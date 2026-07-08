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“Aterrador”: un ex futbolista inglés hizo el análisis más original del equipo argentino tras la heroica remontada ante Egipto

Nigel Reo-Coker destacó el carácter, la inteligencia y la capacidad para reaccionar ante la adversidad de los campeones del mundo, a los que definió como “una manada de lobos”

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Nigel Reo-Coker destacó a la Albiceleste tras el triunfo ante Egipto

La victoria de la selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo garantizó el pase a cuartos, sino que encendió una ola de reacciones y elogios en todo el planeta. A pocos minutos de quedar eliminado, el equipo de Lionel Scaloni transformó una desventaja de dos goles en una remontada histórica que impactó a fanáticos, periodistas y ex jugadores, muchos de los cuales no dudaron en resaltar el temple y la mística de la Albiceleste.

Entre las voces que salieron a destacar el carácter argentino apareció la de Nigel Reo-Coker, ex futbolista inglés, quien se despachó con una definición contundente cuando le preguntaron por su primera impresión: “Aterrador. Esa es la mejor manera de describirlo, un equipo absolutamente aterrador”.

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Reo-Coker, quien pasó por clubes como West Ham, Aston Villa y Bolton Wanderers, analizó la épica reacción de la Scaloneta en un programa de la cadena CBS Sports y no ocultó su sorpresa por el nivel mostrado ante Egipto.

“Sabíamos que Argentina iba a ser buena, pero estar a este nivel todavía, ir perdiendo 2-0, estar casi afuera de la competencia y después darlo vuelta para ganar 3-2, eso es increíble. Absolutamente increíble”, afirmó el ex mediocampista, que en su etapa en la Premier League compartió vestuario en West Ham con los argentinos Carlos Tevez y Javier Mascherano.

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Los elogios para Argentina de un ex futbolista inglés
Reo-Coker, en el centro de la imagen, junto a otros dos ex futbolistas: el jamaiquino Jobi McAnuff y el inglés Curtis Davies

Luego profundizó en la mentalidad y el estilo de juego de la Selección: “Se habla de resiliencia y carácter, y yo diría que son inteligentes para jugar. La manera en que juegan, siempre dije antes de este Mundial que los describo como una manada de lobos. Y hay que darle crédito a Scaloni, al entrenador, por cómo logró unirlos como equipo y la forma en que juegan, con esa actitud de nunca rendirse”.

El ex jugador, que también tuvo pasos por la MLS, el fútbol de Canadá y Noruega antes de retirarse en 2018, remarcó la influencia de Lionel Messi, pero subrayó la importancia del grupo. “Sí, sabemos que tienen a Messi, que puede cambiar todo, pero hay que reconocer también al resto del equipo y todo lo que hace. Hablamos de (Cristian) Romero, que hizo el gol, obviamente el centro fue de Messi, pero es realmente impresionante ver lo que acaban de lograr”, sostuvo.

En su análisis, se refirió al partido por los 16avos de final frente a Cabo Verde, otro duelo reñido en el que el campeón del mundo recién se impuso en el alargue: “No es la primera vez, también lo hicieron contra Cabo Verde. Así que ya van dos partidos increíbles donde nos muestran todo. Cuando hablamos del amor por el fútbol, no se puede depender solo del físico. La calidad termina sobresaliendo. Messi tiene la calidad, pero todos los demás jugadores saben cuál es su papel”.

Para Reo-Coker, la clave de este seleccionado nacional pasa por la solidaridad y la convicción colectiva. “Todos cumplen su función con un solo objetivo, y eso es lo que asusta de este equipo argentino”, concluyó.

Las lágrimas de emoción de Messi tras el final del partido (Reuters/Brett Davis)
Las lágrimas de emoción de Messi tras el final del partido (Reuters/Brett Davis)

Así como lo hizo Reo-Coker, los principales medios del mundo dejaron su mirada sobre la gran actuación del equipo de Scaloni, que se ilusiona con el bicampeonato.

“Dios ha resucitado”, tituló el diario AS de España en referencia a Messi, quien anotó un gol y brindó una asistencia para comandar la levantada. The Guardian remarcó que se produjo “una de las remontadas más épicas de la historia de los Mundiales” y elogió al 10 como un “genio”. En consonancia, La Gazzetta dello Sport en Italia eligió resumir el partido desarrollado en los Estados Unidos en torno al aura de Leo: “Argentina estaba muerta, y Messi la resucitó”.

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