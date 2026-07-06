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Colombia vs. Suiza hora y dónde ver: lo más buscado en Google del partido del Mundial 2026

La selección colombiana jugará su partido de octavos de final en Vancouver, Canadá

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En la imagen aparecen los capitanes de las selecciones que se medirán en el Estadio de Vancouver, el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente - crédito Reuters
La Selección Colombia jugará contra Suiza el martes 7 de julio de 2026 a las 3:00 p.m. de Colombia en el BC Place de Vancouver, Canadá. (Reuters)

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026, lo que genera un gran interés entre los aficionados para consultar información sobre el partido, generando tendencias de búsqueda en Google que vale la pena destacar.

Los fanáticos buscan información sobre la fecha, el horario, las opciones para ver el partido y detalles sobre Vancouver, la ciudad canadiense que será escenario de este encuentro decisivo.

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Cuándo y a qué hora es el partido Colombia vs. Suiza

El partido está programado para el martes 7 de julio de 2026, a las 3:00 p.m. (hora de Colombia). El escenario será el BC Place, un estadio emblemático situado en Vancouver, Canadá. Esta sede, reconocida por su techo retráctil y su capacidad para albergar grandes eventos deportivos.

El partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 concentra búsquedas en Google sobre la fecha, el horario, la transmisión y la sede del encuentro. (AP Foto/Lynne Sladky)
El partido Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 concentra búsquedas en Google sobre la fecha, el horario, la transmisión y la sede del encuentro. (AP Foto/Lynne Sladky)

Cómo ver el partido en Colombia: canales y plataformas

Otra de las búsquedas más comunes gira en torno a las opciones para seguir el partido en vivo desde Colombia. La transmisión estará ampliamente disponible, tanto en televisión abierta como en plataformas digitales, lo que facilita el acceso a todos los hinchas sin importar su ubicación.

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Las alternativas gratuitas incluyen Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN en señal abierta. Para los que prefieren la comodidad de internet, Caracol Play y Deportes RCN En Vivo ofrecen streaming sin costo, solo requiere registrarse en sus páginas web o aplicaciones oficiales.

Quienes opten por televisión cerrada podrán ver el partido a través de DSports (DirecTV). Además, existen múltiples plataformas de streaming pagas que tendrán la señal del encuentro: DGO, Paramount+, Disney+ y la aplicación Ditu.

Si Colombia gana, cuándo vuelve a jugar en el Mundial 2026

El futuro inmediato de la Selección también ocupa buena parte de la atención y las búsquedas en Google. Si el equipo logra imponerse frente a Suiza y se ubica entre las ocho mejores selecciones del mundo, ya se conocen los detalles de la próxima fase.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Si Colombia le gana a Suiza, enfrentará en cuartos de final al ganador de Argentina vs. Egipto el sábado 11 de julio de 2026 a las 8:00 p.m.

Colombia enfrentaría al ganador del cruce de octavos entre Argentina y Egipto. El encuentro de cuartos de final se jugaría el sábado 11 de julio de 2026, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

El escenario previsto es el GEHA Field at Arrowhead Stadium, conocido como Estadio de Kansas City, en Estados Unidos.

Todo sobre Vancouver, la ciudad del partido Colombia vs. Suiza

Más allá del fútbol, Vancouver se convierte en una de las grandes protagonistas de la jornada. Ubicada entre el océano Pacífico y las montañas de Columbia Británica, la ciudad ofrece un entorno único para quienes viajan a alentar a la Selección. Durante el verano, Vancouver brinda un clima suave, días largos y condiciones ideales para recorrer sus barrios, parques y zonas históricas.

Uno de los planes más recomendados para los visitantes, según Civitatis, es realizar un free tour por Vancouver, que permite conocer el origen de la ciudad a través de sitios emblemáticos como Gastown, famoso por su reloj de vapor, y la Waterfront Station, una de las estaciones más representativas del centro.

Vancouver, sede del Colombia vs. Suiza, ofrece atractivos como Gastown, Granville Island, Chinatown, Stanley Park, Capilano Suspension Bridge Park, Whistler y Victoria. (Guy Rhodes-US PRESSWIRE)
Vancouver, sede del Colombia vs. Suiza, ofrece atractivos como Gastown, Granville Island, Chinatown, Stanley Park, Capilano Suspension Bridge Park, Whistler y Victoria. (Guy Rhodes-US PRESSWIRE)

El recorrido turístico puede ampliarse con una visita a Granville Island, reconocida por su mercado, su ambiente cultural y su pequeño puerto deportivo. Otros puntos destacados son Chinatown y el célebre Stanley Park, considerado uno de los parques urbanos más relevantes a nivel global.

Sus senderos, jardines y vistas al océano pueden disfrutarse a pie o en bicicleta, siendo un espacio muy valorado tanto por locales como por turistas.

Para quienes buscan aventura en plena naturaleza, el Capilano Suspension Bridge Park ofrece la experiencia de cruzar un puente colgante de 70 metros de altura sobre un bosque centenario, además de pasarelas elevadas entre las copas de los árboles.

Vancouver también es un punto de partida privilegiado para explorar otros destinos de la provincia de Columbia Británica. Desde la ciudad se pueden organizar excursiones a Whistler, famoso por sus paisajes de montaña y por haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Otra opción es visitar Victoria, la capital provincial, conocida por su arquitectura de inspiración británica, su puerto y sus jardines.

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