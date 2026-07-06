El Gobierno explicó cómo pagará todos los vencimientos de deuda hasta después de las elecciones: las claves de la estrategia

El secretario de Planificación Económica, José Luis Daza, y el ministro de Economía, Luis Caputo

El Ministerio de Economía dio a conocer el programa financiero para los años 2026 y 2027, con el objetivo de mostrar la hoja de ruta para cubrir todos los compromisos de deuda en moneda extranjera. Los cuadros oficiales muestran, de manera precisa, la suma total que el Gobierno debe afrontar durante esos dos años, así como el origen de los fondos para cada obligación.

Según la información presentada, el Tesoro nacional enfrenta necesidades de financiamiento en dólares que ascienden a USD 19.200 millones para 2026 y a USD 24.900 millones para 2027. Estas cifras incluyen tanto los pagos de capital como los intereses de la deuda, además de otras erogaciones puntuales.

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De dónde saldrá el dinero: fuentes de financiamiento

El programa financiero no solo detalla cuánto debe pagar la Argentina, sino también cómo planea obtener los recursos necesarios para cumplir con cada uno de estos compromisos. El Gobierno publicó la lista de fuentes de financiamiento previstas para cada año, con montos asignados a cada uno de los instrumentos.

El plan financiero incluye préstamos garantizados por organismos internacionales y recursos provenientes de privatizaciones (Reuters)

Fuentes previstas para 2026

Para cubrir los USD 19.200 millones de necesidades en 2026, el Gobierno espera contar con USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento, lo que genera un excedente de USD 3.700 millones que, según el plan oficial, quedará disponible para el año siguiente.

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Las fuentes de financiamiento para 2026 incluyen:

Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones

Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones

Desembolso del FMI: USD 1.900 millones

Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones

Emisiones locales: USD 6.000 millones

Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)

Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026

Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes previstas para 2027

Para 2027, el esquema financiero prevé exactamente el mismo monto en necesidades y fuentes: USD 24.900 millones. De este modo, la planificación contempla cubrir la totalidad de los compromisos asumidos.

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Las fuentes para 2027 se estiman de la siguiente manera:

Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)

Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones

Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027

Desembolso del FMI: USD 1.700 millones

Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones

Emisiones locales: USD 5.000 millones

Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción

Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones

Privatizaciones: USD 1.500 millones

Cómo se compone cada fuente de financiamiento

El Gobierno explicó que parte de los recursos surgirá de adquisiciones de dólares al Banco Central, tanto en 2026 como en 2027. Además, el plan incluye la refinanciación de deuda dentro del sector público, es decir, renovar títulos que vencen mediante colocaciones a organismos estatales.

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Otra fuente relevante son los préstamos que cuentan con garantía de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para 2026, la previsión es obtener USD 4.000 millones en este tipo de créditos, con tasas ya negociadas y aprobaciones en curso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también aparece entre las fuentes tanto para 2026 como para 2027, con desembolsos programados de USD 1.900 millones y USD 1.700 millones, respectivamente. Además, el Gobierno espera recibir fondos de otros organismos internacionales, por USD 2.800 millones en 2026 y USD 4.200 millones en 2027.

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Las emisiones locales representan una porción significativa del financiamiento. En 2026, el monto estimado es de USD 6.000 millones, mientras que para 2027 la cifra prevista es de USD 5.000 millones. En cuanto a las emisiones internacionales, el Gobierno no definió un monto, ya que la intención oficial es recurrir a los mercados solo si las condiciones resultan favorables.

Finalmente, el plan contempla ingresos por privatizaciones: USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027. Además, para 2027 se incorpora la categoría de otras fuentes de financiamiento, que sumarían USD 2.000 millones.

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Qué significa el excedente previsto

El Ministerio de Economía destacó que el esquema para 2026 arroja un saldo positivo de USD 3.700 millones, que se transferirá como colchón para 2027. Esto significa que, si se cumplen las previsiones, el Tesoro comenzará el año electoral con recursos disponibles para cubrir parte de los vencimientos, reduciendo la presión financiera.

Para 2027, el plan propone utilizar ese saldo acumulado junto con el resto de las fuentes ya detalladas, de modo que el total cubra exactamente la suma de los pagos comprometidos para ese año.

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La estrategia oficial prevé un saldo excedente en 2026 para facilitar el inicio de 2027

El rol de los organismos internacionales y el mercado

Las garantías de créditos y los desembolsos de organismos internacionales representan una pieza clave en el programa financiero. El Ministerio de Economía incluyó préstamos con garantía del Banco Mundial y el BID, así como fondos provenientes del FMI y otros entes multilaterales. Además, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de realizar emisiones internacionales si las condiciones de mercado resultan favorables, pero aclaró que no es un objetivo prioritario, sino una alternativa.

En el caso de los bonos y emisiones locales, el plan prevé continuar utilizando instrumentos como los Bonares y los Globales para renovar vencimientos y captar fondos en el mercado argentino, según la demanda y las tasas disponibles.

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Anticipos sobre las próximas licitaciones y herramientas

Durante la presentación, funcionarios mencionaron que las próximas licitaciones incluirán nuevos instrumentos, como el Bonar 2029 (AO29), y que parte de la estrategia consiste en ampliar el acceso a fuentes de financiamiento local. El objetivo, según el equipo económico, es sostener la acumulación de reservas y evitar tensiones en los meses previos a las elecciones.

El programa también contempla la posibilidad de renegociar condiciones o sumar alternativas de financiamiento si el contexto lo requiere, incluyendo eventuales acuerdos bilaterales o préstamos puente.