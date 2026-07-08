Deportes

La publicación de Lionel Messi tras la clasificación a cuartos del Mundial: los comentarios de Colapinto y Di María en redes

La Pulga destacó el trabajo colectivo después de la remontada contra Egipto para avanzar a la próxima ronda, en la que ya espera Suiza

Guardar
Google icon
La publicación de Lionel Messi
La publicación de Lionel Messi que motivó múltiples comentarios de personas reconocidas del deporte y la música

La actuación de Lionel Messi volvió a destacarse en este Mundial 2026 porque el rosarino marcó un gol y aportó una asistencia en la remontada de la selección argentina ante Egipto para imponerse 3-2 en Atlanta y obtener el pasaje a los cuartos de final de la mano del máximo anotador de la presente cita con ocho tantos, a cinco de la marca más alta lograda por el francés Just Fontaine en Suecia 1958.

La Pulga falló un penal en el primer tiempo, pero se tomó revancha en el complemento para liderar a la Albiceleste hacia la victoria y lo celebró en una publicación de Instagram, que se llenó de comentarios. “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… Este grupo es increíble!!! Vamossss”, escribió el futbolista de 39 años con diferentes imágenes del cotejo disputado en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En poco más de dos horas, el posteo reunió casi cinco millones de likes, más de 300.000 comentarios, fue republicado por otros usuarios en más de 200.000 perfiles, lo compartieron más de 94.000 cuentas y, entre los mensajes más importantes, se registraron varias personalidades que no se quisieron perder la posibilidad de expresarle su amor al mejor jugador del mundo. “Hablemos de remontadas”, escribió Franco Colapinto, el piloto de Alpine que logró un meritorio noveno lugar después de haber largado desde el 19° escalón en el Gran Premio de Silverstone en la Fórmula 1.

Bizarrap le entregó el premio de mejor jugador de la cancha a Lionel Messi
Bizarrap le entregó el premio de mejor jugador de la cancha a Lionel Messi (Crédito: Prensa Bizarrap)

Otro de los mensajes fue enviado por el productor musical Bizarrap: “Te amo para siempre”. Él le entregó el premio a la figura de la cancha al término del partido y ambos posaron en una imagen que le quedará de recuerdo al compositor y DJ argentino. También dijo presente Paulo Londra: “Locura automática”.

PUBLICIDAD

Ángel Di María se sumó a esa lista con una frase que muestra la excelente relación que une a Fideo con sus excompañeros de la Selección, luego de su adiós tras ser campeón de la Copa América 2024: “Vamos capitán. Sigan disfrutando que la gente disfruta con ustedes. Vamos todos juntos”. En consonancia, Ezequiel Lavezzi dejó sy palabra: “Sigan igual que la gente cree en ustedes!! Tremenda banda”.

El comentario de Di María a Messi tras la clasificación de Argentina
El comentario de Di María a Messi tras la clasificación de Argentina

La nómina de ex jugadores incluyó a Maximiliano Rodríguez, quien compartió vestuario con Leo en los Mundiales 2006, 2010 y 2014: “Cuando se juega con el corazón todo lo demás sobra”. Mientras tanto, la MLS se acordó del principal emblema del Inter Miami. “Cosas de GOAT”, comentó en referencia al apodo que significa el mejor de todos los tiempos. Por último, Newell’s definió la actuación de su hincha más famoso en una sola palabra: “Inolvidable”.

La trascendencia de su nivel en la cancha fue vital para dejar atrás una desventaja de dos goles en 13 minutos y a Lionel Messi se lo vio muy emocionado al término del duelo. En charla con la prensa, aclaró el por qué de esas lágrimas: “La verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal, porque creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido. Después, más allá del penal, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos sacó pelotas increíbles. Por suerte al final me quedó y es algo especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y estoy muy feliz”.

El campeón del mundo volverá a jugar este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas City contra Suiza, que eliminó por penales a Colombia este martes en Canadá. Si sortea los cuartos, su rival en semifinales será Noruega o Inglaterra. En el lado antagónico del cuadro, Francia-Marruecos y España-Bélgica se disputarán el segundo boleto como finalista.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Selección ArgentinaFranco ColapintoÁngel Di María

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ibrahimovic se rindió ante Messi tras el triunfo de Argentina y lanzó un particular elogio: “Se convirtió en un animal”

El ex delantero sueco destacó el hambre de gloria del crack rosarino luego del 3-2 ante Egipto en el Mundial. “Es impresionante”, sentenció

Ibrahimovic se rindió ante Messi tras el triunfo de Argentina y lanzó un particular elogio: “Se convirtió en un animal”

Qué es el APP, la regla que aplicó el VAR para anular el gol de Egipto ante Argentina en el Mundial

La fase de ataque con posesión del balón fue determinante para invalidar el gol de Mostafa Ziko por una falta previa a Lisandro Martínez en el inicio de la acción

Qué es el APP, la regla que aplicó el VAR para anular el gol de Egipto ante Argentina en el Mundial

“Aterrador”: un ex futbolista inglés hizo el análisis más original del equipo argentino tras la heroica remontada ante Egipto

Nigel Reo-Coker destacó el carácter, la inteligencia y la capacidad para reaccionar ante la adversidad de los campeones del mundo, a los que definió como “una manada de lobos”

“Aterrador”: un ex futbolista inglés hizo el análisis más original del equipo argentino tras la heroica remontada ante Egipto

Su padre jugó al hockey sobre hielo y se inició como delantero en Suiza: la historia de Gregor Kobel, el verdugo de Colombia

El arquero que viene de batir récords en la Bundesliga fue el factor decisivo en la clasificación a los cuartos de final de “La Nati” en el Mundial 2026

Su padre jugó al hockey sobre hielo y se inició como delantero en Suiza: la historia de Gregor Kobel, el verdugo de Colombia

El hit que la selección argentina cantó en el vestuario tras clasificar a cuartos del Mundial: “La cuarta estrella”

La cuenta oficial de la AFA compartió el video del plantel entero entonando el tema de Palmito Música después del triunfo agónico ante Egipto en Atlanta

El hit que la selección argentina cantó en el vestuario tras clasificar a cuartos del Mundial: “La cuarta estrella”

DEPORTES

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

Ibrahimovic se rindió ante Messi tras el triunfo de Argentina y lanzó un particular elogio: “Se convirtió en un animal”

Qué es el APP, la regla que aplicó el VAR para anular el gol de Egipto ante Argentina en el Mundial

“Aterrador”: un ex futbolista inglés hizo el análisis más original del equipo argentino tras la heroica remontada ante Egipto

Su padre jugó al hockey sobre hielo y se inició como delantero en Suiza: la historia de Gregor Kobel, el verdugo de Colombia

TELESHOW

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

Camilota anunció que abrirá su página en OnlyFans: las provocativas fotos

Maxi López se divirtió haciendo un reto viral de fútbol: el ninguneo a Mauro Icardi y la reacción mordaz de Wanda Nara

El mensaje de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina frente a Egipto

El emotivo abrazo de Bizarrap a Lionel Messi al darle el premio al jugador del partido: “Sigue siendo el mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua: el crimen de Danny López, un joven que predijo su final y al que el régimen dejó morir sin atención médica

Nicaragua: el crimen de Danny López, un joven que predijo su final y al que el régimen dejó morir sin atención médica

El régimen iraní amenazó con una respuesta “decisiva” contra Estados Unidos tras los bombardeos en el estrecho de Ormuz

Honduras destaca entre las economías con mayor crecimiento de exportaciones en Centroamérica, según el BID

No hay grúas para sacar a Fabio, el niño de 9 años atrapado tras el terremoto

Honduras investiga siete contactos sospechosos tras confirmarse nuevos casos de sarampión