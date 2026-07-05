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“Juntos de nuevo”: Antonela Rocuzzo compartió las imágenes del reencuentro de la familia con Messi en pleno Mundial

La empresaria y pareja del capitán de la selección argentina publicó un retazo de intimidad antes del choque por los octavos de final ante Egipto

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Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus tres hijos posan sonrientes; a la derecha, una captura de pantalla de su publicación en Instagram
Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus tres hijos posan para una foto familiar que ella publicó con un mensaje en su cuenta de Instagram

“Te amamos, Leo Messi. Juntos de nuevo”. Con ese escueto pero emotivo mensaje, Antonela Roccuzzo compartió un pedazo de intimidad del capitán de la selección argentina, la gran figura del equipo en el Mundial 2026, en el que ya lleva siete goles.

La empresaria y pareja del astro rosarino publicó varias imágenes del reencuentro familiar con el delantero, durante un rato libre que Lionel Scaloni le dio al plantel tras el sufrido triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde en Miami. El seleccionado volverá a entrenarse en Florida esta tarde, desde las 17.30 (hora de Argentina) y viajará a Atlanta, sede del choque de octavos de final frente a Egipto, dispuesto para este martes 7 de julio.

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En las fotos aparecen los tres hijos de la pareja: Thiago, Mateo y Ciro. Dos de ellos aparecieron con el torso descubierto, mientras que el hijo del medio lució la casaca del Inter Miami, actual club del atacante. Leo, en cambio, sostuvo su look celeste y blanco, con la indumentaria del campeón del mundo.

Un niño con camiseta rosa del Inter Miami, logos Adidas y "ERGO Next", un collar con cruz, manos haciendo gestos, sobre fondo oscuro y pared clara
El gesto pícaro de Mateo Messi

En el carrusel de fotos, Antonela incluyó una instantánea pícara de Mateo, con los pulgares en alto; un cartel con la leyenda “vamos Argentina, sabés lo que yo te quiero”; un café con leche con un alfajor de la marca del ídolo y un plato con frutillas.

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Antonela y los herederos vienen acompañando en cada cotejo a Messi durante la Copa del Mundo. Solo Thiago faltó a uno, porque estaba disputando un torneo (que terminó ganando) con la Academia del Inter Miami en México. Fue ante Jordania, el único duelo en el que la Pulga comenzó en el banco de suplentes. Luego, ingresó y anotó de tiro libre.

Una mano sostiene un posavasos redondo con diseño de la bandera argentina, Sol de Mayo, cuatro estrellas, y las frases 'VAMOS ARGENTINA' y 'SABES QUE YO TE QUIERO'
El portavasos de Argentina, presente en el reencuentro de los Messi

Motivadísimo, Messi gritó en cada partido del Mundial. Le hizo tres a Argelia, dos a Austria, uno a Jordania, y otro a Cabo Verde, luego de una asistencia espectacular de Lisandro Martínez. Lleva siete, la misma cantidad que había hecho en la consagración en Qatar 2022.

Además, es el máximo anotador de la historia de los Mundiales con 20 conquistas, una más que Kylian Mbappé, quien protagoniza una carrera sin cuartel con el argentino. El francés también ostenta siete conquistas en el actual certamen.

Taza de cerámica rosa con café, un alfajor Havanna en envoltorio dorado, un individual trenzado y un paquete de diez alfajores
El menú del encuentro familiar de los Messi

Antonela ha sido una de las figuras más buscadas en las tribunas de los estadios durante los partidos de Argentina. Amable, regaló fotos y autógrafos a los fanáticos que lo requirieron. Además, mantuvo un ida y vuelta especial con el influencer Speed, admirador de Cristiano Ronaldo. Hasta le ofreció una casaca de la Selección, a modo de broma.

Messi sigue brillando en la Copa del Mundo y buscará mantener su nivel en el cruce ante Egipto, que tiene al ex Liverpool Mohamed Salah como máximo referente. Con el respaldo de Antonela y sus hijos, todo es posible.

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