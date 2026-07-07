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Costa Rica exige respeto a los resultados electorales y la transición presidencial en Colombia

La administración costarricense, encabezada por Laura Fernández, emitió un comunicado en el que condena las maniobras para impedir la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella y llama a respetar la institucionalidad democrática en Colombia

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Ilustración acuarela de Gustavo Petro con gafas y mano derecha levantada, Abelardo de la Espriella con traje y brazos cruzados, y logo Centro Democrático.
El presidente Gustavo Petro realiza un gesto de negación ante Abelardo de la Espriella en una ilustración estilo acuarela, con el logo del partido Centro Democrático - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de transición presidencial en Colombia atraviesa una profunda crisis institucional tras la negativa del mandatario saliente, Gustavo Petro, a reconocer la victoria del presidente electo, Abelardo de la Espriella, en las elecciones del 21 de junio.

Esta postura ha provocado la suspensión de las mesas conjuntas de traspaso de poder y ha generado reacciones a nivel internacional. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino del Gobierno de Costa Rica, que expresó su preocupación y repudió cualquier intento de obstaculizar la transición democrática en Colombia.

La tensión política se intensificó cuando De la Espriella denunció en redes sociales que tanto Petro como el excandidato de izquierdas, Iván Cepeda, estarían impulsando un “plan B” para permanecer en el poder, acusándolos de alentar un golpe de Estado. En respuesta, Petro endureció su rechazo al resultado electoral, declarando públicamente que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno y señalando la existencia de un supuesto fraude electoral mediante manipulación de algoritmos, aunque no presentó pruebas.

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Ante este escenario, De la Espriella ordenó la suspensión inmediata del proceso de transición, instruyendo a su vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, a interrumpir toda interlocución con la administración saliente. Petro, por su parte, justificó la suspensión de las mesas de transición argumentando que ya no existen condiciones mínimas de respeto institucional para continuar el proceso.

Abelardo de la Espriella respondió a Gustavo Petro por desconocer su victoria como presidente electo para el periodo 2026-2030 - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La situación ha profundizado la incertidumbre en torno a la transmisión del mando prevista para el 7 de agosto, ya que el traspaso de información y responsabilidades entre equipos ha quedado interrumpido y la legitimidad de los resultados electorales ha sido puesta en entredicho por el presidente saliente.

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Pronunciamiento de Costa Rica y respaldo a la institucionalidad

En este contexto, el Gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta Laura Fernández, emitió un comunicado oficial a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. El texto, publicado en redes sociales y cuyo contenido figura en el documento adjunto, expresa “profunda preocupación por los llamados a obstaculizar la transición hacia el gobierno democráticamente electo del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia”.

El país tico repudia cualquier intento de desconocer los resultados electorales legítimos y rechaza las acusaciones infundadas contra terceros países, utilizadas para vulnerar la voluntad expresada en las urnas por el pueblo colombiano.

El comunicado subraya el compromiso costarricense con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto pleno a la Constitución y las leyes. Costa Rica aboga por una transmisión pacífica del mando presidencial y exhorta a todas las partes a respetar los cauces institucionales y la decisión de la mayoría.

Gobierno de Costa Rica emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los intentos de obstaculizar la transición presidencial en Colombia (Cortesía: @CRcancilleria).
Gobierno de Costa Rica emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los intentos de obstaculizar la transición presidencial en Colombia (Cortesía: @CRcancilleria).

El apoyo de Costa Rica a la institucionalidad colombiana refleja una preocupación regional por la estabilidad democrática y la vigencia de los procesos electorales. El rechazo de Petro a reconocer la victoria de De la Espriella y las acusaciones de fraude sin pruebas han encendido alertas dentro y fuera de Colombia, generando llamados internacionales para garantizar la transición y evitar escenarios de ruptura institucional.

Las declaraciones del país costarricense se suman a otras voces que reclaman respeto al resultado electoral y rechazan cualquier maniobra que pueda poner en peligro la transmisión pacífica del poder. En este contexto, la crisis en Colombia se perfila como una prueba para la solidez de sus instituciones y para la capacidad de la región de responder ante eventuales desafíos a la democracia.

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