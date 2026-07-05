WhatsApp Web no abre en un PC conectado internet: cómo solucionar el error

La versión web de WhatsApp es útil para usar la cuenta en ordenadores. (Foto: Europa Press)

En algunas situaciones, WhatsApp Web presenta fallos de acceso en computadoras que cuentan con conexión a internet activa. El usuario intenta ingresar al servicio desde el navegador, pero la pantalla permanece en blanco, aparece el mensaje “Computadora sin conexión” o resulta imposible cargar y enviar mensajes.

El problema no se limita solo a la mensajería. Los errores de conexión impiden enviar o recibir chats, así como cargar fotos, videos y audios, incluyendo los archivos de estados.

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Estas dificultades generan incertidumbre sobre el origen del inconveniente y los pasos necesarios para restaurar el funcionamiento habitual de la plataforma. La propia app de Meta sugiere acciones específicas para restablecer la normalidad.

Cómo saber si el problema de WhatsApp es por la conexión a internet

Es clave verificar que la señal WiFi sea estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en descartar fallos en la conexión. WhatsApp Web muestra un ícono amarillo con el mensaje “Computadora sin conexión” cuando detecta ausencia de internet. Esta advertencia suele ser el principal indicio de que la computadora no recibe datos de la red.

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Para verificar la conectividad, conviene abrir otros sitios web y observar si cargan correctamente. Si las páginas tampoco se despliegan, el inconveniente radica en la red. En cambio, si solo falla WhatsApp Web, el error puede estar vinculado al navegador o a la configuración del propio servicio.

De qué forma actualizar la página o borrar caché y cookies soluciona el acceso

En muchos casos, una simple actualización de la pestaña de WhatsApp Web restablece el acceso al servicio. Refrescar la página obliga al navegador a reconectar con los servidores y puede resolver bloqueos temporales.

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Se debe refrescar la página donde está abierta WhatsApp Web. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando esto no funciona, la pauta es eliminar la caché y las cookies del navegador. Estos archivos temporales pueden almacenar errores de sesión o datos corruptos que dificultan la autenticación.

Para realizar este procedimiento, conviene consultar el sitio oficial de soporte del navegador y seguir los pasos indicados para limpiar estos elementos. Tras completar el proceso, se aconseja reiniciar el navegador y volver a cargar WhatsApp Web.

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Por qué cerrar sesión y volver a ingresar puede resolver el error de WhatsApp Web

Cerrar la sesión activa y acceder nuevamente representa un método efectivo para restablecer la comunicación entre la computadora y el servidor de WhatsApp. Este paso fuerza al sistema a generar un nuevo código QR y a renovar la autenticación.

Se debe volver a vincular los dispositivos por medio del código QR. (Foto: Europa Press)

El proceso es sencillo: desde la interfaz de WhatsApp Web, se selecciona la opción “Cerrar sesión”. Una vez fuera, se escanea nuevamente el código QR desde el teléfono. Esta acción reactiva la sincronización y suele solucionar inconvenientes derivados de sesiones antiguas o bloqueadas.

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Qué hacer si el error de WhatsApp Web persiste

Si las soluciones anteriores no funcionan, conviene reiniciar la computadora y probar con otra red WiFi o una zona de acceso inalámbrico. Algunos espacios, como oficinas o campus universitarios, restringen ciertos servicios y pueden impedir el acceso estable a WhatsApp Web.

Asimismo, cambiar de red descarta bloqueos específicos aplicados por el administrador del sistema. Otra opción consiste en reiniciar el router para restaurar la conectividad general.

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Si después de estas acciones el error persiste, es clave consultar con el área de soporte de la organización o con el proveedor de internet.

Cómo actuar si WhatsApp muestra “Los dispositivos no están sincronizados”

Es clave que los dispositivos conectados a WhatsApp tengan la misma fecha y hora. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En ocasiones, WhatsApp Web muestra el mensaje “Los dispositivos no están sincronizados”. Esto suele ser por una desincronización de la fecha, la hora o la zona horaria entre el teléfono y la computadora.

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Para resolverlo, se debe actualizar el reloj y la zona horaria del celular desde los ajustes del sistema. Es imprescindible que estos datos coincidan con la ubicación real.

Si tras corregirlos la advertencia persiste, se debe revisar nuevamente la conexión a internet y reiniciar el teléfono. Si la hora permanece incorrecta, los dispositivos vinculados pueden desvincularse de forma automática, lo que obliga a realizar el proceso de vinculación otra vez escaneando el código QR.

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