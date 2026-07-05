Jefes de parques nacionales de Panamá se capacitarán en Colorado, Estados Unidos

Panamá tiene 18 parques nacionales que poseen una valoración económica de bienes y servicios ambientales estimados en $199.48 millones anuales. (MiAmbiente)

Especialistas en el cuidado de las áreas protegidas de Panamá, América Latina y Estados Unidos intercambiarán experiencias para fortalecer sus capacidades técnicas y adquirir herramientas innovadoras para enfrentar los desafíos globales en materia de conservación, desde un enfoque integral y colaborativo.

Al Trigésimo Segundo Seminario Internacional de Manejo de Áreas Protegidas, a realizarse en la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, asistirán 14 jefes y coordinadores de las áreas protegidas de Panamá.

La actividad contempla cinco sesiones virtuales y 25 días de formación presencial en el estado de Colorado y está diseñado para proporcionar conocimientos actualizados en tecnología, gestión administrativa y estrategias de conservación, incorporando una visión que promueve el trabajo conjunto con comunidades locales, pueblos indígenas y diversos actores sociales.

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Entre los principales temas que se abordarán destacan la planificación estratégica, el pensamiento sistémico, la construcción de alianzas para la conservación y el liderazgo aplicado a la gestión de áreas protegidas.

De igual manera, el programa busca fomentar el intercambio de experiencias con profesionales de la región que comparten el compromiso de preservar la biodiversidad y proteger los recursos naturales.

Funcionarios, en busca de conocimientos actualizados en tecnología, gestión administrativa y estrategias de conservación. (MiAmbeinte)

Según Luis Carles, coordinador nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), estos avances forman parte de una visión institucional de largo plazo.

“Este proceso tiene raíces que se remontan a octubre de 2024, cuando se sentaron las bases para fortalecer la gestión de nuestras áreas protegidas. Hoy, esa visión se traduce en resultados concretos, impulsados por el compromiso de elevar nuestros parques a estándares de primer nivel”, manifestó

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La capacitación del talento humano ha sido clave en esta transformación: “por primera vez en la historia, contamos con 27 jefes y directores de parque del SINAP formados en seguridad pública, lo que refuerza significativamente la protección y gestión de nuestras áreas naturales”, afirmó el coordinador nacional del SINAP.

Insistió en el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, señalando que en los últimos años se ha consolidado un verdadero espíritu de cuerpo, reflejando una nueva etapa de compromiso, identidad y vocación de servicio.

“Este curso, reconocido como uno de los más prestigiosos de América Latina en administración de parques, les brindará herramientas adicionales para desempeñar su labor con mayor eficacia, visión y compromiso”, añadió.

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Avances forman parte de una visión institucional de largo plazo, señaló Luis Carles, coordinador nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). (MiAmbiente)

El Seminario Internacional de Manejo de Áreas Protegidas es reconocido como uno de los más prestigiosos de América Latina en administración de parques, les brindará herramientas adicionales para desempeñar su labor con mayor eficacia, visión y compromiso, indicó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Frente a los cambios climáticos, el Ministerio de Ambiente señala que estas áreas protegen a las comunidades contra las inundaciones, sequías y otros desastres, además de suministrar agua a las ciudades y pueblos.

Son importantes para la educación ambiental e investigación científica, debido a que los parque cuenten con recursos valiosos para el sector salud.

Igualmente, protegen los hábitat necesarios para la conservación de especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, protegen y mantienen paisajes terrestres costeros y marinos importantes, así como al entorno cultural asociado a estos.

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Estos lugares poseen recursos naturales invaluables, cuya conservación estimularía la entrega de ingresos financieros al país.

Los parques nacionales contienen recursos naturales invaluables, cuya conservación estimularía la entrega de ingresos financieros al país. (MiAmbiente)

Este valor económico, señala el ente gubernamental, comprende los beneficios recibidos de manera directa e indirecta por la sociedad, como resultado de los bienes y servicios producidos de manera natural por los ecosistemas contenidos en estos espacios.

Actualmente, 15 de los 18 parques nacionales poseen una valoración económica de bienes y servicios ambientales que se estiman en $199.48 millones anuales, entre todos los parques.