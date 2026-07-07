Camilota anunció que abrirá su página en OnlyFans: las provocativas fotos

Camilota confirmó su ingreso a OnlyFans y anunció que lanzará su página azul el 10 de julio

Camila Deniz, más conocida como Camilota, confirmó su ingreso a OnlyFans con una serie de posteos en Instagram que encendieron las redes sociales. La ex participante de Cuestión de Peso (Eltrece) eligió el 10 de julio como fecha de lanzamiento y lo anticipó con imágenes en lencería negra, látigo en mano y perfume, acompañadas de un mensaje directo a sus seguidores: “El 10 de julio, lanzo mi página azul. Los espero ahí”.

El anuncio no llegó de improviso. Desde hacía semanas, la influencer recibía una catarata de consultas en sus mensajes privados de usuarios que le preguntaban si planeaba vender contenido para adultos. Lejos de esquivar las preguntas, Deniz las hizo públicas: compartió una captura de esos mensajes en sus historias de Instagram y confirmó que el proyecto ya estaba en marcha. “Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos”, se leía en esa publicación, junto a un emoji de labios y otro que advierte que el contenido está restringido a mayores de 18 años.

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Camila Deniz anticipó el lanzamiento de OnlyFans con posteos en Instagram y fotos en lencería negra

Para llevar adelante la cuenta, Camilota se asoció con una persona que se encargará de la administración y gestión de la plataforma. La colaboración quedó explícita en la publicación del anuncio oficial, donde mencionó a su nueva socia con la que lanzará el perfil. La decisión de no hacerlo sola refleja una estrategia de manejo profesional del canal, algo habitual entre las figuras que ingresan a este tipo de plataformas con una base de seguidores ya consolidada.

Las fotos que acompañaron el anuncio no dejaron dudas sobre el tono que tendrá el contenido. En las imágenes, Deniz aparece con un baby doll negro, una bata transparente del mismo color, látigo en mano y perfume, en una producción que sus seguidores recibieron con entusiasmo. La publicación acumuló casi 700 “me gusta” en la primera hora, y contó con apoyo en los comentarios. “A facturar”, “Era hora amiga”, “Vamos, Camilota” y “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre sus fanáticos.

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La influencer hizo pública la consulta de sus seguidores sobre contenido para adultos y confirmó que el perfil ya estaba en marcha

El paso de Camilota hacia OnlyFans se enmarca en un período de alta exposición pública. En las últimas horas, su nombre había vuelto a ser tendencia por un episodio completamente diferente: un video la mostraba en medio de una pelea durante un partido de fútbol femenino, donde se desempeña como arquera. En ese clip, que se viralizó rápidamente, intentó calmar los ánimos entre compañeras y rivales mientras el clima se calentaba con amenazas cruzadas. “Vamos a terminar todo”, se la escuchó decir en el video, aunque la tensión entre las jugadoras no cedió fácilmente.

Esa faceta deportiva también había generado noticias positivas meses atrás. En junio, Deniz anunció en el programa de Eltrece que viajaría con su equipo de fútbol femenino, integrado por influencers, a Panamá para competir a nivel internacional. “Me llamaron de allá para jugar a la pelota”, explicó ante la sorpresa del conductor Mario Massaccesi y el equipo del programa. El viaje estaba previsto para septiembre.

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Camilota lanzará su cuenta de OnlyFans junto a una socia que se encargará de la administración y gestión de la plataforma

La decisión de sumarse a OnlyFans también tiene un trasfondo económico que la propia influencer había expuesto públicamente. Un mes antes del anuncio, Deniz había dado a conocer las dificultades que enfrentaba para costear sus traslados médicos cotidianos, una situación que sus seguidores siguieron de cerca. La plataforma para adultos aparece, en ese contexto, como una alternativa concreta de ingresos para una figura que ya cuenta con una comunidad activa y fiel en redes sociales.

Con el lanzamiento programado para el 10 de julio, Camilota se suma a una lista de figuras del espectáculo y las redes argentinas que eligieron OnlyFans como canal de monetización de su imagen. La cuenta será administrada en conjunto con su nueva socia, y el perfil ya estaba en proceso de armado al momento del anuncio.

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