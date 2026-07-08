Así vivió Charly García el infartante triunfo de la Selección contra Egipto

Así vivió Charly el triunfo de la Selección contra Egipto

Ya lo dijo Charly, allá por 1982, en uno de sus (tantos) temas clásicos, “Yendo de la cama al living”: Puedes ser un gran campeón/ Jugar en la Selección! Y no tienes un poquito de amor para dar...

Bueno, está claro que no se refería a la Scaloneta, claro, porque si algo nos están dando los muchachos de Scaloni es amor... Amor propio. Y sustos, digamos todo. Como pasó este martes, en el heroico triunfo de la Selección ante Egipto. Se sabe, perdíamos 2 a 0 (Close to the Edge... ¿habrá pensado Charly, los fans de Yes y la Selección?) y terminamos dándole vuelta, 3-2 final en los últimos 12 minutos y pase a cuartos. Espera Suiza (mejor que Colombia, si los compañeros de Deportes nos lo permiten).

PUBLICIDAD

Y ahí estaba Charly, junto a su compañera, Mecha Iñigo, disfrutando el partido en compañía del chef y Dj, Andrés Balaciano. “El honor más grande que tuve, haber cocinado para Charly”, posteó en sus redes.

Mecha y Charly, acompañados por el chef y Dj, Andrés Balaciano

Andrés Balaciano arrancó a estudiar gastronomía a los 13 años, en paralelo al colegio. A los 16 tuvo su primer experiencia trabajando en un restaurant. La facultad no era lo suyo, lo suyo era agasajar a través de la cocina, su propia cocina. A los 19 años Andrés abrió su restaurant, llamado Loreto Garden. Además es dj y ampliamente conocido en Argentina y Uruguay por sus shows en vivo.

PUBLICIDAD

Charly ya había esta muy cerca de esta Selección en septiembre de 2025 tras un partido por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Venezuela en el Estadio Más Monumental. En aquella ocasión, el icono del rock nacional presenció la victoria desde la tribuna y, al finalizar el encuentro, ingresó al vestuario. Allí protagonizó un emotivo abrazo y un saludo con Lionel Messi, a quien le dedicó palabras de admiración.

Durante el desarrollo del partido, las primeras imágenes del músico en la tribuna comenzaron a viralizarse. Minutos después se conoció la foto que coronó la noche. Charly García junto a Lionel Messi, Claudio Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul.

PUBLICIDAD

Así vivió Charly el triunfo de la Selección contra Egipto

En la imagen, las cuatro figuras sonreían ante la cámara, al tiempo que el músico extendía su brazo derecho para abrazar al capitán argentino. A partir de entonces, el artista no se separó del jugador. Mientras Messi caminaba por el área de prensa, Charly lo seguía de cerca. Fue así como el ídolo del rock nacional apareció en diversos videos de las entrevistas que dieron los jugadores de la Selección.

En ese contexto, los fans que reconocían al intérprete de “Demoliendo Hoteles” sacaban su teléfono y saludaban al cantante. “Charly querido, vamos Charly, groso”, se escucha a la gente exclamar mientras el músico se retiraba del lugar.

PUBLICIDAD

La imagen del emotivo encuentro entre Charly García, Lionel Messi, Chiqui Tapia y Rodrigo De Paul (X)

Por último, y con la idea de saludar una vez más al goleador del partido, Charly García esperó a Lionel Messi a la salida del estadio Monumental. Al verlo, la sorpresa del jugador fue total. Inmediatamente bajó el vidrio de su vehículo y tanto él como Antonela Roccuzzo, quien se encontraba a su lado, sonrieron al verlo.

Agradecido con la paciencia del futbolista, el músico le expresó su cariño. “Dios te bendiga”, se escucha decir al artista mientras ambos se estrechaban la mano. A su alrededor, los presentes grabaron el momento con suma emoción.

PUBLICIDAD

Otro momento durante el partido

En el marco de la Copa del Mundo de 2026, Charly García fue una de las principales figuras de la emotiva campaña publicitaria “CoRazones para creer” de cerveza Quilmes, donde se destacó la frase “Difícil puede ser… pero hay un detalle: somos Argentina”. Asimismo, el músico ha continuado alentando a la Albiceleste desde su espacio cultural, “La Fábrica”, donde celebró importantes triunfos en el torneo mundialista en compañía de su equipo y amigos como el Zorrito Von Quintiero.