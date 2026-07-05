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Por qué abrir la puerta del refrigerador puede ser el motivo del alto costo de tu factura de luz

La nevera puede representar hasta el 18% del consumo eléctrico anual de una vivienda

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Vista posterior de una mujer agachada frente a un refrigerador abierto en una cocina moderna. El congelador tiene escarcha, mientras el refrigerador muestra alimentos organizados.
Abrir la puerta del refrigerador varias veces al día aumenta el consumo eléctrico del hogar y puede reflejarse en la factura de la luz.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir la puerta del refrigerador varias veces al día, especialmente en verano, es un gesto tan habitual que suele pasar desapercibido. Esta acción, que parece inofensiva, impacta de manera directa en el consumo eléctrico del hogar y puede notarse en la factura mensual de luz. Conocer cómo y por qué ocurre este fenómeno es clave para gestionar mejor el uso de este electrodoméstico esencial.

Por qué el refrigerador consume más energía al abrir la puerta

El refrigerador es uno de los equipos que más electricidad utiliza durante todo el año, ya que permanece en funcionamiento continuo las 24 horas del día. Sin embargo, el acto de abrir la puerta, aunque solo sea por unos segundos, cambia de forma significativa el consumo energético del aparato.

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Cada vez que se abre la puerta, el aire frío almacenado en el interior se escapa y es reemplazado por aire más cálido del ambiente. El sistema de refrigeración detecta este cambio de temperatura y activa el compresor para enfriar de nuevo el espacio interno. Este proceso requiere energía adicional, y si se repite con frecuencia, el motor debe trabajar durante ciclos más largos y frecuentes.

En los meses de mayor calor, el efecto se intensifica. Si la temperatura de la cocina ronda los 28 o 30 grados, la diferencia con el interior del refrigerador es mucho mayor que en invierno, cuando la estancia puede estar a 18 o 20 grados.

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Por eso, cada apertura deja entrar un aire mucho más caliente que el aparato debe expulsar, incrementando el esfuerzo y el consumo eléctrico.

Ilustración acuarela de una mujer con albornoz blanco mirando un refrigerador abierto y lleno de alimentos coloridos, con líneas finas y colores vivos.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía indica que las aperturas prolongadas del refrigerador pueden desperdiciar hasta un 7 % de la energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo este hábito impacta la factura de la luz y la vida útil del electrodoméstico

Abrir el refrigerador repetidas veces o dejar la puerta abierta mucho tiempo no solo se traduce en un aumento en el gasto mensual de electricidad, sino que también puede acelerar el desgaste del motor.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía señala que las aperturas prolongadas pueden hacer que el refrigerador desperdicie hasta un 7 % de la energía que consume, un efecto que se agrava en verano debido al sobreesfuerzo del compresor.

De hecho, el refrigerador puede representar hasta el 18 % del consumo eléctrico anual de una vivienda. Ese porcentaje puede crecer notablemente en los meses cálidos, cuando el aparato debe recuperar el frío perdido con mayor frecuencia y esfuerzo. Este aumento extra, aunque parezca pequeño, se refleja de manera visible en la factura de la luz.

Una mujer vista de espalda mira el interior de un refrigerador moderno y bien iluminado, repleto de frutas, verduras, carnes y lácteos frescos.
El refrigerador puede representar hasta el 18 % del consumo eléctrico anual de una vivienda y ese porcentaje puede crecer en los meses cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hábitos que incrementan el consumo sin que el usuario lo note

El uso poco eficiente del refrigerador no se limita solo a abrir la puerta varias veces. Hay otros hábitos que afectan su rendimiento y aumentan el gasto energético, muchas veces sin que el usuario lo perciba. Por ejemplo, guardar alimentos aún calientes, sobrecargar el espacio interno o bloquear las salidas de aire frío pueden provocar que el sistema de refrigeración trabaje más de lo necesario.

Estos errores comunes obligan al aparato a compensar los cambios de temperatura interna, lo que se traduce en mayor consumo eléctrico y reducción de la eficiencia energética. Además, en ambientes calurosos o con poca ventilación, el esfuerzo del motor es aún mayor, agravando el problema.

Cómo hacer un mejor el uso del refrigerador y reducir el gasto

Existen medidas simples que ayudan a administrar el uso del refrigerador y a minimizar su impacto en la factura eléctrica. Una de las recomendaciones principales es planificar lo que se va a sacar antes de abrir la puerta, en lugar de decidir con la puerta ya abierta. Esto reduce el tiempo de exposición al aire caliente y disminuye la necesidad de aperturas sucesivas.

Persona de espaldas mirando dentro de una nevera llena de comida y objetos desordenados
Planificar qué sacar antes de abrir la puerta del refrigerador ayuda a reducir la pérdida de frío y el uso de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agrupar los alimentos o bebidas que se van a utilizar en una sola apertura también contribuye a reducir la pérdida de frío. Si hay niños en casa, conviene explicarles la importancia de no abrir la puerta por costumbre, ya que ese gesto repetido pesa mucho más en verano.

Otra acción clave es organizar los alimentos para que estén a la vista y se encuentren fácilmente. De este modo, se evita buscar durante demasiado tiempo con la puerta abierta. Además, es útil revisar periódicamente el estado de las gomas de sellado y asegurarse de que la puerta cierre correctamente, ya que cualquier fuga de aire frío aumenta el consumo de energía.

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