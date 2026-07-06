Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Andrea es la primera fotógrafa nicaragüense con credencial independiente para la Copa del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrea Vílchez se convirtió en la primera fotógrafa deportiva nicaragüense acreditada de forma independiente para cubrir una Copa del Mundo, según destacó 100% Noticias.

La cobertura del Mundial 2026 llegó después de un recorrido que comenzó en Orlando, con una lesión que la alejó de la cancha y la llevó a tomar la cámara de su madre, según relatan medios como Lonely Panet y Football Case Study

Fue durante su último año de secundaria en Orlando, Florida, cuando una lesión la sacó de la cancha. Sin poder jugar, tomó la cámara de su madre y comenzó a fotografiar a sus compañeras de equipo. Una amiga del taller de arte vio las fotos y le dijo que quizá ese era su camino.

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La fotógrafa nació en Somoto, Madriz, Nicaragua, en una familia marcada por el fútbol.

Su padre jugó de forma profesional en Nicaragua, en equipos como Real Madriz y Real Estelí, y la llevó desde pequeña a partidos y reuniones donde el deporte funcionaba como eje de comunidad, según se relata en una larga entrevista en CanvasRebel Magazine.

Cuando emigró a Estados Unidos a los 11 años, el fútbol fue lo que le facilitó la adaptación en un país cuyo idioma aún no dominaba.

Del fútbol a la fotografía

“Ir a entrenar cada día era esencial para mí”, dijo Vílchez a Lonely Planet en una entrevista publicada en marzo de 2026. “Era como si el fútbol me tomara de la mano y me enseñara poco a poco a hacer las conexiones que yo necesitaba a los 12 y 13 años”.

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En 2023, ya en su último año universitario, se presentó ante el director creativo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en la final de la US Open Cup en Miami. Semanas después, la contrataron como fotógrafa oficial del equipo masculino sub-23 que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese encargo le dio acceso total a la delegación y la proyectó internacionalmente.

Andrea Vílchez se convirtió en la primera fotógrafa deportiva nicaragüense acreditada de forma independiente para cubrir una Copa del Mundo y ha podido fotografiar figuras como Lionel Messi. Foto retomada de redes sociales.

El camino hacia el Mundial

Antes de llegar al torneo, Vílchez pasó un mes en Marruecos cubriendo la Copa Africana Femenina de Naciones 2025 para Football Case Study, una plataforma editorial de la agencia STADE que reúne a 12 fotógrafos seleccionados por la calidad y originalidad de su trabajo. También fotografió la final de la Copa Africana masculina en enero de ese año.

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Ese recorrido, con pasos por los Juegos Olímpicos, torneos en África y trabajos en Europa y América Latina, la posicionó para recibir la acreditación independiente del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Una de sus imágenes del partido entre España y Arabia Saudita, el 21 de junio, ya circuló bajo el sello de Football Case Study.

Ese recorrido, con pasos por los Juegos Olímpicos, torneos en África y trabajos en Europa y América Latina, la posicionó para recibir la acreditación independiente del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Foto tomada de redes sociales.

La mirada fuera de la cancha

El trabajo de Vílchez no se limita a las jugadas dentro del campo. En conversación con Football Case Study, contó que una de las partes más satisfactorias de su carrera ha sido fotografiar en las calles: niños jugando en las playas de Tánger, aficionados esperando en las puertas de un estadio y el silencio antes de que se abran las puertas de un recinto.

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“Aunque capturar una gran foto de una celebración se siente como un logro, el trabajo más satisfactorio que he hecho ha sido fotografiar en las calles”, explicó. "Me desafía de maneras diferentes, y cuando miro atrás y veo ese trabajo, me siento orgullosa de todo lo que tuve que atravesar para tomar esas fotos".

Su trayectoria le abrió puertas con organizaciones como Adidas, Nike, Concacaf y la Federación de Fútbol de Estados Unidos, además de la National Women’s Soccer League.

Su trayectoria le abrió puertas con organizaciones como Adidas, Nike, Concacaf y la Federación de Fútbol de Estados Unidos, además de la National Women’s Soccer League. Foto retomada de redes sociales.

Vílchez comenzó a fotografiar de forma profesional a finales de 2020, durante su primer año de universidad, con la cámara de su madre. En menos de seis años pasó de cubrir partidos de equipos universitarios en Orlando a tener credencial propia en el torneo más importante del fútbol mundial.

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