epidemia de gusano barrenador tiene presencia en toda Centroamérica. Según las últimas estimaciones, Panamá registra cada año entre 1.300 y 2.000 casos de infestación en humanos, con una incidencia de 40 a 65 casos por cada 100.000 habitantes.

En países vecinos como Costa Rica los casos anuales oscilan entre 500 y 600, con una incidencia de 11 a 15 por cada 100.000 habitantes. Las cifras reflejan el carácter persistente y expansivo de la plaga en la región.

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La mosca del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) representa un riesgo biológico prioritario para la región, tanto por el daño económico que ocasiona en la ganadería como por su impacto en la salud pública.

La larva no transmite enfermedades a través de alimentos ni de persona a persona, pero sí puede causar daños severos en heridas abiertas, lo que obliga a una atención médica oportuna, reportó Clarín.

La miasis causada por el gusano barrenador del ganado se origina cuando la mosca parasitaria deposita sus huevos en heridas abiertas de animales o seres humanos.

En México, hasta donde ha llegado la plaga, la situación es igualmente preocupante. Hidalgo, por ejemplo, acumula más de 900 casos en ganado y 14 en humanos, según reportó Excélsior. En Guanajuato, Milenio confirmó más de 400 casos en animales. A escala nacional se estima más de 30.000 casos, con los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz entre los más afectados.

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Las autoridades mexicanas han intensificado la vigilancia epidemiológica y la capacitación de personal sanitario, además de promover el uso de barreras biológicas, como la liberación de moscas estériles para controlar la población de la plaga.

En el contexto panameño, el Ministerio de Salud mantiene activa una campaña de prevención y control. El énfasis está puesto en la detección temprana de lesiones cutáneas en humanos y animales, así como en la pronta atención médica.

Las autoridades exhortan a la población a evitar la automedicación y a acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha de infestación, especialmente tras el reporte de los 55 casos recientes en el país.

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El brote de gusano barrenador no ha provocado muertes humanas en Panamá, aunque sí complicaciones severas en pacientes con heridas crónicas o condiciones preexistentes. Voceros del Ministerio de Salud subrayaron la necesidad de fortalecer la educación sanitaria y la vigilancia en zonas rurales, donde el contacto con la fauna ganadera favorece la transmisión.

Curación de las heridas causadas por la mosca Cochliomyia hominivorax, portadora del gusano barrenador. (Copeg)

La expansión del gusano barrenador en Centroamérica ha reactivado la cooperación regional para combatir la plaga.

Aunque la información de la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG) es escasa, Panamá lidera iniciativas para garantizar el acceso a sueros y tratamientos, así como la coordinación con organismos internacionales para contener el avance de la larva en países limítrofes.

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