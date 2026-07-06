Locos por el Mundial: las búsquedas de vuelos para alentar a la Selección argentina se dispararon hasta 600 por ciento

La predisposición de los hinchas a organizar viajes con escasa anticipación se consolidó como una constante en los grandes eventos deportivos. REUTERS/Amanda Perobelli

La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo ya tuvo impacto en la demanda turística. Luego del triunfo frente a Cabo Verde el viernes pasado y de cara al próximo partido ante Egipto de este martes, aumentó significativamente el interés por viajar hacia la próxima sede del equipo.

De acuerdo con datos de Despegar, las búsquedas de vuelos desde Buenos Aires hacia Atlanta crecieron un 250% tras la victoria que aseguró el pase a la siguiente instancia del torneo. En tanto, las búsquedas de vuelos desde Miami hacia esa ciudad registraron un incremento del 600 por ciento.

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La empresa destacó que el comportamiento de la demanda muestra cómo cada nueva instancia del campeonato redefine los planes de viaje de los argentinos.

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, dijo: “A medida que avanza el torneo, observamos que muchos fanáticos amplían o reorganizan sus recorridos para seguir acompañando a la Selección”, añadió.

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Las búsquedas de vuelos desde Buenos Aires hacia Atlanta crecieron un 250% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristi subrayó que la predisposición de los hinchas a organizar viajes con escasa anticipación se consolidó como una constante en los grandes eventos deportivos. Según la ejecutiva de Despegar, cada avance de la Selección renueva la ilusión y produce una reacción inmediata en el mercado, con picos de búsqueda que se registran en las horas posteriores a cada resultado positivo.

“La conectividad entre las ciudades sede les permite adaptar sus planes con mayor flexibilidad y aprovechar la oportunidad de vivir de cerca cada instancia del Campeonato del Mundo, acompañando al equipo a lo largo de su recorrido”, agregó.

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Como referencia, los vuelos desde Buenos Aires hacia Atlanta para viajar del 6 al 12 de julio parten desde los $1.452.411 por persona. Esa tarifa corresponde a un itinerario con dos escalas en el tramo de ida y vuelo directo en el regreso, e incluye mochila y equipaje de mano.

Para quienes opten por una tarifa que también contemple equipaje para despachar, el precio asciende a $1.973.957 por persona. En este caso, el itinerario mantiene dos escalas en la ida y vuelo directo en la vuelta, e incluye mochila, equipaje de mano y una valija despachada.

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(AP Foto/Gustavo Garello)

Como contracara del fenómeno, en el sector turístico advierten que muchas familias están postergando la definición de sus vacaciones de invierno. La agenda deportiva condiciona las decisiones de viaje en el mercado local, priorizando la posibilidad de acompañar al equipo en EEUU sobre la planificación anticipada de los tradicionales destinos invernales.

Además del turismo, el Mundial 2026 está impulsando la demanda en otros rubros. Según un informe de Focus Market, el entusiasmo de los partidos concentra el gasto en rubros vinculados al entretenimiento, la gastronomía, la electrónica y la indumentaria deportiva.

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Entre los sectores que más se benefician, la industria cervecera encabeza el ranking. De acuerdo a datos de Jefferies citados en el informe, durante el torneo se consumen 1.000 millones de pintas adicionales en todo el mundo, lo que equivale a un incremento del 3% en el consumo global durante las semanas de competencia.

El delivery también figura entre los grandes ganadores. Según Picker Radar, los pedidos aumentan un 148% en la hora previa a cada partido de la Selección argentina, convirtiendo ese lapso en el momento de mayor actividad para el sector gastronómico a domicilio.

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La electrónica tampoco queda al margen del fenómeno. Según referentes del sector consultados por Focus Market, las ventas de televisores crecieron un 70% en junio respecto de los meses anteriores, impulsadas por la expectativa de los partidos.

En paralelo, la indumentaria deportiva atraviesa uno de sus mejores momentos del año. La camiseta de la Selección argentina se perfila como la más vendida del torneo, con una proyección de 2,7 millones de unidades comercializadas, de acuerdo con la consultora EuroAmericas.

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