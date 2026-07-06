“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

Peter Shilton, ex arquero de la selección de Inglaterra, le envió un dardo a la Argentina en la previa del partido contra México (@Peter_Shilton)

Pasaron 40 años del triunfo de la Argentina ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986 y las heridas de aquel encuentro en el estadio Azteca permanecen abiertas. El ex arquero de la selección inglesa, Peter Shilton, realizó un posteo en sus redes sociales haciendo referencia a aquel duelo en el que fue víctima de dos goles de Diego Maradona para mandarle fuerzas al equipo de Thomas Tuchel antes de jugar contra el combinado local por los octavos de final.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), Shilton, considerado un leyenda del fútbol inglés, escribió unas líneas en la previa al partido que Inglaterra le ganó 3-2 a México y recordó lo vivido en ese mismo escenario tiempo atrás: “¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos! Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en 1986″.

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Luego, el ex arquero completó con referencias a los tantos que marcó Maradona (La Mano de Dios y el Gol del Siglo): “¡Nos robaron con ambos goles. Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado! He dejado atrás el rencor pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche (por ayer). Buena suerte, chicos, den todo lo que tienen". Tras el encuentro, compartió: “Felicitaciones Inglaterra, una victoria increíble. A seguir así”.

El posteo de Peter Shilton y el dardo a la Argentina por el Mundial de México 1986 (@Peter_Shilton)

El ex arquero, de actualmente 76 años, fue el protagonista principal de los memorables dos goles que Diego Maradona le marcó a Inglaterra en el Mundial de 1986, algo que recuerda constantemente desde entonces. Hace algunos años sostuvo que, aunque lo considera a Pelusa el mejor futbolista de la historia, no lo respeta por la jugada de la Mano de Dios.

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La derrota por 2 a 1 en los cuartos de final no solo dejó a Inglaterra fuera del torneo: también abrió una herida que, más de tres décadas después, el ex arquero todavía vincula con el impacto anímico que, según su versión, provocó el primer tanto argentino en su equipo. Después de ese partido, Argentina avanzó a semifinales, venció 2 a 0 a Bélgica y luego ganó la final por 3 a 2 ante Alemania.

En una entrevista con The Guardian, Shilton recordó la acción del primer gol, bautizado como la Mano de Dios, y defendió su reacción en una de las imágenes más famosas de la historia de los Mundiales. “Hice todo lo que pude y en la famosa foto se ve que yo estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Por eso él la toca con la mano. Siempre habrá gente que diga: ‘Ey, él saltó más que vos’. Pero no, él hizo trampa”, dijo al medio.

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Maradona esconde el puño para impulsar la pelota y Shilton pasa de largo: nace "La Mano de Dios" (Foto: Bob Thomas)

El ex arquero afirmó que una disculpa de Maradona no solo habría tenido un efecto personal, sino también colectivo dentro de la selección inglesa. Según su relato, el equipo sintió que había sido perjudicado en un partido decisivo y nunca recibió un gesto de arrepentimiento. “No solo me hubiese aliviado a mí, también a todo el equipo. El equipo entero de Inglaterra sufrió porque él hizo trampa. Hoy en día la gente se queja del VAR pero hubiese sido brillante para nosotros en esa instancia. Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento”, señaló Shilton en una entrevista.

El ex futbolista, que desarrolló una carrera de 30 años siempre en clubes ingleses y vistió, entre otras, las camisetas de Nottingham Forest y Leicester City, contó además que rechazó en el pasado la posibilidad de compartir un programa con Maradona. Su postura, explicó, nunca cambió.

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“Siempre tomé esa postura porque fui educado para respetar el juego. He visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Nos han ofrecido varias veces juntarnos para terminar el tema. Pero no se disculpará, y no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré. Igual que Terry Butcher no lo hará”, afirmó.

La última vez que Shilton le dio la mano a Maradona, justo antes del inicio del partido (Shutterstock)

Shilton reconoció que el segundo gol de Maradona, el llamado Gol del Siglo, fue una expresión de todo lo que el argentino podía hacer dentro de una cancha. Esa jugada llegó después del 1 a 0, cuando el capitán argentino tomó la pelota detrás de la mitad de la cancha, dejó en el camino a cinco rivales, incluido el propio arquero, y definió dentro del área.

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Aun así, el ex guardameta sostuvo que Inglaterra llegó a esa acción en un estado emocional alterado por la jugada anterior. “No estábamos en el estado de ánimo adecuado después de lo que sucedió. Cuando sabes que alguien está haciendo trampa, en un gran partido como ese, tu estómago cae. Así que no estábamos muy en sintonía con nuestra defensa después de eso”, dijo a The Guardian.

También planteó un reclamo sobre el inicio de esa maniobra. Según su versión, antes de que Maradona recibiera la pelota hubo una infracción sobre Glenn Hoddle en una acción con Sergio Batista. “Tengo que decir que, antes de que la pelota llegue a Maradona, Glenn Hoddle recibió una falta. Pero no puedes quitarle nada. Maradona hizo lo que era capaz de hacer”, sostuvo.

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El partido quedó fijado en la memoria del fútbol por la convivencia de dos jugadas opuestas en una misma tarde: una, marcada por la ilegalidad que denuncian los ingleses; la otra, convertida en una de las conquistas más celebradas de la historia de los Mundiales. Shilton sigue ubicando ambas dentro del mismo episodio y mantiene intacto el reproche al capitán argentino, a quien reconoce como el mejor de todos, pero sin concederle respeto deportivo.