Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

Emmanuel Macron viajará a Siria para reunirse con Ahmed al-Sharaa (Europa Press/Contacto/Presidencia de Siria)

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitará Siria en los próximos días para reunirse con el presidente Ahmed al Sharaa, según confirmó el domingo la Presidencia siria a través de su agencia oficial SANA. Será el primer jefe de Estado de un país miembro de la Unión Europea en pisar suelo sirio desde que Al Shara tomó el poder tras el derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024. Una fuente gubernamental siria consultada indicó que Macron llegaría “mañana o pasado mañana como muy tarde”.

Macron viajará acompañado de inversores y representantes de empresas francesas. Según el comunicado de la Presidencia siria, ambos presidentes presidirán una mesa redonda con las delegaciones de los dos países. En la agenda figuran el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación económica y la situación regional. El componente empresarial de la comitiva revela que el viaje no es solo una señal política, sino un intento de posicionar a Francia entre los primeros actores en la reconstrucción de un país devastado por casi catorce años de guerra civil.

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La visita se produce en un contexto de seguridad deteriorado en la capital siria. El pasado 2 de julio, un artefacto explosivo artesanal detonó en una cafetería del barrio de Hiyaz, a setenta metros del Palacio de Justicia de Damasco, causando la muerte de nueve personas y dejando veinte heridas, según el Ministerio del Interior sirio. El ataque se convirtió en el más letal en Damasco en once años y no ha sido reivindicado por ningún grupo.

Ahmed al Shara, conocido anteriormente como Abu Mohammad al Jolani, lideró Hayat Tahrir al Sham, la coalición de milicias de predominio yihadista que tomó Damasco el 8 de diciembre de 2024 y puso fin a más de cinco décadas de dominio de la familia Assad. Desde que asumió la presidencia, Al Shara ha intentado proyectar una imagen de pragmatismo y apertura internacional, aunque su gobierno enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos y episodios de violencia sectaria.

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Macron será el primer líder occidental en visitar Siria tras la caída de Al Assad

La relación franco-siria arrastra una historia de distanciamiento que Paris ha apostado por superar. Fue la primera capital occidental en recibir al nuevo líder sirio: en mayo de 2025, Al Shara visitó el Elíseo en su primera salida al exterior tras el derrocamiento de Assad. En aquella ocasión, Macron se pronunció a favor del levantamiento gradual de las sanciones europeas si el nuevo gobierno avanzaba en una transición inclusiva. Las sanciones, impuestas originalmente al régimen de Assad, continúan vigentes en parte y lastran la recuperación del país.

Macron no será el primer líder extranjero en visitar la nueva Siria. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, fue el primer jefe de Estado en reunirse con Al Shara en suelo sirio, a comienzos de 2025. Le siguieron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en enero de 2026, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en abril. Ninguno era jefe de Estado de un país miembro de la UE, distinción que corresponderá a Macron.

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La presencia de empresarios en la delegación indica que París quiere asegurarse contratos antes de que otros competidores europeos o del Golfo se adelanten en un mercado que la ONU estima que necesitará más de 400.000 millones de dólares para su reconstrucción. La visita es también una apuesta doméstica: Macron ha tenido que defenderse de las críticas de la derecha y la extrema derecha por interlocutar con un líder de pasado yihadista. Ignorar a Al Shara, ha argumentado, equivale a ceder influencia en un país que vuelve a ser clave para la estabilidad regional.