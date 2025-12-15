Amazon retira resúmenes en video con IA por errores en Fallout

La crítica principal giró en torno a la falta de precisión y coherencia de los videos generados por IA. (Composición Infobae: REUTERS/Francis Mascarenhas / Cinemanía)

A finales de noviembre de 2025, Amazon Prime Video lanzó oficialmente la función de Video Resúmenes, una herramienta basada en inteligencia artificial generativa diseñada para ofrecer resúmenes breves de temporadas y episodios de series. El objetivo era facilitar a los usuarios el repaso de tramas complejas sin revelar información clave ni spoilers relevantes.

Sin embargo, la herramienta fue blanco de intensas críticas poco después de su lanzamiento, debido a una serie de incoherencias detectadas en el resumen de la primera temporada de Fallout, la afamada serie inspirada en la saga de videojuegos.

Ante la magnitud de los problemas y las quejas de los fans en redes sociales, Amazon decidió retirar temporalmente esta función mientras evalúa mejoras que garanticen la fiabilidad de los resúmenes.

Fallout es una serie inspirada en la saga de videojuegos.

Fallos y polémica en los resúmenes de Fallout generados por IA

La crítica principal giró en torno a la falta de precisión y coherencia de los videos generados por inteligencia artificial. Medios como GamesRadar+ señalaron, por ejemplo, que el resumen ubicaba erróneamente las escenas de flashback del personaje Cooper Howard en la década de 1950, ignorando que narrativamente están ambientadas en el año 2077.

Además, el video resumen presentaba situaciones simplificadas o inexactas. Un caso citado fue la relación entre The Ghoul y Lucy; el video afirmaba que The Ghoul le daba a Lucy la opción de morir o irse con él, cuando en realidad la protagonista tiene la posibilidad de unirse a él o quedarse para enfrentar otro conflicto, alterando así la percepción del espectador sobre la trama.

La polémica se intensificó en la red social X, donde usuarios publicaron críticas, impulsando a Amazon Prime Video a retirar la función. Todavía no está claro si la herramienta volverá a estar disponible, aunque se especula con la incorporación de mejoras que permitan generar resúmenes más fieles al contenido original.

A finales de noviembre de 2025, Amazon Prime Video lanzó oficialmente la función de Video Resúmenes,

Cómo funcionan los Video Resúmenes de Prime Video

La función Video Resúmenes de Amazon Prime Video, implementada inicialmente en fase beta, crea videos a partir de inteligencia artificial generativa, utilizando narración, música, diálogos y fragmentos reales para contextualizar a quienes retoman una serie tras un tiempo.

Es pertinente señalar que la IA se encarga de identificar los momentos más relevantes y conformar piezas audiovisuales completas, pensadas para que el usuario repase los puntos clave antes de adentrarse en una nueva temporada.

La función Video Resúmenes estuvo disponible en Estados Unidos para varias producciones originales como Jack Ryan, Bosch, Upload, The Rig y Fallout, pero los errores detectados en esta última impulsaron el repaso global del sistema por parte de la compañía.

La función Video Resúmenes estuvo disponible en Estados Unidos.

Cómo se accedía a los resúmenes con IA en Prime Video

Para utilizar la función de resúmenes generados por inteligencia artificial en Amazon Prime Video, los usuarios debían dirigirse a la página de detalles de la serie elegida dentro de la plataforma. Desde ahí, podían optar por la sección de “resumen”, donde se desplegaban las alternativas de recapitulación disponibles, adaptándose a las preferencias individuales de cada suscriptor.

Cabe señalar que la plataforma ofrecía la posibilidad de elegir entre los tradicionales X-Ray Recaps en formato de texto o los innovadores resúmenes en video generados por IA, combinando narración y fragmentos de la serie para brindar un resumen visual enriquecido.

Esta característica, durante su fase beta, se encontraba reservada para ciertas producciones originales de Amazon —como “Fallout”, “Jack Ryan”, “Upload”, “Bosch” y “The Rig”— en idioma inglés y en territorios seleccionados de Estados Unidos. Inicialmente, solo estaba disponible en apps para Smart TV y Fire TV, aunque Prime Video planeaba expandir su alcance a más dispositivos y regiones en futuras actualizaciones.