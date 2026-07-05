Gobierno de Honduras autoriza importaciones de granos básicos

La Secretaría de Agricultura y Ganadería gestiona una licencia para importar 100 mil quintales de frijol y evitar presiones sobre el precio de este producto de la dieta nacional.

Honduras autorizó importaciones de maíz, frijol y arroz para sostener el abastecimiento interno y contener los precios, mientras impulsa nuevas semillas de arroz para elevar la producción nacional. La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó las medidas este fin de semana, ante una demanda que supera la oferta local en varios granos básicos.

Según la SAG, La estrategia combina importaciones cuando la producción nacional no alcanza con programas para mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir, a mediano plazo, la dependencia externa.

El titular del organismo, Moisés Abraham Molina, aclaró que el Estado no compra directamente los granos básicos en el exterior. Su papel, explicó, consiste en habilitar los mecanismos legales para que las empresas privadas importen los volúmenes necesarios y garanticen que el mercado nacional permanezca abastecido.

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En el caso del maíz amarillo, usado principalmente por la industria de alimentos balanceados, Molina indicó que ya existen contratos de compra anticipada con proveedores internacionales. Según explicó, un esquema similar se desarrolla para asegurar la disponibilidad de maíz blanco, uno de los principales alimentos de consumo diario en los hogares hondureños.

Maíz y frijol importados

La SAG informó además que gestiona una licencia para importar 100 mil quintales de frijol, con el objetivo de evitar presiones sobre el precio de uno de los productos centrales de la dieta nacional.

Mientras que. el arroz es el cultivo que muestra la mayor distancia entre producción nacional y demanda. Según las cifras presentadas por la SAG, durante el último año Honduras produjo menos de medio millón de quintales, mientras que el consumo interno supera los seis millones de quintales anuales.

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Esa diferencia obliga al país a depender de las importaciones para garantizar el abastecimiento del mercado. Ante ese escenario, el Gobierno autorizó el ingreso de 1,3 millones de quintales de arroz procedentes de Sudamérica para complementar la oferta disponible.

El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.

De acuerdo con Molina, ese volumen ingresará libre de aranceles, con el objetivo de impedir que los costos adicionales de importación se trasladen al precio que pagan los consumidores.

El funcionario sostuvo que la medida no representa un impacto fiscal para el Estado y contribuye a mantener estable el acceso a un producto esencial dentro de la canasta básica.

Nuevas semillas para elevar la producción

Aunque las importaciones forman parte de la respuesta inmediata, la estrategia oficial también apunta a incrementar la capacidad productiva nacional. Como parte de ese objetivo, la SAG anunció un acuerdo de cooperación con República Dominicana mediante el cual fueron introducidas nuevas variedades de semillas de arroz con mayor potencial de rendimiento.

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Entre las variedades incorporadas destaca una que permite controlar el denominado arroz rojo mediante herbicidas selectivos, una maleza que ha reducido la productividad de los cultivos. La tecnología permite eliminar esta planta sin afectar el desarrollo del arroz comercial, lo que podría traducirse en mejores cosechas para los productores.

La SAG informó que el maíz amarillo ya cuenta con contratos de compra anticipada y que aplica un esquema similar para asegurar la disponibilidad de maíz blanco en Honduras.

Las autoridades consideran que, si se confirman los resultados esperados durante la fase experimental, estas semillas podrían convertirse en una herramienta para aumentar la producción nacional y reducir de forma gradual la necesidad de importar este grano.

Abastecimiento y precios

El comportamiento de los granos básicos sigue siendo uno de los principales indicadores de la seguridad alimentaria del país, en un contexto en el que las condiciones climáticas, las variaciones en los mercados internacionales y los costos de producción pueden influir de manera directa en el precio de los alimentos.

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La estrategia busca actuar en dos frentes: asegurar que los productos lleguen al mercado cuando la producción local no alcanza para cubrir la demanda y fortalecer las capacidades del sector agrícola para que Honduras incremente su autosuficiencia en los próximos años.