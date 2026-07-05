Mundo

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

El presidente francés encabeza una delegación empresarial para impulsar la cooperación económica con el gobierno de Damasco, en un momento de frágil estabilidad marcado por un atentado en la capital siria

Guardar
Google icon
Emmanuel Macron viajará a Siria para reunirse con Ahmed al-Sharaa (Europa Press/Contacto/Presidencia de Siria)
Emmanuel Macron viajará a Siria para reunirse con Ahmed al-Sharaa (Europa Press/Contacto/Presidencia de Siria)

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitará Siria en los próximos días para reunirse con el presidente Ahmed al Sharaa, según confirmó el domingo la Presidencia siria a través de su agencia oficial SANA. Será el primer jefe de Estado de un país miembro de la Unión Europea en pisar suelo sirio desde que Al Shara tomó el poder tras el derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024. Una fuente gubernamental siria consultada indicó que Macron llegaría “mañana o pasado mañana como muy tarde”.

Macron viajará acompañado de inversores y representantes de empresas francesas. Según el comunicado de la Presidencia siria, ambos presidentes presidirán una mesa redonda con las delegaciones de los dos países. En la agenda figuran el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la cooperación económica y la situación regional. El componente empresarial de la comitiva revela que el viaje no es solo una señal política, sino un intento de posicionar a Francia entre los primeros actores en la reconstrucción de un país devastado por casi catorce años de guerra civil.

PUBLICIDAD

La visita se produce en un contexto de seguridad deteriorado en la capital siria. El pasado 2 de julio, un artefacto explosivo artesanal detonó en una cafetería del barrio de Hiyaz, a setenta metros del Palacio de Justicia de Damasco, causando la muerte de nueve personas y dejando veinte heridas, según el Ministerio del Interior sirio. El ataque se convirtió en el más letal en Damasco en once años y no ha sido reivindicado por ningún grupo.

Ahmed al Shara, conocido anteriormente como Abu Mohammad al Jolani, lideró Hayat Tahrir al Sham, la coalición de milicias de predominio yihadista que tomó Damasco el 8 de diciembre de 2024 y puso fin a más de cinco décadas de dominio de la familia Assad. Desde que asumió la presidencia, Al Shara ha intentado proyectar una imagen de pragmatismo y apertura internacional, aunque su gobierno enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos y episodios de violencia sectaria.

PUBLICIDAD

Macron será el primer líder occidental en visitar Siria tras la caída de Al Assad
Macron será el primer líder occidental en visitar Siria tras la caída de Al Assad

La relación franco-siria arrastra una historia de distanciamiento que Paris ha apostado por superar. Fue la primera capital occidental en recibir al nuevo líder sirio: en mayo de 2025, Al Shara visitó el Elíseo en su primera salida al exterior tras el derrocamiento de Assad. En aquella ocasión, Macron se pronunció a favor del levantamiento gradual de las sanciones europeas si el nuevo gobierno avanzaba en una transición inclusiva. Las sanciones, impuestas originalmente al régimen de Assad, continúan vigentes en parte y lastran la recuperación del país.

Macron no será el primer líder extranjero en visitar la nueva Siria. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, fue el primer jefe de Estado en reunirse con Al Shara en suelo sirio, a comienzos de 2025. Le siguieron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en enero de 2026, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en abril. Ninguno era jefe de Estado de un país miembro de la UE, distinción que corresponderá a Macron.

La presencia de empresarios en la delegación indica que París quiere asegurarse contratos antes de que otros competidores europeos o del Golfo se adelanten en un mercado que la ONU estima que necesitará más de 400.000 millones de dólares para su reconstrucción. La visita es también una apuesta doméstica: Macron ha tenido que defenderse de las críticas de la derecha y la extrema derecha por interlocutar con un líder de pasado yihadista. Ignorar a Al Shara, ha argumentado, equivale a ceder influencia en un país que vuelve a ser clave para la estabilidad regional.

Temas Relacionados

FranciaSiriaGuerra en Medio OrienteEmmanuel MacronAhmed al Sharaa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

El tema será uno de los ejes centrales del diálogo que mantendrá el presidente Trump con su par sirio, Ahmed al Sharaa, durante la cumbre de la OTAN en Ankara

EEUU define una estrategia con Siria para impedir que Irán envíe armas a Hezbollah a través de su territorio

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”

El primer ministro de Israel advirtió, además, que “con acuerdo o sin acuerdo” el régimen persa “no tendrá armas nucleares”

Antes de su viaje a Estados Unidos, Netanyahu afirmó que con Trump comparten “los mismos objetivos respecto a Irán”

El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

El organismo sanitario prevé que más de 200.000 personas utilicen el nuevo sistema en los próximos doce meses, tras una prueba en Sussex, con el objetivo de extenderlo a todos antes de 2028

El Servicio de Salud británico utilizará una herramienta de triaje con IA para asesorar a pacientes y reducir tiempos de espera

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

El tráfico mercantil entre ambos países se reactivó luego de cinco meses de parálisis por la guerra, mientras siete naciones del bloque petrolero acordaron aumentar el bombeo ante la paulatina normalización del estrecho de Ormuz

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

Rusia importó una cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de la crisis energética provocada por los ataques ucranianos

El mayor ingreso mensual de combustible desde el país vecino buscó amortiguar el faltante atribuido a bombardeos de Kiev sobre refinerías y logística, con un salto de 2,4 veces respecto a mayo

Rusia importó una cifra récord de gasolina de Bielorrusia en medio de la crisis energética provocada por los ataques ucranianos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: afición inglesa lanzan porra para apoyar a su selección

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: afición inglesa lanzan porra para apoyar a su selección

Checo Pérez calienta el México vs. Inglaterra: apareció con la camiseta del Tri en territorio británico

El perro antinarcótico ‘Toro’ evitó que al menos 30 envíos de droga salieran del Valle del Cauca y llegaran a otras regiones de Colombia

Abren inscripciones para becas completas para estudiar enfermería, cocina, administración, mercadeo y tecnología en Bogotá

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

INFOBAE AMÉRICA

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Gobierno de Honduras autoriza importaciones de granos básicos

Jefes de parques nacionales de Panamá se capacitarán en Colorado, Estados Unidos

Guatemala: La asociación Poder Ciudadano inicia la recolección de 5.000 firmas para impulsar una reforma judicial

El presidente Bernardo Arévalo supervisa el avance del nuevo hospital nacional de Chiquimula

ENTRETENIMIENTO

Tommy Lee explica por qué mantiene el mismo peso: “No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”

Tommy Lee explica por qué mantiene el mismo peso: “No hago dieta ni sigo ningún programa alimenticio estricto”

“Fast Forever” está en marcha: el video con el que Vin Diesel adelanta la última película de “Rápidos y Furiosos”

Harry Styles se convirtió en el artista con más shows en Wembley: superó las marcas de Coldplay y Taylor Swift

Así sería la luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce: un tour por cuatro continentes

Mick Jagger cuenta cómo entrena para aguantar dos horas de show y llegar a los 83 años en plena forma