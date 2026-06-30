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Activa el modo vacaciones en tu refrigerador para ahorrar dinero y energía

Para que esta opción sea funcional, es clave hacer una limpieza profunda del electrodoméstico

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Una mujer vista de espalda mira el interior de un refrigerador moderno y bien iluminado, repleto de frutas, verduras, carnes y lácteos frescos.
El modo vacaciones del refrigerador reduce el consumo de electricidad y mantiene el congelador en funcionamiento durante una ausencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar el modo vacaciones en tu refrigerador puede marcar la diferencia en el ahorro de electricidad y la conservación de los alimentos mientras estás fuera de casa. Esta función, presente en la mayoría de los modelos modernos, está diseñada para reducir el consumo energético sin comprometer el funcionamiento del congelador, permitiendo que la vuelta a casa sea mucho más cómoda y segura.

La decisión sobre qué hacer con la nevera antes de un viaje depende de factores clave como la duración de la ausencia, el tipo de alimentos almacenados y las funciones disponibles en el electrodoméstico. Aunque la opción de apagar la nevera parece obvia para ahorrar energía, los fabricantes recomiendan alternativas más seguras y eficientes.

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Por qué no se debe apagar la nevera durante las vacaciones

Cuando se planea una ausencia prolongada, surge la duda de si conviene apagar la nevera por completo. Aunque desenchufarla puede parecer la mejor forma de evitar el gasto energético, esta decisión tiene inconvenientes. Apagar la nevera implica vaciarla totalmente, limpiarla a fondo y dejar las puertas abiertas para evitar la formación de moho y malos olores.

En caso de conservar alimentos congelados, apagar el frigorífico no es recomendable. El proceso de descongelación puede arruinar los productos y provocar pérdidas. Además, al regresar, el aparato requerirá varias horas para volver a alcanzar la temperatura adecuada, lo que retrasa la reposición de alimentos y puede resultar incómodo tras un viaje largo.

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refrigeradora - electrodoméstico - tecnología - 25 de enero
Apagar el frigorífico puede arruinar los alimentos congelados y retrasa varias horas la recuperación de la temperatura al regresar del viaje. (Imagen ilustrativa Infobae)

El modo vacaciones surge como una solución intermedia. Permite reducir entre un 20% y un 30% el consumo energético del refrigerador, manteniendo el congelador en funcionamiento y el compartimento de refrigeración a una temperatura segura para evitar el deterioro del aparato y la proliferación de bacterias.

Cómo funciona el modo vacaciones del refrigerador

La mayoría de los frigoríficos modernos incorporan una función específica para ausencias prolongadas conocida como modo vacaciones. Esta característica no se limita a apagar el electrodoméstico, sino que ajusta automáticamente la temperatura del compartimento de refrigeración, elevándola hasta rangos que oscilan entre los 10 y los 17 ℃ (dependiendo del fabricante y modelo).

Mientras tanto, el congelador permanece activo y mantiene la temperatura habitual, generalmente alrededor de -16 ℃. Esta separación permite conservar correctamente los alimentos congelados, mientras que el área de refrigeración deja de consumir tanta energía, ya que no necesita mantener los 3 o 5 ℃ habituales.

Al reducir la exigencia sobre el compresor, el aparato entra en un estado de bajo consumo. El ahorro se refleja en la factura de electricidad y, al mismo tiempo, se evitan daños en el funcionamiento del electrodoméstico durante la ausencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La función modo vacaciones eleva la temperatura del compartimento de refrigeración hasta entre 10 y 17 ℃, mientras el congelador se mantiene cerca de -16 ℃. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones y métodos para activar el modo vacaciones

La activación del modo vacaciones es sencilla en la mayoría de los modelos actuales. Muchos frigoríficos disponen de una pantalla digital en el exterior del aparato, donde basta con pulsar el botón correspondiente para activar la función. Este sistema evita la pérdida de frío al no necesitar abrir la puerta, lo que reduce el esfuerzo del compresor y el gasto energético.

Los modelos más avanzados permiten incluso activar el modo vacaciones de forma remota a través de aplicaciones móviles, como la tecnología Home Connect. Desde el teléfono móvil, se puede acceder a los controles del refrigerador y activar la función mientras se viaja hacia el destino, aportando comodidad y seguridad adicional.

Algunos modelos antiguos o sin pantalla digital pueden no disponer de esta función específica. En esos casos, se recomienda consultar el manual de instrucciones para identificar alternativas como la reducción manual del termostato o la desconexión selectiva de compartimentos.

Precauciones y pasos previos antes de activar el modo vacaciones

Antes de activar el modo vacaciones, es fundamental retirar todos los alimentos frescos del compartimento de refrigeración, como carnes, pescados, lácteos, frutas y verduras. La temperatura elevada no garantiza la conservación de estos productos y podría causar su deterioro. Solo se recomienda dejar bebidas, panes, embutidos o alimentos que toleren temperaturas superiores a los 10 ℃.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos refrigeradores permiten activar el modo vacaciones desde aplicaciones móviles como Home Connect para controlar el electrodoméstico a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es aconsejable limpiar a fondo el interior del frigorífico antes de su activación. Esto previene la proliferación de bacterias y la acumulación de malos olores durante la ausencia. Algunos fabricantes sugieren dejar la nevera vacía y encendida en modo vacaciones si la separación será especialmente larga.

En caso de que el viaje sea corto, de menos de una semana, no suele ser necesario recurrir al modo vacaciones. Basta con reducir la temperatura del termostato y retirar los productos más perecederos para evitar el desperdicio y malos olores.

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