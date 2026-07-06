Costa Rica

El mercado turístico de Costa Rica crecerá 7.4% anual hasta 2031 y alcanzará $562.03 millones, según Mordor Intelligence

La consultora prevé que el sector cierre 2026 en USD 393.44 millones, con un giro hacia un mayor gasto por llegada y un avance más acelerado en reuniones y desplazamientos internos

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Seis personas de espaldas en playa con palmeras observan atardecer. Cartel de bienvenida a Costa Rica y mochila con bandera de Estados Unidos.
Varias personas observan el atardecer en una playa del Pacífico costarricense, con un cartel de bienvenida a Costa Rica en primer plano que dice Pura Vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado turístico de Costa Rica cerrará 2026 con un valor de USD 393.44 millones y llegará a USD 562.03 millones en 2031, según un análisis de Mordor Intelligence. La proyección implica un crecimiento anual de 7.4% en un período en que el país apunta menos al volumen de visitantes y más al gasto por llegada.

Dentro de esa proyección, el segmento de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE) crecerá a un 13.2% anual, por encima de la tasa general del mercado, al igual que los viajes nacionales, con 9.75%. El ocio seguirá como principal motor, con el 78.3% del total.

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La oferta de alta gama en Guanacaste

La apertura de Papagayo Park en diciembre de 2025 resume la dirección que toma la oferta de alta gama en la costa del Pacífico.

Inhouse Costa Rica
La combinación de biodiversidad y hospitalidad convierte a Costa Rica en un referente de turismo sostenible en América Latina (Visit Costa Rica)

El complejo, de 566 hectáreas integradas en la Península Papagayo, conecta los hoteles Four Seasons, Andaz y Ritz-Carlton Reserve en un centro social y de bienestar con canchas de tenis, pádel y pickleball, piscina de competición, espacios de arte y zonas de gastronomía.

El Four Seasons Peninsula Papagayo, único resort con cinco estrellas Forbes en América Central por décimo año consecutivo, amplió su programa de bienestar para 2026 con practicantes visitantes especializados en longevidad y biorretroalimentación.

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Turistas practican surf en las aguas de la playa de Santa Teresa, en la provincia de Puntarenas (Costa Rica), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas
Turistas practican surf en las aguas de la playa de Santa Teresa, en la provincia de Puntarenas (Costa Rica), en una fotografía de archivo. EFE/Jeffrey Arguedas

La colaboración de Nayara Resorts con One Ocean Planet, formalizada en enero de 2026, suma un componente de restauración marina que vincula la conservación con la experiencia del huésped y refuerza la disposición a pagar tarifas más altas.

Operadores de Osa y Nicoya convierten esa combinación de infraestructura de lujo y conservación en una ventaja competitiva frente a destinos del Caribe y del Pacífico latinoamericano.

Las restricciones para el crecimiento

Mordor Intelligence identifica cuatro restricciones que recortan entre 0.3 y 0.9 puntos porcentuales la tasa de crecimiento proyectada. La más costosa en el corto plazo es la inflación de la tarifa media diaria en Guanacaste, que supera a la de sus pares regionales durante la temporada alta y resta competitividad a la oferta de gama media: el impacto estimado es de -0.9% sobre el CAGR.

Costa Rica fue galardonada como Mejor Destino de Naturaleza en los Forbes Travel Awards 2026, consolidando su liderazgo mundial en turismo sostenible. (Cortesía: Visit Costa Rica)
Costa Rica fue galardonada como Mejor Destino de Naturaleza en los Forbes Travel Awards 2026, consolidando su liderazgo mundial en turismo sostenible. (Cortesía: Visit Costa Rica)

La escasez de franjas horarias en los aeropuertos Juan Santamaría (SJO) y Guanacaste (LIR) representa una pérdida adicional de -0.8%, con efectos sensibles para la aviación privada y los grupos de incentivos.

Las propuestas de impuestos ecológicos sobre áreas protegidas, aún en debate, podrían restar otro -0.5% si su diseño no equilibra la recaudación para conservación con la accesibilidad de los viajeros que priorizan la relación calidad-precio.

La limitación de calado en los puertos de cruceros de Limón y Puntarenas es la restricción de menor impacto inmediato, -0.3%, pero la de horizonte más largo: las inversiones para profundizar muelles y mejorar la logística de lanchas auxiliares se ubican en un plazo igual o superior a cuatro años.

El peso del turismo doméstico

Con solo el 18.9% del mercado en 2025, el turismo nacional parece marginal. La proyección de crecimiento de 9.75% anual hasta 2031, por encima del promedio general, lo convierte en el segmento de mayor dinamismo relativo.

10/12/2018 TURISMO COSTA RICA ECONOMIA CENTROAMÉRICA COSTA RICA COSTA RICA
10/12/2018 TURISMO COSTA RICA ECONOMIA CENTROAMÉRICA COSTA RICA COSTA RICA

Los viajes de fin de semana a parques nacionales y bosques nubosos cubren los huecos entre semana que antes dependían de visitantes internacionales de larga distancia. El modelo de nómadas digitales, regulado bajo la Ley 10008, prolonga las estadías y distribuye el gasto en comunidades locales que históricamente recibían poco beneficio del turismo de resort.

Lugares como Monteverde y los Llanos del Norte atraen a un perfil de viajero, nacional e internacional, que valora el acceso a la biodiversidad por encima de la vida nocturna y se hospeda más días entre semana. Para los negocios locales, esa combinación resulta más rentable que un fin de semana de alta ocupación seguido de cinco días vacíos.

La estrategia de promoción y la brecha territorial

La estrategia de promoción del Instituto Costarricense de Turismo en Norteamérica apunta a precalificar viajeros que priorizan naturaleza, bienestar y experiencias auténticas. El objetivo declarado es aumentar el gasto por llegada en lugar de depender del crecimiento en volumen, lo que reduce la presión sobre infraestructura básica y permite sostener tarifas premium.

Vista frontal de un largo puente colgante de metal rojo con barandillas y piso de rejilla, rodeado por un bosque tropical denso y verde
Un llamativo puente colgante rojo se extiende sobre el denso follaje del Bosque Nuboso de Monteverde, ofreciendo una perspectiva única de su biodiversidad.

La coordinación con socios regionales para circuitos multinacionales es otro mecanismo para mitigar la estacionalidad: los viajeros que realizan recorridos de varias semanas distribuyen el gasto entre destinos y reducen la concentración en los picos de diciembre y marzo.

El riesgo del modelo es la concentración geográfica. A medida que Guanacaste y el Pacífico Central consolidan la oferta de alta gama, las costas del Caribe y del Pacífico Sur quedan rezagadas por limitaciones de infraestructura portuaria. La planificación coordinada entre autoridades de conservación y socios privados determinará si esas regiones logran integrarse al crecimiento o si el mercado turístico costarricense avanza hacia 2031 con una brecha territorial más marcada.

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