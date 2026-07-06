El exjefe de IA de Meta lanza una alternativa a ChatGPT y critica a los chatbots actuales: “No son inteligentes”

Yann LeCun lanza AMI Labs y cuestiona el camino de ChatGPT, Claude y Gemini - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Yann LeCun, una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la inteligencia artificial, acaba de presentar una alternativa a los chatbots más populares y advierte sobre las limitaciones de los modelos actuales como ChatGPT, Claude o Gemini.

Tras su salida de Meta, donde ejerció como jefe científico de IA durante una década, LeCun ha fundado AMI Labs y asegura que el enfoque dominante en la industria no permitirá alcanzar una inteligencia realmente comparable a la humana.

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En plena revolución del lenguaje natural, el discurso de LeCun contrasta con el entusiasmo general por los grandes modelos de IA. Para el experto, la promesa de una inteligencia artificial capaz de razonar o comprender el mundo está lejos de cumplirse bajo el paradigma actual, centrado únicamente en el procesamiento masivo de datos y la repetición de patrones estadísticos.

El investigador afirmó que ChatGPT y otros chatbots actuales repiten patrones sin comprender el mundo real, y presentó JEPA como una arquitectura destinada a simular escenarios, anticipar consecuencias y mejorar el razonamiento antes de generar respuestas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Los chatbots no igualan ni si quiera la inteligencia animal

En una entrevista reciente con la BBC, LeCun fue contundente al señalar: “No son un camino hacia la inteligencia a nivel humano o similar a la humana, ni siquiera hacia la inteligencia animal, porque no pueden procesar datos del mundo real; simplemente no están diseñados para eso.” Según el científico, los chatbots actuales se limitan a memorizar y repetir información, pero carecen de comprensión profunda o razonamiento genuino.

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Para LeCun, modelos como ChatGPT son eficaces en tareas con reglas fijas, como programar código o resolver problemas matemáticos, pero fallan en captar la complejidad y causalidad del entorno. “Pueden repetir información de memoria, se les entrena para eso, pero no son particularmente inteligentes. No tienen una comprensión profunda”, subrayó.

El lanzamiento de AMI Labs marca el inicio de un ambicioso proyecto: desarrollar una IA que supere las limitaciones de los chatbots actuales. Con una ronda de financiación inicial que supera los 1.000 millones de dólares y el respaldo de Nvidia y el fondo personal de Jeff Bezos, la compañía apuesta por una arquitectura radicalmente diferente.

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El núcleo de la propuesta se llama JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture). A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, JEPA está diseñado para simular escenarios, anticipar resultados y entender la relación causa-efecto antes de generar una respuesta. En palabras de LeCun, se trata de “crear una película mental del mundo” capaz de anticipar el futuro, evitar errores y tomar decisiones informadas.

Yann LeCun lanza AMI Labs y cuestiona a ChatGPT como camino a una IA comparable a la humana - REUTERS/Yves Herman/File Photo

Este enfoque recuerda a técnicas recientes en IA, como el modelo Dreamer de DeepMind, que aprendió a recolectar diamantes en Minecraft imaginando posibles escenarios. La diferencia, según LeCun, es que ahora la potencia de cómputo permite aplicar estas ideas a tareas mucho más complejas y del mundo real.

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De acuerdo con el fundador de AMI Labs, el futuro de la IA estará marcado por sistemas capaces de explicar, razonar y anticipar.

Qué opinan Sam Altman sobre la inteligencia de los chatbots

El lanzamiento de la nueva alternativa de LeCun llega en un momento de debate intenso en el sector. Sam Altman, CEO de OpenAI, ha defendido que ChatGPT ya supera al humano en muchas tareas y visualiza el futuro como una “singularidad suave”, donde la IA supera progresivamente las capacidades cognitivas humanas.

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Altman sostiene que la superinteligencia debe ser accesible y segura para la sociedad, pero reconoce los desafíos éticos, energéticos y sociales que implica. La preocupación por el consumo energético de modelos de IA y la necesidad de una democratización del acceso a la inteligencia artificial están en el centro del debate actual.

La salida de Yann LeCun de Meta y el lanzamiento de AMI Labs reabren la discusión sobre el rumbo de la inteligencia artificial. Su apuesta por modelos que razonan y anticipan, en contraste con los chatbots actuales, marca un nuevo capítulo en la búsqueda de una IA verdaderamente inteligente y capaz de comprender el mundo real.

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