El Salvador inaugurará el 23 de julio una subestación eléctrica con una inversión de USD 35 millones

Imagen de referencia: ETESAL destinó 35 millones de dólares a la subestación Surf City y a la nueva línea de transmisión asociada./ (ETESAL)

El próximo 23 de julio, El Salvador pondrá en marcha una de las inversiones más relevantes de los últimos años en materia energética: la inauguración de la nueva subestación eléctrica Surf City en Tamanique, un proyecto que busca asegurar el suministro para la creciente demanda del sector turístico y residencial de la zona de La Libertad.

Edwin Núñez, presidente de ETESAL, informó en la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión, que este avance se enmarca en la estrategia gubernamental de modernizar y expandir la infraestructura eléctrica como pilar para la atracción de inversiones y el desarrollo económico.

La obra, impulsada por ETESAL, representa una inversión de 35 millones de dólares, cifra que incluye tanto la subestación como la línea de transmisión asociada. Núñez detalló que el objetivo central es abastecer de energía estable y suficiente a proyectos inmobiliarios, comerciales y turísticos en auge en la costa de La Libertad.

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La subestación Surf City permitirá atender el incremento sostenido del consumo energético en La Libertad, que ya supera el 25 por ciento anual, cifra que se reportaba desde antes de la finalización de este nuevo proyecto. Núñez remarcó que “todas estas inversiones (en la zona de Surf City) requieren no solo mayor cantidad de energía, sino calidad y estabilidad en el servicio para garantizar la factibilidad técnica de los desarrollos”.

El presidente de ETESAL, Edwin Núñez, informó que el consumo energético en La Libertad crece más del 25 por ciento anual, por lo que la nueva subestación es importante en el sector./ (Diálogo 21)

La apuesta del Ejecutivo, liderado por Nayib Bukele, contempla no solo la expansión de la red, sino la incorporación de tecnología de última generación. Surf City será la primera subestación en el país con sistema GIS (Gas Insulated Switchgear), una tecnología que reduce el espacio requerido y optimiza el mantenimiento, además de aumentar la capacidad operativa. Según el titular de ETESAL, “El Salvador entra con lo último en tecnología mundial”.

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La diversificación de la matriz energética nacional ha sido uno de los ejes de la política impulsada desde 2019. El presidente de ETESAL subrayó que el país cuenta actualmente con cuatro fuentes principales de generación: hidroeléctrica, geotérmica, solar y gas natural, a lo que se suma el primer parque eólico local. Esta diversificación ha permitido a El Salvador evitar problemas de racionamiento y apagones generalizados, una situación que ha afectado recientemente a otros países de la región.

Las altas temperaturas que afectan a El Salvador han elevado de manera significativa la demanda eléctrica, especialmente por el uso intensivo de aires acondicionados en hogares y empresas. Núñez explicó que la empresa ha debido incrementar la capacidad de transformadores y modernizar subestaciones para anticipar picos de consumo y evitar colapsos. “En otros países ya se han producido apagones y racionamientos; en El Salvador, la red está preparada para sostener la demanda”, aseguró.

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El plan de expansión de la red nacional contempla también la construcción de una nueva línea de transmisión entre San Miguel y Morazán, así como la instalación de subestaciones estratégicas en la zona oriental y en el circuito costero. Estas obras permitirán cerrar el anillo de transmisión en oriente y mejorar la calidad del suministro en zonas históricamente rezagadas. Núñez adelantó en el programa que la primera piedra para la línea San Miguel-Morazán se colocará antes de fin de año.

La matriz energética de El Salvador combina generación hidroeléctrica, geotérmica, solar, gas natural y el primer parque eólico local./ (ETESAL)

Otro componente clave de la estrategia de ETESAL es el Plan Nacional de Almacenamiento, diseñado para mitigar los riesgos de apagones o “blackouts” y reforzar la estabilidad del sistema. El programa contempla la incorporación de sistemas auxiliares similares a grandes UPS, capaces de regular la energía y mantener la continuidad ante sobrecargas o emergencias.

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Además, se implementará la tecnología Smart Val, que permite regular los voltajes en las líneas de transmisión y cuyo uso posiciona a El Salvador como pionero en Centroamérica y el segundo país en Latinoamérica en adoptarla.

En los últimos siete años ETESAL ha inaugurado seis nuevas subestaciones y ha renovado la red nacional con tecnología de punta, lo que ha evitado interrupciones graves desde 2019. El avance en infraestructura eléctrica no solo ha asegurado la estabilidad del suministro, sino que también ha reforzado la competitividad del país como destino para inversiones nacionales y extranjeras.

Núñez calificó la subestación Surf City como una de las obras más relevantes del actual gobierno. La inauguración marcará un nuevo hito en la consolidación de la infraestructura energética de El Salvador y en su capacidad para responder a los retos del crecimiento económico y el cambio climático.

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