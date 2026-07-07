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El mensaje de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina frente a Egipto

La cantante le dedicó afectuosas palabras al futbolista luego de que la Selección Argentina se impuso por 3 a 2 en Atlanta

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rodrigo de paul tini stoessel
El mensaje de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina frente a Egipto (Instagram)

El festejo de la Selección argentina en Atlanta resonó con fuerza en las redes sociales, pero fueron las palabras de Tini Stoessel dedicadas a Rodrigo De Paul las que captaron la atención del público. La cantante optó por compartir una imagen del mediocampista tras el partido y acompañarla con un mensaje directo: “Te amo, mi amor”.

La conexión sentimental estuvo presente también en el mensaje que De Paul publicó poco antes: “Con el corazón”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, reflejando la intensidad del momento. Tini sumó su propia emoción: “Te amo, Argentina”, junto a emojis de corazones y la bandera nacional.

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La artista, intérprete de “Miénteme”, no dejó dudas sobre su apoyo a la Selección ni sobre su cercanía con De Paul. En días previos, Tini había compartido un carrusel de fotos en Instagram mostrando distintos momentos vividos junto al futbolista. Entre paseos al aire libre, música, tatuajes y amistades, dos imágenes destacaron por su intimidad: una donde se la ve abrazada y besándose con De Paul, y otra en la que ella acaricia su rostro.

Hace unos días la publicación de Tini Stoessel durante el Mundial 2026 generó un aluvión de reacciones en redes sociales, al mostrar su recorrido por el torneo y su vínculo con Rodrigo De Paul, figura de la Selección Argentina. En menos de una hora, la serie de imágenes superó los 400 mil “me gusta” y se posicionó como uno de los momentos más comentados entre seguidores y celebridades.

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El propio De Paul fue uno de los primeros en sumarse a la ola de comentarios. “Qué linda sossss”, escribió el mediocampista, acompañando su mensaje con emojis de corazón. La frase, breve y directa, se convirtió en uno de los textuales más compartidos por los fanáticos en las plataformas digitales.

Otra de las voces más resonantes fue la de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien sólo precisó: “Bella”. Su mensaje cosechó más de 8.500 “me gusta”, reflejando el eco que la publicación tuvo entre figuras públicas y seguidores de la selección.

El carrusel de imágenes de Stoessel funcionó como un diario visual de su experiencia en el Mundial. La artista incluyó postales nocturnas en las calles de Miami, viajes en jet privado luciendo la camiseta de la Albiceleste, y momentos cotidianos junto a amistades y su entorno más cercano.

Entre las imágenes, destaca la selfie dentro de un auto donde se observa la portada del álbum “Pies Descalzos” de Shakira y la canción “Estoy aquí” en la pantalla del tablero. Otra foto muestra a Stoessel en un estudio de tatuajes en Miami, donde, según sugiere la secuencia, sumó un nuevo diseño floral a su colección personal.

La imagen que más repercusión despertó fue la que retrata el reencuentro de la cantante y el futbolista. Ambos aparecen abrazados y besándose en lo que parece ser un acceso restringido de un estadio, con él vistiendo la camiseta de la selección. El reencuentro se produjo durante un día libre del equipo argentino tras el partido ante Cabo Verde, una jornada que el futbolista aprovechó para compartir tiempo con la artista.

Tini acompañó la campaña del seleccionado argentino desde las tribunas en Miami, estuvo presente en el debut ante Argelia y también en el partido frente a Jordania en Dallas. Sus publicaciones incluyeron una foto desde el estadio, con la bandera argentina desplegada y el logo de la FIFA World Cup 2026 de fondo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, a puro amor
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, a puro amor

En uno de los videos, grabado en un auto con tapizado rojo, Stoessel aparece acompañada de una amiga y cantando “Cómo Te Atreves”, de Morat, grupo colombiano con el que mantiene una colaboración musical de larga data.

La secuencia fotográfica incluyó también escenas íntimas en restaurantes y momentos distendidos en la playa, donde la cantante compartió instantes junto a Chloe Lopez Behar, una de sus amigas más cercanas.

El tatuaje floral, realizado durante su estadía en Estados Unidos, se sumó a la colección de diseños que la artista luce en manos y brazos. La postal del proceso, con el artista delineando el nuevo motivo, fue otra de las imágenes que atrajeron la atención de sus seguidores.

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