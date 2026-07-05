De las pistas al centro del Wandagate: quién es Franco Deambrosi, el piloto vinculado a la China Suárez

El joven automovilista suma podios, seguidores y ahora rumores de romance con la actriz, en medio del revuelo mediático (Instagram)

El romance entre Mauro Icardi y la China Suárez no deja de reinventarse y sumar capítulos inesperados, en especial luego de días agitados en el mundo del espectáculo con Ekaterina Ojeda. En medio de rumores de crisis, desmentidas en redes y el incesante juego de pistas virtuales, un nuevo nombre irrumpió en la escena: Franco Deambrosi, un joven piloto de Turismo Carretera, quedó en el centro de la conversación al ser señalado como el presunto tercero en discordia, encendiendo aún más la polémica alrededor de la pareja.

Con 26 años, Deambrosi se consolidó en el automovilismo nacional. Su carrera comenzó en 2019 en el TC Pista Mouras, donde debutó junto a Alifraco Sport, manejado por el expiloto y preparador Walter Daniel Alifraco. Rápido para destacarse, un año después logró su primer podio en la fecha inaugural del campeonato en La Plata. Durante 2020, mantuvo la racha ascendente y volvió a subir al podio tras obtener un tercer puesto en el circuito platense. En 2024, el joven de Ituzaingó debutó en las TC Pista Pick Up, compitiendo con la escudería Giavedoni Sport, consolidando así su presencia en las pistas.

PUBLICIDAD

Además, más allá de los boxes y el casco, Deambrosi muestra un costado relajado y cercano en redes sociales. Su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 31 mil seguidores, funciona como vitrina para sus intereses fuera del automovilismo: viajes, paisajes, animales y salidas con amigos. Entre los destinos que compartió en sus publicaciones aparecen República Dominicana, con playas paradisíacas y encuentros nocturnos, San Martín de los Andes, disfrutando de la nieve y los paisajes patagónicos, y Miami, donde lo retrataron recorriendo playas y restaurantes. A su vez, Franco alterna fotos de competencia con registros de su vida cotidiana, buscando mostrar un perfil abierto y descontracturado.

A sus 26 años, Franco Deambrosi se hace su camino en el ámbito del automovilismo

La carrera de Deambrosi comenzó en 2019 en el TC Pista Mouras, donde debutó junto a Alifraco Sport

El nombre del joven piloto comenzó a resonar en el mundo del espectáculo luego de ser vinculado con la China Suárez

El nombre del piloto irrumpió en la trama mediática cuando Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda (América), deslizó que contaba con “fotos, chats y pruebas” que vincularían a Deambrosi con la exCasi Ángeles. Según la panelista, existiría un romance entre ambos, lo que habría generado tensión en la relación entre la actriz y el futbolista.

PUBLICIDAD

Las sospechas se intensificaron cuando el pasado viernes de julio, Franco compartió en sus historias una foto celebrando el triunfo de la Selección Argentina ante Cabo Verde al ritmo de “Oye mi amor” de Maná, la misma canción que Suárez había utilizado días antes en un video de TikTok. En ese clip, la actriz interpretaba el verso “Podría darte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido”.

Franco equilibra su pasión por el automovilismo con sus viajes, entre ellos su visita a San Martín de los Andes

El piloto automovilístico durante uno de sus viajes a Miami, Estados Unidos

República Dominicana fue uno de los destinos que visitó Deambrosi durante su tiempo de descanso

El cruce mediático escaló cuando Icardi decidió responder de manera directa a Latorre, cuestionando su decisión de involucrar a Deambrosi en su vínculo sentimental con Suárez y deslizar la posibilidad de una infidelidad. El futbolista utilizó sus redes para defender su relación y desmentir cualquier tipo de crisis, mientras el entorno de ambos buscaba llevar calma a la interna familiar.

PUBLICIDAD

El contexto no estuvo exento de otras polémicas. Días antes, Ekaterina había sido señalada como la joven a la que Icardi habría besado en el boliche Tequila, en la Costanera. Este episodio, sumado a los rumores sobre una supuesta infidelidad, fue uno de los motivos que se mencionaron en la salida de Suárez de la llamada “casa de los sueños” en Nordelta. La actriz, sin hacer declaraciones públicas sobre el tema, optó por manifestarse a través de indirectas en redes sociales, mientras los fanáticos debatían en comentarios y mensajes privados.

El piloto Franco Deambrosi posa junto a un coche de competición Ford Ranger naranja sin ruedas en un taller mecánico.

El piloto automovilístico combina posteos de sus momentos de ocio y su presencia en las pistas de automovilismo

Sin hacer mención al escándalo. Deambrosi subió una foto con la misma canción que días atrás la China había usado (Instagram)

En las plataformas digitales, la coincidencia de canciones, los movimientos de ambos protagonistas y las publicaciones cruzadas se convirtieron en material de análisis para seguidores y cuentas de espectáculos, generando teorías, capturas y debates en tiempo real. El nombre de Deambrosi, hasta entonces limitado al ambiente del automovilismo, irrumpió en la conversación pública, sumando seguidores y presencia mediática.

PUBLICIDAD