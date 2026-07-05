Crimen y Justicia

Imputaron a cinco detenidos por el brutal crimen de una jubilada en Tucumán: los acusan de haber actuado con “ensañamiento”

Para la Fiscalía, Marta Azucena Migliorini fue sometida a una extrema violencia antes de morir durante un robo en su vivienda. Cuatro de los acusados quedaron con prisión preventiva por cinco meses y un adolescente de 17 años fue alojado en un instituto de menores por el mismo plazo

Guardar
Google icon
Marta Azucena Migliorini
Marta Azucena Migliorini tenía 66 años (Foto/Facebook)

“Qué impotencia la forma tan cruel en la que te arrebataron la vida”. El mensaje de despedida que una amiga de Marta Azucena Migliorini publicó en las redes sociales resume el impacto que provocó el brutal crimen de la jubilada de 66 años, asesinada durante un violento asalto en su casa del barrio Banda del Río Salí, Tucumán.

A pocas horas del homicidio, la investigación ya derivó en la imputación de cinco sospechosos, acusados de un delito que prevé prisión perpetua. Para la Fiscalía, la víctima fue sometida a un “sufrimiento innecesario y desproporcionado” antes de ser asesinada para asegurar el robo y garantizar la impunidad de los atacantes.

PUBLICIDAD

La audiencia de formulación de cargos se realizó este sábado y se extendió durante siete horas. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, y en esta instancia fue representada por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal imputó a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y a un adolescente de 17 años el delito de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa, en calidad de presuntos coautores.

PUBLICIDAD

Detenidos por el crimen de Marta Azucena Migliorini
Cuatro de los cinco imputados por el crimen de Marta Azucena Migliorini: Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18) y Marcos Omar Suárez (19)

Tras exponer las pruebas reunidas hasta el momento, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por cinco meses para los cuatro imputados mayores de edad y la disposición provisoria del adolescente en el Instituto “Cura Brochero”, ubicado en el complejo de Benjamín Paz, por el mismo plazo.

La jueza rechazó los planteos formulados por las defensas, convalidó la formulación de cargos y aceptó el pedido fiscal. En consecuencia, ordenó el inmediato traslado de los acusados a las unidades penitenciarias correspondientes.

Marta Azucena Migliorini
Para la Fiscalía, la víctima fue sometida a un “sufrimiento innecesario y desproporcionado” (Foto/Facebook)

La teoría del caso

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, entre el 2 y el 3 de julio los cinco imputados, junto con otras personas que aún no fueron identificadas, llegaron hasta la vivienda de Migliorini con el objetivo de robarle.

Una vez dentro de la casa, siempre de acuerdo con la acusación, redujeron a la mujer atándole los tobillos con una correa mientras le comprimían el cuello utilizando cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

Para los investigadores, el grupo decidió matarla con el propósito de asegurar el robo y evitar que pudiera reconocer a sus agresores. En ese contexto, la víctima fue sometida a un “sufrimiento innecesario y desproporcionado”, fundamento con el que la Fiscalía sostuvo el agravante de ensañamiento.

La acusación afirma que Migliorini sufrió un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera, lesiones que le fueron provocadas cuando aún permanecía con vida.

Tras el ataque, los agresores escaparon llevándose distintos bienes de la vivienda, cuya cantidad todavía es determinada por los investigadores. Entre los objetos sustraídos figura la llave de un Volkswagen Polo Track perteneciente a la víctima.

Marta Azucena Migliorini
La casa donde encontraron a la mujer está ubicada en el barrio de Banda del Río Salí, en Tucumán

El crimen

El asesinato fue descubierto durante la tarde del viernes, cuando el sobrino de la mujer llegó al domicilio y se encontró con una impactante escena: su tía estaba sin vida, ensangrentada y con heridas de arma blanca. Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo presentaba múltiples hematomas, lesiones punzocortantes y estaba atado.

A partir de las tareas realizadas por la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal, los investigadores lograron identificar rápidamente a los presuntos responsables y concretaron una serie de allanamientos que finalmente derivaron en la detención de los cinco sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Con la audiencia de este sábado quedó formalizada la acusación en su contra y comenzó una nueva etapa de la investigación, en la que la Fiscalía buscará reunir más pruebas para determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los imputados e identificar a las personas que, según sostiene la teoría del caso, también habrían intervenido en el hecho y permanecen prófugas.

Marta Azucena Migliorini
El comunicado de la Capilla Santísima Trinidad (Foto/Facebook)

“No puedo creer todavía que ya no estés”

Mientras la investigación avanza, familiares, amigos y vecinos despidieron a Migliorini con mensajes en las redes sociales. Una de ellos fue Ana Serrizuela de Galero, quien recordó el vínculo que las unía y reclamó justicia por el crimen.

“Hoy es un día muy triste. Me parte el alma de dolor e impotencia, querida amiga Marta Migliorini, por la forma tan cruel en que te arrebataron la vida. Fuiste una excelente persona, de buen corazón, servicial y justa. Eso te caracterizaba siempre. No puedo creer todavía que ya no estés. Solo pedimos justicia por lo que te hicieron. Todos los que te conocimos lloramos tu partida”, escribió.

También la comunidad de la Capilla Santísima Trinidad expresó sus condolencias a la familia y a los vecinos del barrio Aeropuerto. “Elevamos nuestras oraciones para que el Señor le conceda el descanso eterno y haga brillar para ella la luz que no tiene fin”, señalaron en un comunicado publicado en redes sociales.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMarta Azucena MiglioriniTucumánHomicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se hicieron pasar por recolectores de residuos y asaltaron una veterinaria: tenían un frondoso prontuario

Los falsos trabajadores habían ingresado a una veterinaria del barrio de Belgrano y obligado a su dueño a transferirles $120 mil. Fueron detenidos por la Policía de la Ciudad

Se hicieron pasar por recolectores de residuos y asaltaron una veterinaria: tenían un frondoso prontuario

Capturaron a un polaco que era buscado internacionalmente cuando intentó cruzar la frontera de Puerto Iguazú

Se trata de un hombre de 42 años, que estaba acusado de brindar un falso testimonio en una causa por homicidio. Además, estaba bajo sospecha por formar parte de una organización criminal

Capturaron a un polaco que era buscado internacionalmente cuando intentó cruzar la frontera de Puerto Iguazú

Robaron ropa a madres internadas en un hospital maternal de Chaco y hubo disturbios

Un operativo policial permitió detener a un hombre acusado de sustraer prendas de recién nacido en el área de Maternidad, mientras que dos personas fueron demoradas por generar incidentes en el ingreso al centro de salud

Robaron ropa a madres internadas en un hospital maternal de Chaco y hubo disturbios

Detuvieron a cuatro personas por robar celulares en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Según confirmaron las autoridades, los acusados fueron atrapados a pocos metros del lugar. Además, se logró recuperar los dispositivos robados

Detuvieron a cuatro personas por robar celulares en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Investigan la muerte de un instructor de vuelo luego de que se cayera de una avioneta en Córdoba

Aunque la identidad del instructor no trascendió, se conoció que tenía 42 años. Todavía no se determinó en qué circunstancias se produjo el accidente

Investigan la muerte de un instructor de vuelo luego de que se cayera de una avioneta en Córdoba

DEPORTES

La autocrítica de Flavio Briatore: qué debe mejorar Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

La autocrítica de Flavio Briatore: qué debe mejorar Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Juntos de nuevo”: Antonela Rocuzzo compartió las imágenes del reencuentro de la familia con Messi en pleno Mundial

“Gracias por sumar puntos en casa”: los elogios del ingeniero de Alpine a Colapinto por radio tras el GP de Gran Bretaña

Arden las posiciones de la F1 tras el GP de Gran Bretaña: la fuerte pelea por el título y el puesto que alcanzó Colapinto

TELESHOW

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

De las pistas al centro del Wandagate: quién es Franco Deambrosi, el piloto vinculado a la China Suárez

La desopilante pesadilla de Martín Bossi tras el partido de Argentina en el Mundial 2026: “No me hagan sufrir más”

Entre el cansancio y la felicidad, las primeras horas de Juli Puente con Serena al llegar a su hogar: “No me preparé”

INFOBAE AMÉRICA

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

Macron viajará a Siria para reunirse con Al Sharaa: será el primer mandatario de la UE en visitar el país desde la caída de Al Assad

Bandas criminales buscan menores en escuelas para explotación sexual en Costa Rica

Gobierno de Honduras autoriza importaciones de granos básicos

Jefes de parques nacionales de Panamá se capacitarán en Colorado, Estados Unidos

Guatemala: La asociación Poder Ciudadano inicia la recolección de 5.000 firmas para impulsar una reforma judicial