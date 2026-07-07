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Los mejores memes de la clasificación de la selección argentina ante Egipto

Todo lo que se mencionó en las redes sociales durante el encuentro entre argentinos y egipcios en Atlanta

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Las redes sociales se encendieron desde la previa al match que se disputó en Atlanta por los octavos de final de la Copa del Mundo entre la selección argentina y Egipto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni estuvo lejos de mostrar su peor versión y estuvo al borde de ser eliminada. Sin embargo, revirtió un 2-0 en contra y, con un gol de cabeza agónico de Enzo Fernández, lo ganó 3-2 y selló su boleto para los cuartos: ahora enfrentará el sábado por la noche a Colombia o Suiza, que se medirán esta tarde.

Fue un partido no apto para cardíacos: al equipo de Scaloni parecía no salirle nada, inclusive Lionel Messi falló un penal en el primer tiempo que pudo significar el empate 1-1 parcial. Todo empeoró con el segundo gol de los egipcios, pero a los 79 el Cuti Romero por la vía aérea, tras habilitación del 10, descontó. Y a los 83, el propio Messi capitalizó una jugada sucia y fusiló al arquero africano tras la habilitación de Gonzalo Montiel. Cuando el match iba al alargue, Lautaro Martínez se halló con campo abierto para desbordar y tirarle un centro a la cabeza a Enzo Fernández, que ensayó un cabezazo perfecto para anotar el 3-2 definitivo.

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El foco de los memes estuvo puesto en la actuación del arquero egipcio, Mostafa Shobeir Oufa, quien le detuvo el penal a Messi, la gran salvada de Leandro Paredes que mantuvo en carrera a Argentina cuando el duelo estaba 2-2, y el golazo de Messi que le dio la igualdad parcial al cuadro nacional.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y EGIPTO

Memes Argentina-Egipto
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