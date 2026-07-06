Panamá refuerza la eliminación de bolsas plásticas con polietileno en supermercados, farmacias y comercios minoristas

Una mujer guarda sus productos adquiridos en un supermercado de Panamá dentro de una bolsa de tela biodegradable, una alternativa en apoyo al medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada en vigor de la Ley 1 de 2018, que prohíbe el uso de bolsas plásticas con polietileno en comercios, ha consolidado a Panamá como uno de los países pioneros de la región en la lucha contra la contaminación por plásticos.

Esta legislación, que comenzó a aplicarse el 20 de julio de 2019, se ha convertido en un referente en el contexto del Día Internacional sin Bolsas Plásticas, fecha que impulsa campañas y acciones orientadas a reducir el consumo de plásticos desechables, según destacó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La normativa establece la prohibición de entregar bolsas plásticas con polietileno en supermercados, farmacias y comercios minoristas.

Desde enero de 2020 la restricción también alcanza a los almacenes mayoristas. La ley busca reemplazar estos productos por alternativas menos contaminantes como bolsas biodegradables, de cartón, de tela o de hilo.

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Organizaciones civiles y gubernamentales han impulsado campañas para informar a la ciudadanía sobre la importancia de reducir el uso de plásticos.

Una limpieza comunitaria se realizó en la comarca indígena de Guna Yala para promover la reducción del uso de plásticos de un solo uso. (Cortesía)

El país genera cerca de 1.2 kilogramos de basura diaria por persona, la mayoría compuesta por residuos plásticos, según datos de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), mientras que la contaminación afecta tanto a la fauna marina como a la salud humana, debido a la presencia de microplásticos en los peces que forman parte de la cadena alimentaria.

La ley contempla excepciones para alimentos e insumos húmedos elaborados o preelaborados, donde este tipo de empaque sigue permitido.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, las bolsas negras diseñadas para residuos y desechos continúan permitidas, mientras que la prohibición se enfoca en las bolsas fabricadas con polietileno.

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El objetivo es fomentar el uso de bolsas reutilizables, cuyo precio debe ser regulado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), y bolsas biodegradables, cuyo precio no está sujeto a regulación.

La ley resulta favorable tanto para el medio ambiente como para la economía familiar, pues las bolsas reutilizables pueden fabricarse en casa a partir de materiales reciclados.

Taller de confección de bolsas de tela, para reducir el consumo de plásticos desechables. (Cortesía)

Kirving Lañas, ingeniero de verificación del desempeño ambiental, explicó a los medios que la normativa constituye el primer paso hacia una sociedad de consumo sostenible. El funcionario precisó que la población dispone de dos opciones principales: adquirir bolsas reutilizables en los establecimientos, a precio de costo, o comprar bolsas biodegradables.

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La fabricación, transporte y distribución de bolsas plásticas convencionales implica el uso de derivados del petróleo y genera una huella ambiental considerable.

Un estudio con apoyo de la Universidad Nacional de Panamá indica que el 20% de los desechos generados en el país son plásticos, una proporción significativa corresponde a bolsasde polietileno.

La población puede denunciar el incumplimiento de la ley a través de canales habilitados por la Acodeco, entidad gubernamental que supervisa la correcta aplicación de la normativa.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente recomienda reducir el consumo de plásticos de un solo uso y adoptar hábitos sustentables como parte de la estrategia nacional para avanzar hacia un modelo ambiental más responsable.

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La fabricación, transporte y distribución de bolsas plásticas convencionales implica el uso de derivados del petróleo y genera una huella ambiental considerable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la conmemoración internacional, el país reforzó su llamado a la ciudadanía para migrar hacia alternativas reutilizables y biodegradables, y así contribuir con la reducción de la contaminación de ecosistemas terrestres y marinos. La ley vigente constituye un paso inicial en el proceso de transformación hacia un consumo más sostenible en la región.

En la comarca indígena de Guna Yala se realizó una jornada de sensibilización ambiental y limpieza comunitaria, con el objetivo de promover la reducción del uso de plásticos de un solo uso y fortalecer el compromiso ciudadano con la protección del ambiente.

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