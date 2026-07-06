Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Messi, durante la llegada dle plantel a Atlanta, con las zapatillas Messi

En la concentración del Mundial 2026, el plantel de la selección argentina encontró un detalle que los une puertas adentro: todos calzan el mismo modelo de zapatillas en homenaje a Messi, creado alrededor de su propio capitán. En cada traslado, en cada llegada al estadio y en cada salida tras los partidos, el grupo campeón del mundo aparece con ese calzado en los pies, como un gesto silencioso que habla más de lo que cualquier discurso podría decir.

Para entender el peso de la escena hace falta considerar de dónde viene cada uno de esos jugadores. Para muchos integrantes del plantel, Lionel Messi no fue primero un compañero: fue una referencia de infancia, un ídolo que miraban por televisión, la razón por la que algunos eligieron jugar al fútbol. Hoy comparten vestuario con él en el sexto Mundial de su carrera y calzan una zapatilla de su línea personal, que además esconde un link con su primera Copa del Mundo, la que disputó cuando tenía apenas 18 años. Hoy tiene 39 y 20 goles en la competencia, además de una corona, conquistada en Qatar 2022.

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La marca de indumentaria alemana que viste a la Selección diseñó las zapatillas en honor a Messi con un punto de partida futbolero muy preciso. El modelo toma como referencia los botines que Leo usa en este Mundial, y al mismo tiempo recupera la memoria de los F50.6 Tunit de Alemania 2006, el calzado con el que Messi debutó en la principal cita a nivel selecciones. Dos décadas después, ese espíritu vuelve reinterpretado en una zapatilla pensada para el día a día fuera de la cancha.

En términos de construcción, el corte es bajo, con cordones regulables y un cubre cordones que replica una de las señas más reconocibles del botín del capitán. En esa pieza aparece el logo personal de Messi, junto al Badge of Sport de la marca de las tres tiras en el lateral y el talón. La mediasuela liviana aporta amortiguación y flexibilidad, mientras que la suela suma resistencia para los traslados, las caminatas y las rutinas de concentración.

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El Colo Barco y los jugadores bajan del avión, todos con las mismas zapatillas, en honor al capitán

Lo que distingue esta historia de una acción de indumentaria convencional es la escena colectiva que genera. En un plantel con figuras de distintas trayectorias, contratos individuales y rutinas propias, todos eligieron compartir el mismo símbolo. No como una imposición del equipo técnico ni como parte de un protocolo oficial, sino como un gesto que se fue instalando en silencio y terminó convirtiéndose en una imagen de grupo.

Se trata de un gesto más hacia el máximo anotador de los Mundiales, como ocurrió en el cumpleaños, el pasado 24 de junio. Ese día, cada jugador de la Scaloneta posó con una remera que tenía estampada una imagen suya con Messi en su tránsito por la Albiceleste. Además, los futbolistas e integrantes de la delegación le dejaron un mensaje escrito en una bandera.

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“A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! ¡Feliz cumpleaños capitán, te amamos. Que seas inmensamente feliz!”, fue la leyenda incluida en las prendas. Porque estos jugadores bajaron del póster al capitán para ganar, pero lo siguen admirando en cada paso... Literalmente.