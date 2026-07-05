La autocrítica de Flavio Briatore: qué debe mejorar Alpine tras el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto (Alpine F1 Team)

Luego del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, analizó la performance de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Ambos volvieron a sumar puntos, pero el argentino tuvo una labor descollante ya que ganó diez posiciones en pista.

“Sumar puntos con ambos coches en la carrera de casa es un buen resultado, teniendo en cuenta dónde empezamos y el nivel de rendimiento que hemos mostrado a lo largo del fin de semana”, dijo el italiano en el comunicado de prensa difundido por Alpine, en referencia a los 54 kilómetros que separan la base de la escudería de Enstone con Silverstone.

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Además reconoció que la escudería francesa debe corregir el rumbo: “Sabemos que debemos seguir mejorando y esforzarnos al máximo para introducir nuevas piezas en el coche, sobre todo porque necesitamos competir con mayor regularidad frente a Racing Bulls, equipo que se ha mostrado fuerte en las dos últimas carreras. Somos conscientes de que mantenemos una lucha muy reñida con ellos en la clasificación, aunque actualmente no estemos tan cerca en pista".

En panorama de los equipos de mitad tabla, Alpine mantiene la quinta posición en el Campeonato Mundial de Constructores con 60 puntos, le lleva solo uno a Racing Bulls. Séptimo es Haas (21), octavo Williams (11) y noveno Audi (6), que también viene levantando su rendimiento y este domingo sumó 4 unidades por el octavo puesto de Gabriel Bortoleto.

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Por último concluyó que “el equipo en Enstone está trabajando a fondo, y todos debemos remar en la misma dirección para recuperar nuestra posición anterior y liderar la batalla de la zona media de la parrilla”.

Cabe recordar que en la previa a la competencia británica Nielsen puso en duda la continuidad de Colapinto para 2027. Sin embargo, el corredor bonaerense de 23 años le respondió en pista con una notable labor y terminó adelante de Gasly, quien largó en mejor posición (12º) que el pilarense (19º).

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*El resumen de Colapinto del domingo

Este domingo el argentino cumplió una gran labor ya que ganó diez posiciones: largó en el 19º puesto y terminó noveno. Sumó dos puntos y fue la quinta vez que lo hace en nueve eventos del presente ejercicio.

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Franco hizo una notable largada en la que ganó posiciones y luego tuvo un buen ritmo y gestión de neumáticos. Si bien se favoreció por el abandono de Max Verstappen por un despiste con su Red Bull y también la penalización de cinco segundos a Kimi Antonelli por superar los límites de la pista, el competidor bonaerense hizo su mérito para volver a cosechar unidades con un Alpine que ya no es el de la primeras seis fechas, aunque también hay que reconocer el avance de Racing Bulls y de Audi, como admitió el propio pilarense.

Colapinto pudo remontar en carrera luego de una clasificación en la que estuvo cerca de meterse en la segunda instancia (Q2), pero un despiste se lo impidió mientras buscaba su mejor tiempo. Luego Franco reveló que tuvo un problema en el piso de su auto y Alpine reconoció el inconveniente en diálogo con Motorsport.

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La temporada continuará en dos semanas con otra tradicional carrera, el Gran Premio de Bélgica en el emblemático Autódromo de Spa-Francorchamps, el más extenso de la temporada con siete kilómetros.