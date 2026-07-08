La publicación de Lionel Messi tras la clasificación a cuartos del Mundial: los comentarios de Colapinto y Di María en redes

La publicación de Lionel Messi que motivó múltiples comentarios de personas reconocidas del deporte y la música

La actuación de Lionel Messi volvió a destacarse en este Mundial 2026 porque el rosarino marcó un gol y aportó una asistencia en la remontada de la selección argentina ante Egipto para imponerse 3-2 en Atlanta y obtener el pasaje a los cuartos de final de la mano del máximo anotador de la presente cita con ocho tantos, a cinco de la marca más alta lograda por el francés Just Fontaine en Suecia 1958.

La Pulga falló un penal en el primer tiempo, pero se tomó revancha en el complemento para liderar a la Albiceleste hacia la victoria y lo celebró en una publicación de Instagram, que se llenó de comentarios. “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… Este grupo es increíble!!! Vamossss”, escribió el futbolista de 39 años con diferentes imágenes del cotejo disputado en los Estados Unidos.

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En poco más de dos horas, el posteo reunió casi cinco millones de likes, más de 300.000 comentarios, fue republicado por otros usuarios en más de 200.000 perfiles, lo compartieron más de 94.000 cuentas y, entre los mensajes más importantes, se registraron varias personalidades que no se quisieron perder la posibilidad de expresarle su amor al mejor jugador del mundo. “Hablemos de remontadas”, escribió Franco Colapinto, el piloto de Alpine que logró un meritorio noveno lugar después de haber largado desde el 19° escalón en el Gran Premio de Silverstone en la Fórmula 1.

Bizarrap le entregó el premio de mejor jugador de la cancha a Lionel Messi (Crédito: Prensa Bizarrap)

Otro de los mensajes fue enviado por el productor musical Bizarrap: “Te amo para siempre”. Él le entregó el premio a la figura de la cancha al término del partido y ambos posaron en una imagen que le quedará de recuerdo al compositor y DJ argentino. También dijo presente Paulo Londra: “Locura automática”.

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Ángel Di María se sumó a esa lista con una frase que muestra la excelente relación que une a Fideo con sus excompañeros de la Selección, luego de su adiós tras ser campeón de la Copa América 2024: “Vamos capitán. Sigan disfrutando que la gente disfruta con ustedes. Vamos todos juntos”. En consonancia, Ezequiel Lavezzi dejó sy palabra: “Sigan igual que la gente cree en ustedes!! Tremenda banda”.

El comentario de Di María a Messi tras la clasificación de Argentina

La nómina de ex jugadores incluyó a Maximiliano Rodríguez, quien compartió vestuario con Leo en los Mundiales 2006, 2010 y 2014: “Cuando se juega con el corazón todo lo demás sobra”. Mientras tanto, la MLS se acordó del principal emblema del Inter Miami. “Cosas de GOAT”, comentó en referencia al apodo que significa el mejor de todos los tiempos. Por último, Newell’s definió la actuación de su hincha más famoso en una sola palabra: “Inolvidable”.

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La trascendencia de su nivel en la cancha fue vital para dejar atrás una desventaja de dos goles en 13 minutos y a Lionel Messi se lo vio muy emocionado al término del duelo. En charla con la prensa, aclaró el por qué de esas lágrimas: “La verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal, porque creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido. Después, más allá del penal, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos sacó pelotas increíbles. Por suerte al final me quedó y es algo especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y estoy muy feliz”.

El campeón del mundo volverá a jugar este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas City contra Suiza, que eliminó por penales a Colombia este martes en Canadá. Si sortea los cuartos, su rival en semifinales será Noruega o Inglaterra. En el lado antagónico del cuadro, Francia-Marruecos y España-Bélgica se disputarán el segundo boleto como finalista.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2