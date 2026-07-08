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Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

La exprimera dama y el político compartieron un emotivo momento familiar en España

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Las imágenes del reencuentro de Mauricio Macri y Juliana Awada en España
Juliana Awada y Mauricio Macri reaparecieron juntos en público seis meses después de anunciar su separación

Seis meses después de anunciar su separación, Juliana Awada y Mauricio Macri volvieron a aparecer juntos en público. Esta ocasión marcó la primera vez que ambos fueron fotografiados en un mismo lugar desde que comunicaron el fin de su relación a comienzos de año.

Todo sucedió cuando Awada acompañó a su hija mayor, Valentina Barbier, en la ceremonia de graduación celebrada en IE University, España, correspondiente a la promoción “Class of 2026”. Valentina completó el doble grado en Administración de Empresas y Derecho, un logro alcanzado tras años de esfuerzo y dedicación.

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En las imágenes divulgadas por Awada se observa a Valentina con toga, birrete y las estolas representativas de ambos títulos: azul para la Business School y roja para la Law School. La joven estuvo acompañada por sus padres y por su hermana menor, Antonia Macri. La ceremonia se realizó en un auditorio de arquitectura destacada, con arcos y bóvedas, y contó con la proyección de los nombres de todos los graduados.

Justamente, el motivo que los reunió fue la graduación universitaria de Valentina Barbier, hija de Juliana Awada y Bruno Barbier. Mauricio Macri, quien fue padrastro de Valentina durante más de diez años, asistió a la ceremonia en Europa para acompañar a la familia en este evento académico.

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Así vivió Juliana Awada la graduación de su hija
La graduación de Valentina Barbier en IE University, España, reunió a Juliana Awada, Mauricio Macri, Bruno Barbier y Antonia Macri (Instagram)

Juliana Awada asistió al evento con sus dos hijas, luciendo un vestido largo en tonos crema y rojo, mientras que Antonia optó por un vestido blanco corto y sandalias negras. Valentina combinó la indumentaria académica con un vestido largo en color beige. Awada expresó en redes sociales su orgullo por el logro de Valentina, resaltando la perseverancia y los valores de su hija.

El evento se caracterizó por su elegancia y un ambiente festivo. Cientos de asistentes registraron el acto con sus teléfonos mientras la iluminación azul institucional reforzaba el clima de celebración. Valentina se mostró segura y sonriente junto a su familia en cada momento de la jornada.

Así vivió Juliana Awada la graduación de su hija
Así vivió Juliana Awada la graduación de su hija (Instagram)

Por su parte, Awada compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. En una de las fotos se la ve junto a Valentina, Bruno Barbier y Mauricio Macri, celebrando la obtención del doble grado en Administración de Empresas y Derecho por parte de la joven. Juliana acompañó la publicación con un mensaje de felicitación a su hija por el logro académico y destacó el orgullo familiar.

En una de las historias compartidas por Awada, se la ve sosteniendo el diploma de IE University junto a sus dos hijas. La foto sintetiza el valor familiar y la importancia del logro académico alcanzado. La presencia de Mauricio Macri reforzó el carácter familiar de la celebración.

La presencia de Macri en la ceremonia reflejó la voluntad de mantener una relación armónica en el ámbito familiar, a pesar de la separación con Awada. Los gestos públicos durante la celebración buscaron mostrar que el vínculo construido en 15 años permanece y que ambos priorizan la estabilidad y el bienestar de la familia.

La presencia de Mauricio Macri en la graduación reflejó la intención de sostener una relación armónica con Juliana Awada en el ámbito familiar (AP Photo/Tomas F. Cuesta )
La presencia de Mauricio Macri en la graduación reflejó la intención de sostener una relación armónica con Juliana Awada en el ámbito familiar (AP Photo/Tomas F. Cuesta )

Otra imagen difundida muestra a Valentina junto a su madre y Macri, quienes la abrazan desde los costados, ilustrando el clima de unidad en el evento. Este encuentro tuvo lugar poco tiempo después de que se hiciera pública la relación de Macri con Dolores Teuly, quien recientemente habló sobre su vínculo con el exmandatario.

La graduación de Valentina Barbier significó no solo un hito académico, sino también un momento de cohesión para la familia. Bruno Barbier, padre de Valentina, participó del evento junto a Awada y Macri, mostrando cercanía y afecto en la celebración.

El doble título universitario abre para Valentina Barbier un futuro profesional con amplias posibilidades. Las imágenes y mensajes publicados en redes por Juliana Awada documentan un día significativo tanto en el plano académico como en el personal, reflejando el acompañamiento familiar y el orgullo por el camino recorrido.

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