Maxi López se divirtió haciendo un reto viral de fútbol: el ninguneo a Mauro Icardi y la reacción mordaz de Wanda Nara

Maxi López participó en un reto viral de Instagram con Ezzequiel y quedó en el centro de las reacciones por su silencio (Video: Instagram)

Un video viral de Instagram desató una catarata de reacciones en las últimas horas. El protagonista fue Maxi López, quien participó en un reto viral junto al creador de contenido futbolístico Ezzequiel: la dinámica consistía en que el deportista debía permanecer en silencio mientras escuchaba una lista de jugadores, y hablar solo cuando oyera el nombre de alguien mejor que él. El resultado fue tan inesperado que la propia Wanda Nara salió a comentar el video.

La mecánica del reto es sencilla y tiene larga vida en las redes sociales: el entrevistado escucha nombres de futbolistas y debe reaccionar únicamente cuando aparezca uno que considere superior a él en términos futbolísticos. Si se queda callado, implica que se cree mejor que ese jugador. Si habla, reconoce que ese nombre lo supera. El problema, al menos según Wanda, es que López no habló en ningún momento de la lista, a pesar de que se trató de humor y realizó distintos gestos con su cara mientras iba escuchando los delanteros.

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El reto viral de fútbol consistía en que Maxi López hablara solo al escuchar el nombre de un jugador mejor que él

Ezzequiel fue enumerando nombres uno por uno: Lucas Pratto, Daniel Osvaldo, Sebastián Abreu, Lisandro López, Fernando Cavenaghi, Fred, Martín Palermo, Mauro Icardi, Diego Milito, David Villa, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Diego Forlán, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez, Sergio Agüero, Adriano, Radamel Falcao y Edinson Cavani. Maxi López no abrió la boca en ningún momento. Ni ante los nombres de sus contemporáneos, ni ante los de los grandes delanteros del fútbol sudamericano y europeo de las últimas décadas. El silencio fue total y fue el combustible de todo lo que vino después.

Lo más fuerte fue cuando le preguntaron si Mauro Icardi era mejor que él, y su cara fue elocuente: con su gesto, hizo como si la pregunta que le hicieron fuera desatinada.

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Por su parte, la reacción de Wanda en los comentarios fue la que más circuló. “Nah,nah, nah. Maxi se zarpa, no entendió la consigna”, escribió, con un emoji de cara sorprendida. El comentario acumuló más de 1.000 “me gusta” y se volvió el más likeado en la publicación. Pero no fue la única voz familiar en el hilo: Nora Colosimo, madre de Wanda, también dejó su opinión y fue en una dirección diferente. “Sí, entendió porque hace distintas caras. Para mí, él siente que no hay mejor jugador que él y por eso no habla”, escribió, saliendo en defensa del exmarido de su hija.

Maxi López no habló ante ninguno de los delanteros mencionados en la lista y Wanda Nara afirmó que no entendió la consigna

La sección de comentarios se convirtió en un festival de interpretaciones. Un usuario, escribió con humor: “Fíjate que no le anda el micrófono”, haciendo alusión a que sí hubo mejores delanteros que el ex River y Barcelona. Otros usuarios sumaron sus propias teorías sobre el silencio. Uno, apuntó: “Se le apagó el audífono después de Cavenaghi”, en referencia al cuarto nombre de la lista. Un tercer comentario, ofreció otra lectura: “Para mí entendió: ‘Hablá cuando escuches un jugador de fútbol que cocine mejor que vos’, sino no se explica”.

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Actualmente, Maxi López forma parte del equipo de Telefe para la cobertura especial del Mundial 2026. Sus intervenciones abarcan previas y análisis desde los estadios de Estados Unidos junto a figuras como Grego Rossello y La Tora Villar.

“Llegué sin saber bien qué me iba a encontrar en este nuevo rol. Y la verdad, me está pasando de todo. Cosas que el fútbol te regala cuando menos lo esperás”, escribió López en el arranque del texto publicado como balance de su inicio en la cobertura. Entre las cosas que el fútbol le regaló, la más potente quedó documentada en una foto y en un video: el reencuentro con Lionel Messi. Las imágenes muestran a los dos hombres en un abrazo cerrado, con López de traje y Messi preparado para calentar antes del último partido de la fase de grupos, en la cual la Scaloneta se consagró ganadora ante Jordania.

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