La salvada del Mundial: el heroico corte de Leandro Paredes a los 90 minutos para sostener el empate antes del gol triunfal de Enzo Fernández ante Egipto

El corte de Paredes que valió como un gol. pic.twitter.com/uVselZdcgl — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

A los 90 minutos del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, con el marcador en 2-2 y con 7 de adición por delante, Leandro Paredes ejecutó un cruce salvador que evitó que los Faraones se pusieran una vez más en ventaja. La Albiceleste había perdido la pelota en ataque y los africanos tenían un contraataque letal, como en gran parte de la jornada. El volante de Boca Juniors esperó el momento justo y apareció como un cirujano para realizar el corte fundamental que mantuvo vivo el empate.

Tres minutos después, a los 93, Enzo Fernández convirtió de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez y selló el 3-2 definitivo que clasificó a Argentina a los cuartos de final del torneo. El conjunto de Lionel Scaloni dio vuelta así un partido en el que llegó a perder por 2-0 ante el equipo africano y tras haber fallado un penal.

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La remontada se construyó en el tramo final del encuentro disputado en Atlanta. Primero fue Cristian Romero quien descontó de cabeza tras un centro de Messi, a los 79 minutos, para el 2-1. Cuatro minutos más tarde, el capitán de la Selección capturó un rebote dentro del área y sacó un remate que venció al arquero egipcio para el 2-2. El tanto de Fernández en el tiempo de descuento completó la vuelta al marcador.

El cruce de Paredes

Messi había fallado un penal en el transcurso del partido. A pesar de eso, fue determinante en los dos primeros goles del equipo: asistió en el descuento de Romero y convirtió él mismo el empate parcial.

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Argentina aguarda ahora al ganador del duelo entre Suiza y Colombia para definir su rival en los cuartos de final del Mundial 2026.

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