El círculo cercano a Burnham se divide sobre el plan para el costo de vida mientras se acerca al poder

Andy Burnham afronta divisiones en su equipo sobre cómo responder a la crisis del costo de vida en el Reino Unido. (REUTERS/Isabel Infantes)

Andy Burnham, el probable próximo primer ministro británico, se enfrenta a opiniones contradictorias dentro de su propio equipo sobre cómo responder a la crisis del costo de vida en el Reino Unido, mientras se apresura a ultimar sus planes de gobierno antes de la contienda por el liderazgo del Partido Laborista, que se perfila como ganador.

Figuras clave del círculo íntimo de Burnham lo instan a ofrecer un apoyo significativo e inmediato para ayudar a los británicos afectados por los altos precios, mientras que otros le aconsejan moderación, según fuentes cercanas a las conversaciones que hablaron bajo condición de anonimato. Un portavoz de Burnham no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

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Burnham, quien se espera que suceda a Keir Starmer como líder británico el 20 de julio si nadie más se postula contra él para el liderazgo laborista, ha declarado que reducir las facturas y facilitar la vida de los británicos será una prioridad absoluta en el cargo, aunque aún no ha presentado detalles concretos. El elevado coste de la vida se ha situado sistemáticamente entre los principales problemas a los que se enfrentan los británicos en los últimos años, según las encuestas de YouGov.

“Tenemos que tomarnos en serio la necesidad de devolver más dinero a los bolsillos de la gente”, declaró Burnham a LBC la semana pasada. “En Gran Bretaña se paga demasiado por lo básico”.

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La incertidumbre sobre el ministro de Hacienda y la dirección económica de Burnham inquieta a algunos inversores en el Reino Unido. (REUTERS/Isabel Infantes)

El debate sobre cómo mejorar la asequibilidad surge cuando Burnham aún no ha revelado a quién nombrará para el cargo de ministro de Hacienda, ni para otros puestos de alto nivel en su equipo. Algunos inversores desconfían de la dirección económica de su posible mandato, después de que Burnham afirmara que quiere nacionalizar una mayor parte de la economía. También ha manifestado su intención de descentralizar competencias en todo el Reino Unido, pero aún no ha dado más detalles sobre esos planes.

Entre los partidarios que han ayudado a Burnham a prepararse para gobernar se encuentran: Ed Miliband, secretario de Energía y favorito de las casas de apuestas para ser ministro de Hacienda; Miatta Fahnbulleh, exministra de Energía; Louise Haigh, exsecretaria de Transporte; Josh Simons, exdiputado por Makerfield; y James Purnell, exministro del gabinete que será jefe de gabinete de Burnham en el número 10 de Downing Street y que lidera las conversaciones de preparación para el gobierno con la administración pública.

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Burnham también ha recibido asesoramiento económico de figuras como el ex economista jefe del Banco de Inglaterra, Andy Haldane; el ex economista jefe de Goldman Sachs, Jim O’Neill; el ex presidente de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, Richard Hughes; y Carys Roberts, ex directora ejecutiva del centro de estudios Institute for Public Policy Research.

Keir Starmer, primer ministro saliente del Reino Unido, cuyo relevo laborista se define el 20 de julio. (Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

Según fuentes cercanas al asunto, el equipo de Burnham considera que adoptar un enfoque menos intervencionista en el coste de la vida es una continuación de la estrategia del gobierno actual, liderado por Starmer y la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, con el objetivo de conservar fondos para un presupuesto generoso y favorable a los votantes justo antes de las próximas elecciones, previstas para 2029.

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La inflación en el Reino Unido superó el objetivo del 2% del Banco de Inglaterra, situándose en el 2,8% en los doce meses hasta mayo, si bien el Banco de Inglaterra ha rebajado sus previsiones para los próximos meses debido al descenso de los precios del petróleo. La renta disponible real de los hogares en el país cayó un 0,8% entre enero y finales de marzo debido a la subida de precios y de impuestos; este es el cuarto trimestre de los últimos cinco en el que se registra un descenso, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) publicados en junio.

Burnham está en línea para heredar unas finanzas públicas en mejor estado que cuando Starmer asumió el poder en 2024, tras una serie de presupuestos con aumento de impuestos aprobados por Reeves que incrementaron el colchón fiscal del gobierno a más de 20.000 millones de libras (27.000 millones de dólares). Parte del debate sobre el coste de la vida gira en torno a si conviene utilizar parte de esa capacidad fiscal desde el principio para conceder ayudas a los votantes o si es mejor esperar, según fuentes cercanas al asunto.

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Bloomberg