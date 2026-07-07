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La salvada del Mundial: el heroico corte de Leandro Paredes a los 90 minutos para sostener el empate antes del gol triunfal de Enzo Fernández ante Egipto

El mediocampista de Boca Juniors apareció en un momento justo para mantener el 2-2

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A los 90 minutos del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, con el marcador en 2-2 y con 7 de adición por delante, Leandro Paredes ejecutó un cruce salvador que evitó que los Faraones se pusieran una vez más en ventaja. La Albiceleste había perdido la pelota en ataque y los africanos tenían un contraataque letal, como en gran parte de la jornada. El volante de Boca Juniors esperó el momento justo y apareció como un cirujano para realizar el corte fundamental que mantuvo vivo el empate.

Tres minutos después, a los 93, Enzo Fernández convirtió de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez y selló el 3-2 definitivo que clasificó a Argentina a los cuartos de final del torneo. El conjunto de Lionel Scaloni dio vuelta así un partido en el que llegó a perder por 2-0 ante el equipo africano y tras haber fallado un penal.

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La remontada se construyó en el tramo final del encuentro disputado en Atlanta. Primero fue Cristian Romero quien descontó de cabeza tras un centro de Messi, a los 79 minutos, para el 2-1. Cuatro minutos más tarde, el capitán de la Selección capturó un rebote dentro del área y sacó un remate que venció al arquero egipcio para el 2-2. El tanto de Fernández en el tiempo de descuento completó la vuelta al marcador.

El cruce de Paredes
El cruce de Paredes

Messi había fallado un penal en el transcurso del partido. A pesar de eso, fue determinante en los dos primeros goles del equipo: asistió en el descuento de Romero y convirtió él mismo el empate parcial.

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Argentina aguarda ahora al ganador del duelo entre Suiza y Colombia para definir su rival en los cuartos de final del Mundial 2026.

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