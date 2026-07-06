Adiós a las llamadas spam en iPhone: la función para saber quién está detrás de la línea

Las opciones se seguridad están disponibles en iPhone con versiones del sistema operativo actualizada. (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Una función en los dispositivos iPhone permite identificar si una llamada entrante proviene de una persona, una empresa real o de un número utilizado para spam.

Las últimas actualizaciones del sistema operativo de Apple incorporan un sistema de identificación avanzado, que utiliza tanto información de Apple Business Connect como datos proporcionados por operadores y aplicaciones especializadas.

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Gracias a este recurso, los usuarios acceden a detalles precisos sobre el origen de la llamada antes de responder, lo que facilita la toma de decisiones y reduce el riesgo de caer en engaños.

Qué hacer para activar la identificación de llamadas en iPhone

Todo el proceso se realiza en los ajustes del iPhone sin descargar apps externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para habilitar la identificación de llamadas en iPhone es sencillo y está disponible para quienes cuentan con la versión más reciente del sistema operativo.

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Los pasos inician con el acceso a la app de Configuración. Una vez dentro, es necesario seleccionar la opción Apps, elegir Teléfono y, posteriormente, ingresar a Bloqueo e ident. de llamadas.

En esta sección, el usuario puede activar las funciones de identificación de llamadas comerciales, que obtiene información de Apple Business Connect o del operador telefónico, así como habilitar las apps identificadoras de llamadas compatibles.

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Estas herramientas trabajan de manera conjunta para mostrar en pantalla el nombre de la empresa o persona vinculada al número, y en casos de sospecha, advierten sobre posibles intentos de estafa o spam.

Cuál opción existe para filtrar o silenciar llamadas desconocidas en iPhone

En la pantalla el iPhone muestra la llamada filtrada. (Foto: Apple)

El sistema operativo de Apple ofrece alternativas para gestionar llamadas de números no registrados en la agenda. Estas funciones han sido diseñadas para minimizar las interrupciones y reducir el impacto de llamadas fraudulentas

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Una de las funciones destacadas es la Revisión de llamadas, que responde de forma automática a los números desconocidos, solicita a la persona que llama que indique su nombre y el motivo de la comunicación. Solo después de obtener esa información, activa la señal sonora en el dispositivo del usuario.

Además, existen tres modos para personalizar este filtro. La opción Nunca mantiene la filtración desactivada y permite que el teléfono suene ante cualquier llamada.

En Solicitar motivo de la llamada, el dispositivo exige que el remitente justifique el motivo antes de permitir el timbrado. Finalmente, la alternativa Silenciar envía automáticamente las llamadas de números desconocidos al buzón de voz, donde quedan registradas para revisión posterior.

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Qué funciones hay en Android para filtrar llamadas spam

En el aparatado de identificador de llamadas y spam se pueden activar las dos protecciones. (Foto: captura)

Los dispositivos que operan bajo el sistema Android disponen de recursos para identificar y bloquear llamadas no deseadas. La función de identificador de llamadas y protección contra spam se encuentra activada por defecto en muchas versiones recientes de Android, y puede configurarse en la app Teléfono.

Al recibir una llamada de un número desconocido, el sistema verifica si el emisor se encuentra en la agenda. Si no es así, el número puede ser analizado por Google, que utiliza su base de datos para mostrar el nombre de la empresa o advertir sobre posibles riesgos.

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Asimismo, el usuario tiene la opción de activar el filtro de llamadas de spam, lo que impide que estos números interrumpan, aunque las llamadas quedan registradas en el historial y se pueden revisar posteriormente.

La implementación de estas funciones en Android requiere versiones 5.0 o posteriores, así como la presencia de las apps de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.

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Cómo desactivar o modificar la herramienta de filtrado en iPhone y Android

Los sistemas operativos permiten adaptar sus herramientas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En iPhone, las opciones de identificación y filtrado pueden ajustarse desde el menú de Configuración, accediendo a Teléfono y seleccionando las opciones de Bloqueo e ident. de llamadas o Revisión de llamadas.

Es posible activar, modificar o desactivar cada recurso de manera independiente, según las preferencias y necesidades del usuario.

En el caso de modelos Android, la app Teléfono permite acceder a la configuración de identificador de llamada y spam para activar o desactivar las funciones según el interés de la persona usuaria.

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