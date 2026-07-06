Crimen y Justicia

Catinona sintética: qué es y cómo operaba la banda de narcos chinos que vendía la peligrosa sustancia

Solo hay dos antecedentes en el país del secuestro de la droga conocida como “sales de baño” y considerada una amenaza por las fuerzas de seguridad. Cómo lavaba dinero la organización

Guardar
Google icon
Catinonas sintéticas halladas en un allanamiento en CABA
El resultado de un compirmido hallado en un allanamiento en CABA

Investigadores que siguieron la pista de una mula atrapada en Ezeiza con casi 7 kilos de cocaína llegaron a una banda compuesta por ciudadanos chinos y un argentino, dedicados al tráfico de droga hacia el Sudeste Asiático y al contrabando en Argentina. En uno de los domicilios allanados, los detectives hicieron un particular descubrimiento: 629 pastillas de catinona sintética, una potente y peligrosa sustancia que es conocida en el circuito narco como “sales de baño”.

El efecto y su precio son similares al éxtasis (MDMA), pero varían en su potencia y peligrosidad. Por esa razón, su consumo no es muy frecuente y se da en un circuito limitado. No solo por los recursos económicos, sino también porque es necesaria cierta formación. “No cualquiera sabe qué son las catinonas y lo que producen”, graficó una fuente a este medio.

PUBLICIDAD

El hallazgo en un domicilio del barrio porteño de Monserrat, a unas 20 cuadras del Obelisco, de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la DGA, junto a efectivos de la División Operaciones Federales, casi no registra antecedentes en Argentina.

Fuentes judiciales indicaron que el 24 de febrero de 2026, se encontraron casi 1.500 kilos de pentinola, de la familia de las catinonas, en la valija de una pasajera en el Aeropuerto de Córdoba.

PUBLICIDAD

En Posadas (Misiones) ya está en juicio, con participación de la Procunar, una causa contra una organización a la que se le secuestró la sustancia en octubre de 2022, en un departamento de la calle Agüero, en la Ciudad. Fueron 85 comprimidos de catinona. Eso es todo.

Las píldoras blancas de catonina sintética secuestradas en Monserrat

Ahora, la investigación a cargo del Juzgado Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadaro, sigue su curso, con dos detenidos, un prófugo y varias personas con roles bien definidos identificadas.

Hasta el momento, se ejecutaron otros cuatro procedimientos en Belgrano, en Retiro, a unas cuadras del Barrio Chino y en Villa Raffo, en el oeste del conurbano bonaerense.

Fue detenido el líder de la organización, de nacionalidad china, responsable operativo, coordinador de los flujos financieros de lavado de dinero y enlace con la rama internacional de la estructura narcocriminal.

También apresaron a un ladero argentino, un supuesto empresario señalado como el nexo logístico y como quien proveía la infraestructura y actuaba como testaferro dentro de Argentina.

Además, se identificó a su socio chino en las empresas creadas, de acuerdo a las fuentes, como pantalla para lavar el dinero. Se trata de Asiabridges y Anguila del Mundo S.A.

Por último, la estructura contaba con dos financistas que colaboraban para costear las operaciones de contrabando y personas que actuaban como “correos humanos”, uno de ellos, pareja de la mujer detenida en Ezeiza.

Cayó una banda de traficantes chinos tras la captura de una mula en el aeropuerto de Ezeiza
Pastillas de catinona sintética secuestradas a una mula atrapada en Ezeiza

¿Qué son las catinonas sintéticas?

Las catinonas sintéticas tienen su raíz en la catinona natural, un alcaloide presente en la planta Catha edulis (khat), utilizada tradicionalmente en África oriental y la península arábiga por sus propiedades estimulantes.

De acuerdo con un informe al que tuvo acceso este medio, a partir de esa estructura química básica, la investigación farmacológica del siglo XX exploró múltiples variaciones con fines terapéuticos potenciales.

Sin embargo, muchas de estas moléculas nunca llegaron a aplicaciones médicas consolidadas. Décadas después, ese conocimiento químico se convirtió en la base para la aparición de nuevas drogas recreativas.

Es así que las catinonas sintéticas constituyen una nueva generación de sustancias psicoactivas que, en los últimos años, han adquirido una creciente relevancia para las agencias de control y seguridad debido a su elevada peligrosidad, su constante evolución química y la dificultad para su detección e identificación.

Aunque son similares al éxtasis, las catinonas sintéticas presentan un perfil de riesgo considerablemente superior debido a que poseen una acción estimulante significativamente más intensa sobre el sistema nervioso central, incrementando el riesgo de intoxicaciones graves.

Al mismo tiempo, sus efectos son impredecibles: pequeñas modificaciones en su estructura química generan diferencias sustanciales en sus efectos, dificultando que el consumidor conozca la dosis o la potencia real de la sustancia.

Presentan, además, mayor incidencia de cuadros psiquiátricos severos. Su consumo se asocia con mayor frecuencia a episodios de agitación extrema, delirios paranoides, alucinaciones, comportamiento violento y psicosis aguda.

También incrementan significativamente el riesgo de hipertensión severa, arritmias, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular e hipertermia potencialmente fatal.

Tienen un elevado potencial de dependencia: determinadas catinonas producen una compulsión intensa al consumo (“redosing”), favoreciendo el uso repetitivo en períodos cortos y aumentando el riesgo de sobredosis.

Desde la perspectiva de la inteligencia criminal, la salud pública y el control aduanero, las catinonas sintéticas representan actualmente una amenaza superior al MDMA tradicional.

Temas Relacionados

Narcotráficoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin de una disputa clave en el juicio de Maradona: una testigo reveló quién eligió la casa donde murió

El domicilio de Tigre donde se montó la internación domiciliaria en la que falleció el Diez fue altamente cuestionado en el debate. Este lunes, Vanesa Morla, su asistente, arrojó claridad en este aspecto

Fin de una disputa clave en el juicio de Maradona: una testigo reveló quién eligió la casa donde murió

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

El debate oral ya entró en una etapa definitoria. Este lunes se reanuda con otra testigo muy cercana al Diez en los últimos días

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

Lo consideró culpable del delito de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar USD 200 mil sin declarar. La defensa, en tanto, requirió la absolución

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

“No me siento apto”: un preso presentó una carta durante un juicio para continuar detenido

El viernes pasado, Augusto Pacicco (39) entregó un escrito de puño y letra ante el TOF N° 3 de Córdoba en el que suplicó que no le otorguen la libertad

“No me siento apto”: un preso presentó una carta durante un juicio para continuar detenido

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

La víctima fue encontrada en su casa por su propia hija, que no lograba comunicarse con él. En las últimas horas, la Policía arrestó a una joven de 22 años y a un hombre de 34, señalado como su cómplice. Hay un prófugo

Un hombre de 73 años fue asesinado en un ataque de viudas negras en Vicente López: hay dos detenidos

DEPORTES

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Tenso saludo, reproches y polémica entre el número 4 del mundo y su rival en Wimbledon: “Si estás lesionado, te retirás”

El entrenamiento de la Selección antes del cruce con Egipto en el Mundial: de la charla previa al laboratorio de Scaloni

La selección de Noruega usa una tipografía única en su camiseta para el Mundial 2026

Gianni Infantino habló sobre el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes”

TELESHOW

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala prevé invertir $1.3 millones para bloquear la señal de telefonía e Internet en las cárceles

Guatemala prevé invertir $1.3 millones para bloquear la señal de telefonía e Internet en las cárceles

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

Las mejores fotos del mundial de Cabo Verde, la selección que se ganó el respeto del mundo entero

En República Dominicana el 68.2% de los partos son por cesárea, según encuesta