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El Salvador refuerza la ayuda humanitaria a Venezuela y eleva a 30 toneladas los medicamentos entregados tras los terremotos

El envío incluye fármacos, víveres y suministros para asistencia, en una operación coordinada por Protección Civil y la unidad USAR, mientras siguen las tareas de localización y atención a damnificados

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Distribuyen 481.360 insumos médicos en cinco hospitales tras los terremotos en Venezuela (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Distribuyen 481.360 insumos médicos en cinco hospitales tras los terremotos en Venezuela (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Un nuevo envío de cinco toneladas de medicamentos, alimentos e insumos de asistencia provenientes de El Salvador llegó a Venezuela para apoyar a la población afectada por los recientes terremotos. La misión, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y la Unidad Humanitaria de Rescate (USAR) salvadoreña, se mantiene desplegada en territorio venezolano, donde las labores de búsqueda y atención a víctimas continúan sin interrupciones.

Con esto suma aproximadamente 30 toneladasde medicamentos en cinco hospitales de La Guaira, Venezuela, tras los recientes terremotos que afectaron la región.

Según se detalló en la entrevista matutina realizada en el programa Frente a Frente, Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil, explicó que la operación humanitaria salvadoreña ha atravesado diversas fases, desde la activación y movilización de equipos especializados hasta el despliegue en las zonas más afectadas. “Enviar un operativo de asistencia humanitaria con equipos de búsqueda y rescate pasa al menos por cuatro fases. La primera es la activación, que incluye llamar a todo el personal”, señaló Amaya, quien destacó los estrictos controles médicos y logísticos previos a la partida.

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El Salvador envió a Venezuela cinco toneladas de medicamentos, alimentos e insumos de asistencia para atender a la población afectada por los terremotos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador envió a Venezuela cinco toneladas de medicamentos, alimentos e insumos de asistencia para atender a la población afectada por los terremotos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La emergencia en Venezuela, originada por una serie de terremotos que han dejado más de 3,300 muertes confirmadas, alrededor de 31,000 desaparecidos y daños graves en infraestructuras, movilizó a equipos internacionales tras conocerse el alcance de la catástrofe. De acuerdo con datos oficiales citados durante la entrevista, los sismos destruyeron más de 15,900 viviendas, colapsaron cerca de 200 edificios y afectaron 38 hospitales y 433 escuelas en la región de La Guaira, una zona turística próxima a Caracas que quedó prácticamente reducida a escombros.

La ayuda salvadoreña no solo contempla medicamentos. Según Amaya, los equipos han llevado insumos de agua, alimentos y material para saneamiento e higiene, cubriendo necesidades inmediatas de la población damnificada. “No solamente son búsqueda y rescate, sino provisión de asistencia humanitaria relativa a agua, saneamiento, medicamentos, promoción de la higiene, alimentos”, describió el director general de Protección Civil.

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Luis Alonso Amaya explicó que el operativo de Protección Civil y la USAR de El Salvador se organiza en cuatro fases, desde la activación hasta el despliegue. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Luis Alonso Amaya explicó que el operativo de Protección Civil y la USAR de El Salvador se organiza en cuatro fases, desde la activación hasta el despliegue. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El operativo salvadoreño fue uno de los primeros países en arribar a suelo venezolano antes de que se cumplieran 24 horas del terremoto principal, lo que permitió que los equipos de El Salvador marcaran puntos de búsqueda y orientaran a Los voluntarios. La misión está conformada por trescientos rescatistas, quienes se turnan en relevos de acuerdo con los protocolos internacionales de seguridad. Recientemente, un grupo de 120 salvadoreños regresó al país tras cumplir su ciclo de trabajo, sin registrarse lesionados ni fallecidos entre los miembros del contingente, aclaró Amaya.

Las tareas humanitarias se desarrollan bajo una metodología internacional, con equipos divididos entre quienes realizan rescates en estructuras colapsadas y quienes organizan la logística de campamento y distribución de ayuda. Amaya detalló: “En el briefing es decir, ¿Cómo estamos?, ¿Cómo arranca el día?, ¿Qué problemas tenemos?, ¿A dónde están los grupos?, ¿Qué están haciendo?, ¿Cuáles son las tareas puntuales de este día?. Si hay algún rescate en proceso, no paramos. Si hay el más mínimo indicio de que hay una persona con vida, no paramos”.

Los indicios detectados por el grupo USAR El Salvador fortalecen el esfuerzo conjunto para llegar hasta quien pueda permanecer atrapado en el edificio residencial Club Caribe, urbanización Palmar Este y avenida La Costanera, en Caraballeda. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Los indicios detectados por el grupo USAR El Salvador fortalecen el esfuerzo conjunto para llegar hasta quien pueda permanecer atrapado en el edificio residencial Club Caribe, urbanización Palmar Este y avenida La Costanera, en Caraballeda. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La especialización de los equipos salvadoreños ha permitido el uso de tecnología avanzada y métodos de marcaje para identificar posibles sobrevivientes bajo los escombros, así como la coordinación con equipos médicos en Venezuela para garantizar atención inmediata a quienes logran ser rescatados. “Asegurar la supervivencia de estas personas procurando que esté un especialista en trauma, un cardiólogo, un intensivista. En condiciones como en las que ahora está todo el sistema de salud de Venezuela, particularmente en la zona impactada, es complejo”, indicó Amaya.

Actualmente, la misión salvadoreña se encuentra en la cuarta fase de operaciones, centrada en la recuperación de cuerpos y la asistencia a los sobrevivientes. Los equipos continúan colaborando con autoridades venezolanas y con la comunidad internacional, mientras la remoción de escombros avanza en las áreas devastadas. El director de Protección Civil subrayó que la continuidad de la asistencia humanitaria es prioritaria, ya que “con las personas afectadas o las personas que ahora mismo están necesitando de nuestra asistencia, no podemos estar jugando, no podemos estar prueba, ensayo, error. Sabemos o no sabemos. Esa es la premisa”.

(Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)
(Foto: Secretaría de prensa de la Presidencia)

La Unidad Humanitaria de Rescate salvadoreña se mantiene como referente en la región por su capacidad operativa y su experiencia en escenarios de desastres. “Nuestra unidad humanitaria de rescate ha hecho gala de las capacidades que tiene, que le puedo asegurar sin temor a equivocarme, son únicas en toda Centroamérica”, afirmó Amaya durante la entrevista. El equipo seguirá en Venezuela mientras persistan las labores de búsqueda, atención médica y entrega de insumos esenciales a la población afectada.

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