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Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

El equipo que dirige Lionel Scaloni logró un épico triunfo por 3-2 ante Egipto en Atlanta y ahora volverá a su lugar de concentración en Kansas City

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Argentina volvió a Kansas City, su lugar de concentración original en esta Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)
Argentina volvió a Kansas City, su lugar de concentración original en esta Copa del Mundo (REUTERS/Amanda Perobelli)

(Desde Estados Unidos) La selección argentina logró uno de sus triunfos más épicos en la historia de los Mundiales. Por mucho tiempo se hablará del partido contra Egipto en Atlanta: el día que en 13 minutos, los campeones del mundo en Qatar 2022 lograron pasar de un 0-2 a ganar 3-2 gracias a la actuación de Lionel Messi, el superhéroe de este equipo, como así también de lo que hizo Cuti Romero desde la defensa y la sobresaliente tarea de Leandro Paredes, que volvió a ser titular y se ganó de nuevo su lugar en el once titular de cara a lo que se viene.

Después del festejo eterno en el campo de juego con los miles de fanáticos que volvieron a llenar un estadio en la Copa del Mundo, y también de la celebración en el vestuario, toda la delegación argentina se subió a un vuelo chárter y partió directo a Kansas City, la base de la concentración desde que terminaron los amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo.

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Como estaba planificado desde un primer momento, en el caso que se dieran los resultados tras la fase de grupos y los dos duelos de eliminación directa, el plantel, cuerpo técnico y el resto de la delegación volverán a descansar en el Hotel Origin y entrenarán hasta el duelo de cuartos de final con Suiza del próximo sábado en el centro del Sporting Kansas City de la MLS. A la espera de la confirmación oficial por parte de la AFA, se estima que los jugadores harán tareas regenerativas este miércoles.

Luego de eso, el jueves volverán a pisar uno de los campos de juego del Compass Minerals sin presencia de la prensa, ya que en el día -2 de cara al partido, la Selección se ejercita a puertas cerradas. Por último, el próximo viernes, será el turno del último entrenamiento para preparar el duelo ante el combinado europeo. Ese día, los medios podrán hablar con varios futbolistas designados y Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio de los KC Chiefs de la NFL, el mismo que fue sede del estreno mundialista ante Argelia.

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Lionel Scaloni tendrá tres días para preparar el equipo que jugará ante Suiza por el pase a las semifinales del Mundial (REUTERS/Paul Childs)
Lionel Scaloni tendrá tres días para preparar el equipo que jugará ante Suiza por el pase a las semifinales del Mundial (REUTERS/Paul Childs)

Un dato importante a tener en cuenta es que a partir de los cuartos de final, los que tenían una tarjeta amarilla (Gonzalo Montiel) se limpiarán y llegarán todos sin amonestaciones para enfrentar a otro equipo del Viejo Continente, uno de los seis que siguen en carrera en este Mundial junto a Marruecos y el único conjunto que representará a la Confederación Sudamericana de Fútbol en Norteamérica.

El entrenador oriundo de Pujato tendrá poco tiempo para preparar el duelo ante los suizos. Pero ahora, no es algo que lo preocupe. Después de casi no poder hablar en la entrevista post partido en el campo de juego, Scaloni se tomó el tiempo para analizar lo que atravesó en un partido inolvidable para él, sus jugadores y todos los argentinos. “Primero, los hicimos vivir unos momentos de dificultad. Íbamos perdiendo, aún no haciendo un mal partido, que estaba de nuestro lado, tuvimos muchas situaciones. Me hice entrenador para tener estas emociones, las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a los argentinos, es inigualable. Volver a recrear esa emoción... Soy entrenador por esto. No puedo darle la magnitud, no es que estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con muchas cosas grandes que vivimos, porque la sensación es que el equipo, pese a todo lo que esté pasando, va para adelante. La táctica es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos hoy nosotros, hubiésemos estado eliminados. La famosa frase de Leo (Messi) en Qatar, ‘no los vamos a dejar tirados’, es real, es lo que se palpa. Estamos emocionados”.

Argentina sigue en carrera. Después de la sufrida victoria ante Cabo Verde, otra función de esas que se parecía a una película de terror frente a Egipto terminó con un desenlace al mejor estilo de esas piezas cinematográficas de Hollywood que merecen un premio Oscar.

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